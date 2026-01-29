(B) „Sexualisierte Gewalt – mehr als eine Kriegswaffe“
Sexualisierte Gewalt wird systematisch als Kriegswaffe eingesetzt. In Zeiten sogenannten Friedens und in kriegerischen Konflikten. In allen patriarchalen Gesellschaften und zu allen Zeiten.
Sexualisierte Gewalt ist eine Struktur zur Aufrechterhaltung patriarchaler Machtverhältnisse. Der Diskurs gegen Krieg und Militarisierung muss diese Strukturen thematisieren und bekämpfen, damit eine reale Friedensperspektive für alle Menschen entstehen kann.
Ausgehend von der These, das Militär ohne die Existenz des Patriarchats nicht funktionieren würde, steht die Frage im Raum, welche Bedeutung der Zuweisung binärer Geschlechterrollen zukommt.
Diese Zuweisung von Menschen in "Frauen und Männer" stabilisiert Gewaltverhältnisse durch die Aufrechterhaltung und Reproduktion sozialer Geschlechter als Alltagspraxis auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
Das Aufdecken dieser im kleinen bis ins Große wirkenden gesellschaftlichen Alltagspraktiken, die patriarchale Macht- und damit Gewaltverhältnisse aufrechterhalten, ist keine Frage eines akademischen Diskurses, sondern Ansatzpunkt für den antipatriarchalen und feministischen Widerstandes gegen jedes Militär. (Im Anhang Flyer zur Wehrpflicht und Aufruf zur Totalverweigerung)
Wir haben die Gruppe "autonome Feminist*innen von Rheinmetall-Entwaffnen eingeladen, die den Schwerpunkt auf sexualisierter Gewalt legen, die weit mehr ist als eine Kriegswaffe.
Mit dieser Veranstaltung wollen wir Gruppen, die gegen Krieg aktiv sind, dabei aber die Rolle des Patriarchats ausblenden, zur Auseinandersetzung auffordern.
Wir schlagen eine antimilitaristische Organisierung vor, die Militär und Patriarchat gleichermaßen angreift, schwächt und zersetzt.
Diskussionen können in kleinen Gruppen geführt werden, es wird auch Tische für FLINTA* only geben.
Eine Veranstaltung mit „Autonome Feminist*innen von Rheinmetall-Entwaffnen“
von
Provisorischer anarchistischer Antikriegsrat Berlin
&
AG Rührt Euch! Gegen Wehrpflicht, jeden Militär & Patriarchat
https://rheinmetallentwaffnen.noblogs.org/autonom-feministische-organisierung/
WANN:
Samstag, 7. Februar 2026, 19:00
rauchfrei
barrierearm
WO:
aquarium (südblock)
Am Kotti
Skalitzer Straße 6, 10999 Berlin
Infos zur Barrierefreiheit:
Alle Räume sind rollstuhlgerecht. Eine rollstuhlgerechte Toilette ist vorhanden.