(B) „Sexualisierte Gewalt – mehr als eine Kriegswaffe“

Ausgehend von der These, das Militär ohne die Existenz des Patriarchats nicht funktionieren würde, steht die Frage im Raum, welche Bedeutung der Zuweisung binärer Geschlechterrollen zukommt.

Diese Zuweisung von Menschen in "Frauen und Männer" stabilisiert Gewaltverhältnisse durch die Aufrechterhaltung und Reproduktion sozialer Geschlechter als Alltagspraxis auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Das Aufdecken dieser im kleinen bis ins Große wirkenden gesellschaftlichen Alltagspraktiken, die patriarchale Macht- und damit Gewaltverhältnisse aufrechterhalten, ist keine Frage eines akademischen Diskurses, sondern Ansatzpunkt für den antipatriarchalen und feministischen Widerstandes gegen jedes Militär. (Im Anhang Flyer zur Wehrpflicht und Aufruf zur Totalverweigerung)

Wir haben die Gruppe "autonome Feminist*innen von Rheinmetall-Entwaffnen eingeladen, die den Schwerpunkt auf sexualisierter Gewalt legen, die weit mehr ist als eine Kriegswaffe.

Mit dieser Veranstaltung wollen wir Gruppen, die gegen Krieg aktiv sind, dabei aber die Rolle des Patriarchats ausblenden, zur Auseinandersetzung auffordern.

Wir schlagen eine antimilitaristische Organisierung vor, die Militär und Patriarchat gleichermaßen angreift, schwächt und zersetzt.

Diskussionen können in kleinen Gruppen geführt werden, es wird auch Tische für FLINTA* only geben.

Eine Veranstaltung mit „Autonome Feminist*innen von Rheinmetall-Entwaffnen“

von

Provisorischer anarchistischer Antikriegsrat Berlin

&

AG Rührt Euch! Gegen Wehrpflicht, jeden Militär & Patriarchat

https://antikrieg.noblogs.org

https://rheinmetallentwaffnen.noblogs.org/autonom-feministische-organisierung/

WANN:

Samstag, 7. Februar 2026, 19:00

rauchfrei

barrierearm

WO:

aquarium (südblock)

Am Kotti

Skalitzer Straße 6, 10999 Berlin

Infos zur Barrierefreiheit:

Alle Räume sind rollstuhlgerecht. Eine rollstuhlgerechte Toilette ist vorhanden.