Call for demonstration "Abolish patriarchy" in english, kurdish, arabic, german, italian, russian, turkish, greek

ABOLISH PATRIARCHY!

INTERNATIONAL WOMEN’S AND QUEER’S FIGHT DAY ON MARCH 8TH

‘’Get together for a night dance demonstration on the eve of the INTERNATIONAL WOMEN’S AND QUEER’S FIGHT DAY! We challenge the present conditions and stand up for a society based on solidarity.’’

Meeting point: Saturday, 7th of March 2020, 18:00 at Karlstraße, Tübingen

MOVE! PARTICIPATE! Be loud and uncomfortable! Dance in your favourite outfit! Let’s celebrate loudly, no matter which gender you attribute yourself to or whether you assign to no gender. Let us resist together, network and fight for a society based on solidarity. We claim a world in which everyone can live and love however, whomever they want – beyond categories such as gender, sexual orientation, origin, age, disabilities, body standards and class! HERE AND EVERYWHERE!

WHAT IS QUEER (FEMINISM)?

Queer feminism wants more than just gender equality. The category of gender must be considered in its colourful diversity. The partition in only two gender (man and woman) excludes, hurts and restricts many people. This cannot be a precondition for social participation! Women, Lesbians, Inter-, Trans-, Agender, Non-binary people (FLITAN*) are dismissed, harassed and attacked in everyday life, or even murdered on the streets. If FLITAN* people do not fit to the idea and logic of the two gender’s world, their bodies are exposed to violence. They suffer from legal, medical or psychological interventions. Examples are numerous for this procedure; like the still ongoing criminalization of abortions. In addition, there are still surgeries carried out on intersexual people. By this, a gender is imposed on them in early childhood, from which they often suffer through their life. This heteronomy over bodies, which affect FLITAN* in particular, has to stop! We are fighting for self-determination and the diversity of our own gender, body, form of relationship and sexual orientation.

March 8th As Women’s And Queer Fighting Day Against Patriarchy!

The aim is to make oppressive structures, such as the patriarchy visible and to break them down. It does not only harm women, which is often discussed on March 8th. It harms all FLITAN* and a coexistence in solidarity of all people. The devaluation and suppression of everything that does not correspond to a male ideal must stop. We must show solidarity against the degradation of all gender identities. We want to draw attention to the unpaid reproductive and care work that is done by FLITAN* in particular. This includes, for example, nursing or domestic work, as well as emotional work in relationships.

Our feminism is intersectional!

We believe that connecting with other struggles is essential. The fight against patriarchy must address, tackle and overcome intertwined forms of discrimination. For that reason, it must always be anti-racist, anti-capitalist and emancipatory. Feminism concerns all of us, because sexism, discrimination and sexualized violence are seen everywhere and today is much more than an individual problem. We show solidarity with the struggles of FLITAN* all over the world, whether organized or in everyday life.

There is a children and family block in the back of the Demo.

Awareness phone 0157-30348081 (available a week before demo if you need any help organized before).

https://www.facebook.com/events/2066355070176907/ (QR Code - end of the page)

If you are only able to walk with difficulty there will be a car.

Supporters

Rosa, about:utopia, FFF, Women defend Rojava, Interventionistische Linke, Frauen* Gruppe Zumutung, Zelle, Gartensia, Lu15

Music

Mi0m and VHämHop

https://soundcloud.com/MI0M

PLEASE LEAVE YOUR PARTY’S FLAGS AT HOME!

Glossary

Awarenss Awareness is primary about supporting people affected by discrimination and sexual abuse. Also it refers to awareness of the existing social balance of power, in which discrimination, sexism and sexualized violence are not individual cases. It is an attitude and acting, which is taking responsibility and reacts to the fact that abuse and discrimination are taking place in our everyday environment, too.

FLITAN* is a collective term for Women, Lesbians, Inter-, Trans-, Agender and Non-binary people (FLITAN*). That means it includes all people except cis men. Cis-men are people who have been assigned to the male sex at birth and who identify as men, too.

The Patriarchat literally means „rule of the father“. In summary, it means the dominance and superiority of cis men over FLITAN*.

Intersectionality deals with the interdependency of social inequalities, power relations and dominance structures. The focus point lies on the interrelation of different forms of discrimination such as gender, desire, race, age, socio-economic status or ability. People who are affected by multiple forms of discrimination are especially badly off.

PERGALA PEDERŞAHÎ RAKIN!

8Ê ADARÊ JINAN Û KUIR A NAVNETEWEYÎ

ROJA TÊKOŞÎNÊ

'Êvara ROJA TÊKOŞÎNÊ YA NAVNETEWEYÎ YA JINAN Û KUIRÊ ji bo nîşandana şevê em li hev bicivin! Em dij li şert û mercên îro derdikevin û ji bo civateke hevkarîyê radibin ser pîyan.''

Cihê civînê: Şemî, 7 Adar 2020, 18:00 Karlstraße, Tübingen

TEVBIGERE! TEV LI ME BIBE! Bi deng be û nerehet bike! Bi cilûbergên xwe yên xweşik re dans bike! Were bêyî ku guh bide ka tu xwe aydê kîjan cinsîyetê hîs dikî, an jî qet hîs nakî, bi dengekî bilind pîroz bike! Hayde em bi hev re li ber xwe bidin, torekê ava bikin û ji bo civateke hevkarîyê bixebitin! Her wisa em dinyayeke wisa dixwazin ku her kes tê de dikare ji her kesî bi awayê ku dixwaze hez bike - Bêyî ku guh bidin cinsîyet, biryara cinsî, esl, emr, astengî, standardên fîzîkî û çîn! LI VIR Û LI HER DERÊ!

Femînîzma kuir çi ye?

Femînîzma kuir ji wekhevîya cinsî zêdetir dixwaze. Kategorîya cinsîyetê divê di nav rengînîya xwe de were nirxandin. Tenê wek du cinsîyet (mêr û jin) dabeşbûn, mirov dûr dixe, diêşîne û teng dike. Ev jî dibe sedema bîyanîbûna mirovan a li qadên civakî! Jin, lezbîyen, mirovên întertrans, bêcinsîyet, ne ji du alîyan (FLITAN*) di nav jîyana xwe ya rojane de li rastî tacîz û êrişan tên û li kolanan tên kuştin. Kesên FLITAN* eger li gor fikr û nêzikbûna "dinyaya du cinsîyetî" nebin, laşên wan li rastî şidetê tên. Ew ji ber mudaxeleyên yasayî, bijîjkî û psîkolojîk êş dikşînin. Mînakên vê prosedurê gelek in; wekî sûc qebûlkirina kurtajê. Bi tevî vê, mirovên înterseksuel tên amelîyatkirin, di zarotiyê de cinsîyetek ji wan re tê ferz kirin û ev cinsîyet heta dawîya jîyana wan, wan dieşîne. Ev heteronomîya li ser laş ku bi taybetî jî tesîr li ser mirovên FLITAN* dike, divê bisekine! Em ji bo destnîşankirina çarenivîsa xwe, her wisa ji bo rengînîya cinsîyet, laş, awayê têkîlî û daxwazên xwe yên cinsî têdikoşin!

8ê Adarê Roja Têkoşîna Jinan û Kuir Li Hember Pederşahîyê

Armanc, nîşandana sîstemên zextdanînê yên wekî pederşahîyê û hilweşandina wan e. Wekî ku pir caran di 8ê Adarê de tê nîqaşkirin, ev rewş ne tenê zerarê dide jinan. FLITAN * zerarê dide mirovan û hevkarîya jîyana bi hev re ya hemû mirovan. Ew tiştên ku ne li gor îdealîzma mêranîyê ne divê êdî neyê biçûkxistin û jinavbirin. Divê em li dijî xirabûna nasnameyên cinsî hevkarîyê bikin. Em dixwazin balê bikşînin ser xebata zêdebûn û xwedîkirina belaş ku ji aliyê kesên FLITAN* ve tê kirin. Wek mînak, ev yek divê karên hemşîretî, karûbarên malê û hewcedarîyên hestî bi xwe ve bigire.

Femînîzma me înterseksîyonal e!

Em bawer dikin ku bi têkoşînên din re têkîlî danîn gelek girîng e. Têkoşîna li hember pederşahîyê, divê li hember awayê cihêkarî yên ku ketine nava hev têbikoşe û van pirsgirêkan çareser bike. Ji ber vê yekê, divê her gav dijnijadperest, dijkapîtalîst û azadker be. Divê em ji bîr nekin ku femînîzm bi me hemûyan re eleqedar e, lewre cinsîyetparêzî, cihêkarî û şîdeta cinsî her tim li her deverê li rastî me tên û îro ji pirsgirêkên şexsî zêdetir in. Em li her dera dinyayê, bi têkoşîna jîyana rojane ya şexsî û komî yên mirovên FLITAN* re hevkarîyê dikin!

Li paş meşê wê ji hêla zarok û malbatan re blokek were çêkirin.

Têlefona agahdariyê: 015730348081 (dê berî hefteyekê dikare were bikaranîn).

https://www.facebook.com/events/2066355070176907/ (Koda QR di dawiya rûpelê de)

Ji bo kesên ku bi zehmetî dimeşin wê derfeta erebê were dayîn.

Piştgirî

Rosa, derbarê: utopya, FFF, Jin Rojavayê diparêzin, Interventionistische Linke, Frauen * Gruppe Zumutung, Zelle, Gartensia, Lu15

Muzîk

Mi0m û VHämHop

https://soundcloud.com/MIOM

JI KEREMA XWEALÊN PARTIYÊN XWE LI MALÊ BIHÊLIN!

Ferheng

Hişyarbûndi serî de piştgirîkirina qurbanîyên cihêkarî û destdirêjîya cinsî ye. Her wisa Ev yek hişyarbûna li ser hevkêşeya hêza civaka heyî ye ku nîşan dide ku cihêkarî cinsîyetkarî û şideta cinsî ne rewşên şexsî ne. Ev yek helwest û çalakîyeke wisa ye ku li hember îstîsmar û cihêkarîya rojane berpirsîyarî hildide ser xwe.

FLITAN* Jin, Lezbîyen, mirovên întertrans, bêcinsîyet û ne ji herdu cinsîyetan Ji bo (FLITAN *) têgiheke giştî ye. Ev yek tê wê maneyê ku ji bilî "Cis-mêr" hemû mirovan bi xwe ve digire. Cis-mêr ew mirov in ku di jidayikbûnê de bi cinsîyeta nêr hatine dinyayê û xwe wek mêr pênase dikin.

Pederşahî tê maneya "desthilatdarîya bav". Bi kurtî, tê maneya desthilatdarî û serdestîya mirovên cis-mêr ên li ser mirovên FLITAN*.

Înterseksîyonalî Bi hevkarîya newekhevîtîyên civakî, têkîlîyên hêzê û avahîyên serwerîyê re têkîldar e. Bala xwe dide ser têkîlîya awayên cihêkarîyê yên rewş û behreya cinsî, daxwazî, nijadî, emr, aborîya civakî. Ew kesên ku li rastî cihêkarîyên cihêreng tên bi taybetî jî xwedî çend ji van taybetmendîyan in.

إلغاء النظام الأبوي!

يوم النضال العالمي للنساء وأحرار الجنس في ال ٨ من شهر آذار

"انضموا إلى التجمع الليلي الراقص مساء يوم النضال العالمي للنساء وأحرار الجنس! نتحدى الأوضاع الحالية ونقف من أجل مجتمع قائم على التضامن"

نقطة الالتقاء: السبت، ٧ آذار ٢٠٢٠، في الساعة السادسة مساءً، كارل شتراسه، توبنغن.

تحركوا! شاركوا! كونوا صاخبين وغير مساومين! ارقصوا في لباسكم المفضل! لنحتفل عالياً، لا يهم أي جنس تنسبون أنفسكم إليه أو ان كنتم لا تنسبون أنفسكم إلى أي جنس على الاطلاق. دعونا نقاوم معاً، نتواصل، ونحارب من أجل مجتمع قائم على أساس التضامن. نسعى إلى عالم يتمكن فيه الجميع أن يحيا ويحب كيفما يريدون ومن يريدون، خارج تصنيفات كالجنس، الميول الجنسية، بلد المنشأ، العمر، الاحتياجات الخاصة، المعايير الجسدية، والطبقة الاجتماعية! هنا وفي كل مكان!

ماهي حرية الجنس (النسوية)؟

تريد النسوية حرية الجنس ما هو أكثر من المساواة بين الجنسين، إذ يجب أن يتم اعتبار تصنيف الجنس بكامل تنوعه وتلونه. التفريق بين جنسين فقط (ذكور وإناث) يلغي ويؤذي ويقيد العديد من الأشخاص، و هذا لا يمكن أن يكون حالة مسبقة للتشارك الاجتماعي! فالنساء ومثليات الجنس والمتداخلين جنسيا والمتحولين جنسيا واللاجنسيين والأشخاص غير ثنائيي الجنس (مجتمع الميم) معرضين للإلغاء، وتتم مضايقتهم ومهاجمتهم في الحياة اليومية، وأحيانا قتلهم في الشوارع.

إذا كان الاشخاص ضمن مجتمع الميم لا يندرجون ضمن فكرة ومنطق العالم ثنائي الجنس، فإن أجسادهم معرضة للخطر. يعانون من انتهاكات قانونية، طبية، ونفسية. هناك العديد من الأمثلة لهذه الإجراءات، مثل التجريم المستمر للإجهاض. بالإضافة الى أنه لاتزال تجرى عمليات جراحية على الأشخاص المتداخلين جنسيا. وبهذا يكون الجنس مفروض عليهم منذ الطفولة المبكرة، والتي غالبا ما يعانون منها خلال حياتهم كلها. هذه التبعية على الأجساد، والتي تؤثر على مجتمع الميم بالأخص، يجب أن تتوقف! نحن نناضل من أجل حرية تقرير المصير ومن أجل حق التنوع في جنسنا، جسدنا، وشكل علاقاتنا وتوجهنا الجنسي.

٨ آذار يوم نضال النساء وأحرار الجنس ضد النظام الأبوي!

الهدف هو أن نجعل الهيكليات القمعية كالأبوية مرئية واضحة، ومن ثم تفكيكها. فهي لا تؤذي النساء فقط، وهو ما يناقش غالبا في ال ٨ من آذار، بل تؤذي أيضاً كل الأشخاص من مجتمع الميم. وتؤذي التواجد المشترك المتضامن لكل الأشخاص. إن إنقاص قيمة وقمع كل شيء لا يتوافق مع الفكرة الذكورية ويجب أن يتوقف. يجب أن نبدي التضامن ضد إذلال جميع الهويات الجنسية. نريد أن نلفت الانتباه الى إعادة الإنتاج الغير مدفوعة وأعمال الرعاية المقامة من قبل مجتمع الميم بالأخص. هذا يتضمن على سبيل المثال، التمريض، او العمل المنزلي بالإضافة الى العمل العاطفي في العلاقات.

نسويتنا متداخلة القطاعات

نحن نؤمن بأن التواصل مع نضالات أخرى أمر جوهري. يجب أن يخاطب النضال ضد الأبوية ويعالج ويتخطى الأشكال المتداخلة للتمييز العنصري. من أجل هذا السبب، يجب أن يكون دائما تحرري وضد التمييز العرقي وضد الرأسمالية. تهمنا النسوية جميعنا لأن التمييز الجنسي، العنصرية، والعنف الجنسي موجودين في كل مكان، واليوم تعتبر هذه أكثر من مشكلة فردية. نحن نبدي التعاون مع قضايا مجتمع الميم في كل أنحاء العالم، سواء كان منظماً أو في الحياة اليومية.

يوجد قسم للأطفال والعائلة في خلفية التجمع.

هاتف للتوعية ٠١٥٧٣٠٣٤٨٠٨١ (متاح للاتصال قبل أسبوع من التجمع)

صفحة الفيس بوك:

https://www.facebook.com/events/2066355070176907/

(رمز الاستجابة السريع متواجد في نهاية الصفحة)

إذا واجهتكم صعوبات في المسير سوف يكون هناك سيارة.

الداعمين

Rosa, about:utopia, FFF, Women defend Rojava, Interventionistische Linke, Frauen* Gruppe Zumutung, Zelle, Gartensia, Lu15

الموسيقا

Mi0m and VHämHop

https://soundcloud.com/MI0M

رجاءً اتركوا الشعارات والأعلام الحزبية في المنزل!

قاموس المصطلحات

التوعية: ترمز الى الوعي بالتوازن الاجتماعي للقوى الموجودة، والتي من خلالها التمييز العنصري والجنسي والعنف الجنسي ليسوا حالات فردية فقط، بل إنه أسلوب وفعل يحمل المسؤولية ويتعاطى مع حقيقة أن الإساءة والعنصرية موجودة بشكل يومي في بيئتنا أيضاً.

مجتمع الميم: مصطلح جمعي يرمز للنساء، مثليات الجنس، المتداخلين جنسياً، المتحولين جنسيا، واللاجنسيين والغير ثنائيي الجنس. هذا يعني أنه يشمل كل الأشخاص ماعدا الذكور المتوافقين جنسياً. وهم أشخاص يندرجون تحت مسمى ذكوري الجنس منذ الولادة ويعرفون أنفسهم كذكور أيضاً.

النظام الأبوي: تعني حرفيا " حكم الأب". باختصار، تعني سيطرة وتفوق الرجال على مجتمع الميم.

تداخل القطاعات: تتعامل مع الاعتماد المشترك لعدم المساواة الاجتماعية، علاقات القوى، وهيكليات السيطرة. تقع نقطة التركيز في العلاقات المتداخلة للأشكال المختلفة من التمييز العنصري كالجنس، الرغبة الجنسية،العرق،العمر،الحالة الاجتماعية الاقتصادية او القدرة الجسدية. الأشخاص الذين يتأثرون بأشكال متعددة من التمييز يتعرضون لسوء المعاملة بشكل خاص.

WEG MIT DEM PATRIARCHAT!

INTERNATIONALEN FRAUEN- UND QUEERSKAMPFTAG AM 8. MÄRZ

‘’Kommt am Vorabend des INTERNATIONALEN FRAUEN- UND QUEERKAMPFTAGES zur queerfeministischen nachttanzdemo, um die vorherrschenden Verhältnisse anzugreifen und für eine solidarische Gesellschaft einzustehen.’’

Treffpunkt: Samstag 07.03.2020 um 18 Uhr in der Karlstraße Tübingen

MOBILISIERT! PARTIZIPIERT! Seid LAUT und unbequem! Tanzt in euren Lieblingsoutfits. Lasst uns lautstark feiern, egal welchem oder keinem Geschlecht ihr euch zuordnet. Lasst uns gemeinsam widerständig sein, uns vernetzen und für eine solidarische Gesellschaft kämpfen. Wir fordern eine Welt, in der alle so leben und lieben können, wie und wen sie wollen – jenseits von Kategorien wie Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Alter, Behinderung, Körpernormen und Klasse! HIER UND ÜBERALL!

Was ist Queer (feminismus)?

Queerfeminismus möchte mehr als die bloße Gleichstellung von Geschlechtern. Stattdessen sollte die Kategorie Geschlecht in ihrer bunten Vielfalt betrachtet werden, da die Einteilung in Männer und Frauen viele Menschen ausschließt, verletzt und beschränkt. Die Zuordnung zu einem Geschlecht darf keine Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe sein! Frauen, Lesben, Inter-,Trans-, Agender und Nicht-binäre Personen (FLITAN*) werden im alltäglichen Leben nicht ernstgenommen, auf der Straße sexuell belästigt, angegriffen oder sogar ermordet. Sobald die Körper von FLITAN* nicht der Vorstellung und Logik von zwei Geschlechtern entsprechen, sind sie Gewalt ausgesetzt. Sie müssen juristische, medizinische oder psychologische Eingriffe über sich ergehen lassen. Ein Beispiel dafür ist die bis heute andauernde Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Auch finden immer noch Operationen an intersexuellen Menschen statt, denen dadurch oft schon im Kleinkindalter ein Geschlecht aufgezwungen wird, unter dem sie häufig ein Leben lang leiden. Diese Fremdbestimmung über Körper, die in besonderem Maße FLITAN* betreffen, muss aufhören! Wir kämpfen für die Selbstbestimmung und die Vielfalt des eigenen Geschlechts, des Körpers, der Beziehungsformen und der sexuellen Orientierung.

Der 8. März als Frauen- und Queerskampftag gegen das Patriarchat!

Es geht darum, unterdrückende Strukturen wie das Patriarchat sichtbar zu machen und aufzubrechen. Denn es schadet nicht nur Frauen wie am 8. März oft thematisiert. Es schadet allen FLITAN* und insgesamt dem solidarischen Zusammenleben aller Menschen. Die Entwertung und Unterdrückung von allem, was nicht einem männlichen Ideal entspricht, muss aufhören. Wir müssen solidarisch der Herabwürdigung sämtlicher Geschlechtsidentitäten entgegentreten. Wir wollen aufmerksam machen auf die vor allem von FLITAN* geleistete unbezahlte Reproduktions- und Fürsorgearbeit. Dazu zählen zum Beispiel die Pflege- oder Hausarbeit sowie die emotionale Arbeit in Beziehungen.

Unser Feminismus ist intersektional!

Wir halten die Verbindung mit anderen Kämpfen für unabdingbar. Der Kampf gegen das Patriarchat muss ineinader verschränkte Diskriminierungsformen thematisieren, angehen und überwinden. Deshalb muss er auch immer antirassistisch, antikapitalistisch und emanzipatorisch sein. Feminismus geht uns alle an, denn Sexismus, Diskriminierung und sexualisierte Gewalt sind allgegenwärtig und nicht das Problem Einzelner. Wir solidarisieren uns mit Kämpfen von FLITAN* auf der ganzen Welt, ob organisiert oder im alltäglichen Leben.

Im hinteren Teil der Demo wird es einen Kinder- und Familienblock geben.

Awareness Nr: 0157-30348081 (diese ist eine Woche vor der Demonstration erreichbar, wenn Hilfe im Voraus organisiert werden kann)

https://www.facebook.com/events/2066355070176907/ (QR Code am Ende der Seite)

Für Menschen mit Gehschwierigkeiten wird ein Auto zur Verfügung stehen.

Unterstützer*innen

Rosa, about:utopia, FFF, Women defend Rojava, Interventionistische Linke, Frauen* Gruppe Zumutung, Zelle, Gartensia, Lu15

Musik

Mi0m and VHämHop

https://soundcloud.com/MI0M

WIR BITTEN DARUM, DASS KEINE PARTEIWERBUNG BETRIEBEN WIRD!

Glossar

Awarenss Awareness ist in erster Linie Betroffenenunterstützung. Es ist auch ein Bewusstsein ist ein Bewusstsein für die herrschenden gesellschaftlichen Machtverhältnisse, in denen Diskriminierung, Sexismus und sexualisierte Gewalt keine individuellen Einzelfälle sind. Es ist eine Haltung und ein Handeln, das Verantwortung übernimmt und darauf reagiert, dass Übergriffe und Benachteiligung auch in unserem alltäglichen Umfeld stattfindet.

FLITAN* ist ein Sammelbegriff für Frauen, Lesben, Inter-, Trans-, Agender und Nicht-binäre Personen (FLITAN*). Es sind also alle Menschen außer cis-Männer gemeint. Cis-Männer sind Personen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde und die sich auch als Männer identifizieren.

Das Patriarchat bedeutet wörtlich übersetzt "Herrschaft des Vaters", meint zusammenfassend die Vorherrschaft und Überlegenheit von cis-Männern über FLITAN*.

Intersektionalität beschäftigt sich mit der Verschränkung von sozialen Ungleichheiten, Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Im Fokus liegt das Zusammenwirken unterschiedlicher Formen von Diskriminierung wie bspw. Geschlecht, Begehren, Race, Alter, sozioökonomischer Status, Ability. Personen die von mehreren Diskriminierungen betroffen sind, sind besonders scheiße dran.

ABOLIRE IL PATRIARCATO!

8 MARZO: GIORNATA INTERNAZIONALE DI LOTTA A SOSTEGNO DELLE DONNE E DELLA COMUNITÀ LGBTQ+

"Incontriamoci per una manifestazione notturna a ritmo di danza alla vigilia della GIORNATA INTERNAZIONALE DI LOTTA A SOSTEGNO DELLE DONNE E DELLA COMUNITÀ LGBTQ+! Sfidiamo le condizioni attuali e battiamoci per una società basata sulla solidarietà."

Luogo ed ora d’incontro: sabato 7 marzo 2020, ore 18:00, Karlstraße, Tübingen

MUOVITI! PARTECIPA! Sii rumoroso e scomodo! Balla con il tuo vestito preferito! Festeggiamo insieme a voce alta, indipendentemente dal genere che ti attribuisci o dal fatto che tu possa non sentirti rappresentat* da alcun genere. Resistiamo insieme, creiamo una rete di contatti e lottiamo per una società basata sulla solidarietà. Rivendichiamo un mondo in cui tutt* possano vivere come desiderano, amando chi vogliono, ignorando inutili categorie come genere, orientamento sessuale, origine, età, disabilità, standard corporei e classe sociale! QUI E OVUNQUE!

COS'È IL FEMMINISMO QUEER?

Il femminismo queer vuole ottenere più della semplice uguaglianza di genere. La categoria "genere" deve essere considerata in tutta la sua variegata diversità. La suddivisione in due soli generi (uomo e donna) esclude, ferisce e limita molti individui. Questo non può essere un prerequisito per l'inclusione e la partecipazione sociale! Donne, Lesbiche, Intersessuali, Trans-, Agender, le persone non binarie (FLITAN*) subiscono licenziamenti, molestie e aggressioni ogni giorno, talvolta arrivando persino ad essere violentemente uccisi in strada. Se le persone FLITAN* non si adattano all'idea e alla logica binaria di un mondo basato sul genere maschile e femminile, i loro corpi sono esposti alla violenza. Possono soffrire di problemi legali, medici e psicologici, rischiando anche di essere sottoposti ad interventi e pratiche invasive. Gli esempi sono numerosi: tra questi ricordiamo la criminalizzazione dell'aborto ed interventi chirurgici effettuati su persone intersessuali. Mediante tali pratiche, un genere viene loro imposto a partire dalla prima infanzia, costituendo pertanto un intervento invasivo a causa della quale spesso soffrono per tutta la vita. Tale eteronomia sui corpi, la quale colpisce in particolare i FLITAN*, deve cessare di esistere! Stiamo combattendo per l'autodeterminazione e la diversità del nostro genere, del nostro corpo, della nostra forma di relazione agli altri individui e del nostro orientamento sessuale.

L'8 marzo come giornata di lotta a sostegno delle donne e della comunità LGBTQ+

contro il patriarcato!

L'obiettivo è quello di rendere visibili le strutture oppressive - come il patriarcato - e di abbatterle. Esso danneggia non solo le donne, argomento di cui si discute spesso l'8 marzo; danneggia anche le persone FLITAN* e la convivenza di tutt* in un clima di solidarietà . La svalutazione e la soppressione di tutto ciò che non corrisponde a un ideale maschile deve essere fermata. Dobbiamo mostrare solidarietà, in una lotta contro il disprezzo di una pluralità di identità di genere. Vogliamo attirare l'attenzione sul lavoro spesso non equamente retribuito nel campo dell’assistenza sanitaria e del lavoro di riproduzione, una discriminazione che colpisce particolarmente le persone FLITAN*. Appartengono alla categoria di lavori non retribuiti, ad esempio, il lavoro infermieristico o domestico; per quanto riguarda la sfera personale, desideriamo anche ricordare l’impegno emotivo e psicologico richiesto a molte donne e membri della comunità LGBTQ+ per poter mantenere relazioni interpersonali sane e appaganti.

Il nostro femminismo è intersezionale!

Crediamo che il collegamento con altre lotte sociali sia essenziale. La lotta contro il patriarcato deve trattare, affrontare e superare forme di discriminazione fra loro interconnesse. Per questo motivo tale lotta deve essere sempre antirazzista, anticapitalista ed emancipatrice. Il femminismo riguarda tutti noi, poichè il sessismo, la discriminazione e la violenza sessuale sono onnipresenti e ad oggi ciò rappresenta molto più di un problema individuale. Siamo solidali con le lotte di FLITAN* in tutto il mondo, siano esse organizzate o spontanee, nella vita di tutti i giorni.

Sarà presente una sezione dedicata ai bambini e alle famiglie nella parte finale del corteo.

Numero di telefono del team di sensibilizzazione: 0157-30348081 (disponibile a partire da una settimana prima della manifestazione).

https://www.facebook.com/events/2066355070176907/ (QR Code all'ultima pagina)

Qualora aveste problemi di mobilità e/o deambulazione, un'auto sarà a Vostra disposizione.

Sostenitori

Rosa, about:utopia, FFF, Women defend Rojava, Interventionistische Linke, Frauen* Gruppe

Zumutung, Zelle, Gartensia, Lu15

Musica

Mi0m and VHämHop

https://soundcloud.com/MI0M

PERFAVORE, LASCIATE LE BANDIERE DEL VOSTRO PARTITO POLITICO A CASA!

Glossario

La sensibilizzazione/ consapevolezza ("awareness") si riferisce alla consapevolezza dell'equilibrio sociale di potere esistente, in cui la discriminazione, il sessismo e la violenza sessuale non sono casi individuali. Si tratta di un atteggiamento e di un'azione di resistenza concreta, la quale si sta responsabilizzando e sta reagendo di fronte agli abusi e discriminazioni che si verificano nella nostra vita quotidiana.

FLITAN* è un termine collettivo per donne, lesbiche, intersessuali, trans, a-gender e persone non binarie (FLITAN*). Ciò significa che include tutte le persone tranne gli uomini cis. Gli uomini cis sono individui ai quali, alla nascita, è stato assegnato il sesso maschile, e che si identificano anche come uomini.

Il patriarcato significa letteralmente "legge del padre". In sintesi, rappresenta il dominio e la superiorità degli uomini cis sugli individui FLITAN*.

L'intersezionalità si occupa delle disuguaglianze sociali, dei rapporti di potere e delle relazioni tra strutture di potere dominanti. Il punto focale consiste nella relazione tra le diverse forme di discriminazione come il sesso, il desiderio, la razza, l'età, lo status socio-economico o le abilità individuali - in altre parole, essa si occupa della tutela delle persone che sono colpite da molteplici forme di discriminazione.

ОТМЕНИТЬ ПАТРАРХАТ!

Международный день борьбы за права женщин и квир движения, 8 марта.

«Соберемся вместе на вечернюю танцевальную демонстрацию накануне МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН И КВИР ДВИЖЕНИЯ! Мы бросаем вызов нынешним условиям и выступаем за общество, основанное на солидарности.»

Место встречи: Суббота, 7 марта 2020, 18:00 на Карлштрассе, Тюбинген

ДВИГАЙСЯ! УЧАСТВУЙ! Будь громк_ой и некомфортн_ой! Танцуй в своем любимом наряде! Давайте праздновать громко, независимо от того к какому гендеру ты себя относишь (и относишь ли). Давайте вместе сопротивляться, объединяться и бороться за общество, основанное на солидарности. Мы боремся за мир, в котором каждый может жить и любить кого угодно - за пределами таких категорий, как пол, сексуальная ориентация, происхождение, возраст, состояние здоровья, стандарты красоты и социальный класс! ЗДЕСЬ И ВЕЗДЕ!

ЧТО ТАКОЕ КВИР ФЕМИНИЗМ?

Квир феминизм хочет большего, чем просто гендерное равенство. Категория гендера должна рассматриваться во всем ее разнообразии. Разделение только на два гендера (мужчина и женщина) исключает, причиняет боль и ограничивает многих людей. Это разделение не может быть условием для социального участия! Женщины, лесбиянки, интер-, транс-, агендеры, небинарные персоны (FLITAN*) игнорируются, подвергаются притеснениям и нападениям в повседневной жизни или даже становятся жертвами убийств на улицах. Если люди FLITAN* не вписываются в идею и логику мира двух гендеров, их тела подвергаются насилию. Они страдают от правового, медицинского или психологического вмешательства. Примеров для этой процедуры много; сюда относится и и продолжающаяся криминализация абортов. Кроме того, до сих пор проводятся операции на интерсекс-персонах. Таким образом, с раннего детства им навязывают гендер, от этого они часто страдают на протяжении всей своей жизни. Эта гетерономия над телами, которая особенно сильно влияет на FLITAN*, должна прекратиться! Мы боремся за самоопределение и разнообразие нашего собственного пола, тела, формы взаимоотношений и сексуальной ориентации.

8 марта как день борьбы женщин и квир движения против патриархата!

Цель состоит в том, чтобы сделать гнетущие структуры, такие как патриархия, видимыми и разрушить их. Они вредят не только женщинам, что часто обсуждается 8 марта, они вредят всему FLITAN* сообществу и всеобщему сосуществованию в солидарности. Девальвация и подавление всего, что не соответствует мужскому идеалу, должно прекратиться. Мы должны проявить солидарность и объединиться против деградации любой гендерной идентичности. Мы также хотим привлечь внимание к неоплачиваемой репродуктивной работе и работе по уходу, которую выполняют, в частности, FLITAN*. Это включает в себя, например, уход за больными или работу по дому, а также эмоциональную работу в отношениях.

Наш феминизм - интерсекциональный!

Мы считаем, что связь с другими движениями, борющимися за права, очень важна. Борьба против патриархата должна затрагивать и преодолевать переплетенные формы дискриминации. Поэтому она всегда должна быть антирасистской, антикапиталистической и эмансипационной. Феминизм касается нас всех, поскольку сексизм, дискриминация и сексуальное насилие встречаются повсюду и сегодня представляют собой нечто гораздо большее, чем просто индивидуальная проблема. Мы проявляем солидарность с борьбой FLITAN* во всем мире, как организованной, так и повседневной.

В задней части демонстрации есть блок для детей и семьи.

Горячая линия осведомленности 0157-30348081 (доступен за неделю до демонстрации).

https://www.facebook.com/events/2066355070176907/ (QR код в конце страницы)

Если у вас есть сложности с передвижением, на демонстрации будет предоставлена машина.

При поддержке:

Rosa, about:utopia, FFF, Women defend Rojava, Interventionistische Linke, Frauen* Gruppe Zumutung, Zelle, Gartensia, Lu15

Музыка

Mi0m and VHämHop

https://soundcloud.com/MI0M

ПОЖАЛУЙСТА ОСТАВЬТЕ СВОИ ПАРТИЙНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДОМА!

Глоссарий

Осведомленность обозначает осознание существующего социального порядка, при котором дискриминация, сексизм и сексуальное насилие не являются отдельными случаями. Это мировоззрение и образ действий, который проявляется в принятии ответственность и активном реагировании на тот факт, что злоупотребления и дискриминация имеют место и в нашей повседневной жизни.

FLITAN* это собирательный термин для женщин, лесбиянок, меж-, транс-, агендеров и небинарных людей (FLITAN*). Это означает, что он включает в себя всех людей, за исключением цис-мужчин. Цис-мужчины – это люди, которые были приписаны к мужскому полу при рождении и идентифицируют себя как мужчин.

Патриархат буквально означает «правление отца». Таким образом, это означает господство и превосходство цис-мужчин над FLITAN *.

Интерсекциональность борется с системой социального неравенства, отношений власти и структур доминирования. Основное внимание уделяется взаимосвязи различных форм дискриминации, таких как пол, сексуальная ориентация, раса, возраст, социально-экономический статус или состояние здоровья. Люди, которые подвергаются дискриминации по множеству критериев, находятся в особенно сложном положении.

ATAERKİL DÜZENİ ORTADAN KALDIR!

8 MART ULUSLARARASI KADIN VE KUİR

MÜCADELE GÜNÜ

‘’ULUSLARARASI KADIN VE KUİR MÜCADELE GÜNÜ akşamında gece dansı gösterisi için bir araya gelelim! Günümüz koşullarına karşı çıkıp, dayanışmaya dayalı bir toplum için ayağa kalkıyoruz.’’

Buluşma noktası: Cumartesi, 7 Mart 2020, 18:00 Karlstraße, Tübingen

HAREKET ET! BİZE KATIL! Gürültülü ve rahatsız edici ol! Favori kıyafetinle dans et! Haydi, kendini hangi cinsiyete ait hissettiğine ya da her hangi cinsiyete ait hissetmediğine bakmaksızın, yüksek sesle kutla! Haydi birlikte direnelim, ağ kuralım, dayanışmaya bağlı bir toplum için savaşalım! Bununla birlikte herkesin istediği her yerde, istediği kişi ile istediği gibi sevebileceği bir dünya istiyoruz – Cinsiyet, cinsel yönelim, köken, yaş, engellilik, fiziksel standart ve sınıf gibi kategorilerin ötesinde! BURADA VE HER YERDE!

Kuir feminizm nedir?

Kuir feminizm cinsiyet eşitliğinden daha fazlasını istiyor. Cinsiyetin kategorisi, kendi içindeki renkli çeşitliliği ile değerlendirilmelidir. Sadece iki cinsiyete (erkek ve kadın) bölünme birçok insanı dışlar, incitir ve kısıtlar. Bu da sosyal ortamlarda yabancılaşmaya sebep olur! Kadın, Lezbiyen, İnter-, Trans-, Cinsiyetsiz ve Non-binary kişiler (FLITAN*) sadece günlük yaşamlarında tacize ve saldırıya uğramakla kalmıyor, hatta sokaklarda öldürülüyor. FLITAN* kişiler ‘’iki cinsiyetli dünyanın’’ fikrine ve mantığına uygun değilse, bedenleri şiddete maruz kalıyor. Yasal, tıbbi ve psikolojik müdahaleler yüzünden acı çekmektedirler. Bu prosedür için örnekler sayısızdır; kürtajın hala bir suç unsuru sayılması gibi. Buna ek olarak, hala interseksüel kişilere ameliyatlar uygulanmakta ve bununla birlikte, erken çocukluk döneminde onlara yaşamları boyunca sık sık acı çektikleri bir cinsiyet dayatılmaktadır. Özellikle FLITAN* kişileri etkileyen, bedenler üzerindeki bu heteronomi durmak zorunda! Kendi kaderimizi belirlemek; ayrıca kendi cinsiyetimizin, vücudumuzun, ilişki biçimimizin ve cinsel yönelimimizin çeşitliliği için savaşıyoruz!

Ataerkilliğe Karşı 8 Mart Uluslararası Kadın ve Kuir Mücadele Günü!

Amaç, ataerkillik gibi baskıcı yapıları görünür kılmak ve onları yıkmaktır. Sıklıkla 8 Mart'ta tartışıldığı gibi, bu durum sadece kadınlara zarar vermiyor. FLITAN* kişilere ve tüm insanların bir arada yaşama dayanışmasına da zarar vermektedir. Erkek idealizmine karşılık gelmeyen her şeyi değerden düşürme ve yok etme durmalıdır. Tüm toplumsal cinsiyet kimliklerinin bozulmasına karşı dayanışma göstermeliyiz. Özellikle FLITAN* kişiler tarafından yapılan ücretsiz üreme ve bakım çalışmalarına dikkat çekmek istiyoruz. Bu, örneğin, hemşirelik veya ev işlerini ve ilişkilerdeki duygusal çalışmaları içermektedir.

Bizim Feminizmimiz Kesişimsel (Intersectional)!

Diğer mücadelelerle bağlantı kurmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ataerkilliğe karşı mücadele, iç içe geçmiş ayrımcılık biçimleri ile mücadele etmeli, bunların üstesinden gelmeli, bu tip sorunların üzerine gitmelidir. Bu nedenle, her zaman ırkçılık karşıtı, anti-kapitalist ve özgürleştirici olmalıdır. Feminizm hepimizi ilgilendirdiğini unutmamlayız, çünkü seksizm, ayrımcılık ve cinsel şiddet her zaman her yerde karşımıza çıkmaktadır ve günümüzde bireysel bir sorundan çok daha fazlasıdır. Dünyanın her yerinde, günlük hayatta bireysel olarak ya da organize olmuş olan FLITAN* kişilerin/grupların mücadeleleriyle dayanışma gösteriyoruz!

Yürüyüşün arkasında çocuklar ve aileler tarafından blok oluşturtulacaktır.

Farkındalık (Awareness) telefon: 015730348081 (Bir hafta öncesinde müsait olacaktır).

https://www.facebook.com/events/2066355070176907/ (Sayfa sonunda QR Kod)

Yürümekte zorluk çeken kişiler için araba imkânı olacaktır.

Destekçiler

Rosa, about:utopia, FFF, Women defend Rojava, Interventionistische Linke, Frauen* Gruppe Zumutung, Zelle, Gartensia, Lu15

Müzik

Mi0m ve VHämHop

https://soundcloud.com/MI0M

LÜTFEN PARTİ BAYRAKLARINIZI EVDE BIRAKIN!

Sözlük

Farkindalik (Awareness), öncelikle ayrımcılık ve cinsel istismardan etkilenen insanları desteklemek demektir. Ayrıca ayrımcılığın, cinsiyetçiliğin ve cinsel şiddetin bireysel durumlar olmadığı, mevcut toplumsal güç dengesinin farkındalığını ifade eder. Bu, sorumluluk alan ve günlük çevremizde de istismar ve ayrımcılığın gerçekleştiği gerçeğine tepki veren bir tutum ve eylemdir.

FLITAN* Kadınlar, Lezbiyenler, Inter-, Trans-, Cinsiyetsiz ve İkili olmayan(Non-binary) insanlar

(FLITAN *) için toplu bir terimdir. Bu, ‘’Cis-men’’ hariç tüm insanları içerdiği anlamına gelmektedir. Cis-men, doğumda erkek cinsiyet ile doğmuş ve kendini erkek olarak tanımlayan kişilerdir.

Ataerkillik kelimenin tam anlamıyla "babanın üstünlüğü" anlamına gelir. Özetle, cis-men kişilerin FLITAN* kişiler üzerindeki hakimiyeti ve üstünlüğü anlamına gelir.

Kesişimsellik (Intersectioanlity) sosyal eşitsizliklerin, güç ilişkilerinin ve egemenlik yapılarının karşılıklı dayanışması ile ilgilenir. Odak noktası cinsiyet, arzu, ırk, yaş, sosyo-ekonomik durum veya yetenek gibi farklı ayrımcılık biçimlerinin birbiriyle olan ilişkisine dayanır. Çok çeşitli ayrımcılığa maruz kalan insanlar da özellikle bu özelliklerin birden fazlasına sahip kişilerdir.

Το Καλεσμα μας

Τελος στην πατριαρχεία! Πληροφορίες για την Διεθνή μέρα αγώνα Γυναικών και Queer στις 8 Μαρτίου.

Συγκεντρωθείτε για μια νυχτερινη, χορευτική διαδήλωση την παραμονη της Διεθνους Ημερας της Γυναικας και Queer! Θελουμε να επιτεθούμε στις επικρατουσες συνθηκες και να υποστηριξουμε μια μια κοινωνια που βασίζεται στην αλληλεγγυη.

Σημείο συνάντησης: Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020, στις 6 μμ.στην οδό Karlstraße, Tübingen.

Τι ειναι queer (φεμινισμός)?

Ο queer φεμινισμός επιδιωκει κατι παραπανω από την ισοτητα των φύλλων. Η κατηγορία των φύλλων πρέπει να εξεταστεί με την πολύχρωμη ποικιλομορφία της. Ο διαχωρισμός σε μόνο δύο φύλα (άνδρας και γυναίκα) αποκλείει, πληγώνει και περιορίζει πολλούς ανθρώπους. Η κατηγοριοποίηση σε ένα και μόνο φύλο δεν μπορει να αποτελει προυπόθεση για κοινωνική συμμετοχή! Οι γυναίκες, οι λεσβίες, οι δια-, μη-δυαδικοί και trans άνθρωποι (FLINT *) απολύονται, παρενοχλούνται και γίνονται στόχος επιθέσεων στην καθημερινή ζωή ή ακόμα και δολοφονούνται στους δρόμους. Εάν τα σώματα των ατόμων FLINT * δεν ταιριάζουν στην ιδέα και τη λογική των δύο φύλων, αυτοί οι άνθρωποι εκτίθενται στη βία. Πρέπει να υποστούν νομικές, ιατρικές ή ψυχολογικές παρεμβάσεις. Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η συνεχιζόμενη ποινικοποίηση των αμβλώσεων. Επίσης, διεξάγονται ακόμα εγχειρήσεις σε διαφυλικούς ανθρώπους. Με αυτό, ένα φύλο τους επιβάλλεται ήδη στην πρώιμη παιδική ηλικία, από το οποίο υποφέρουν συχνά για την υπόλοιπη ζωή τους. Αυτή η ετερονομία πάνω στο σώμα, που επηρεάζουν τους ανθρώπους FLINT * συγκεκριμένα, πρέπει να σταματήσει! Αγωνιζόμαστε για την αυτοδιάθεση και την ποικιλομορφία του δικού μας φύλου, του σώματος, των μορφών σχέσεων και του σεξουαλικού προσανατολισμού.

8 Μαρτίου ως ημέρα μάχης γυναικών και queer εναντίον της πατριαρχίας

Στόχος είναι να καταστούν οι καταπιεστικές δομές, όπως η ορατή πατριαρχία, και να καταρριφθούν. Δεν βλάπτει μόνο τις γυναίκες, κάτι που συζητείται συχνά στις 8 Μαρτίου. Βλάπτει όλα τα άτομα FLINT * και την συνύπαρξη αλληλεγγύης όλων των ανθρώπων. Η υποτίμηση και καταστολή όλων όσων δεν αντιστοιχούν σε ένα ανδρικό ιδανικό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη ενάντια στην υποβάθμιση όλων των ταυτοτήτων φύλου. Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στην απλήρωτη εργασία φροντίδας που γίνεται ειδικότερα από τα ατομα FLINT *. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, νοσηλευτική ή οικιακή εργασία, καθώς και συναισθηματική εργασία στις σχέσεις.

Ο φεμινισμός μας είναι διατομεακός

Πιστεύουμε ότι η σύνδεση με άλλους αγώνες είναι απαραίτητη. Η καταπολέμηση της πατριαρχίας πρέπει να αντιμετωπιστεί, να θίξει και να ξεπεράσει τις αλληλένδετες μορφές διακρίσεων. Για το λόγο αυτό, ο αγώνας πρέπει πάντα να είναι αντιρατσιστικός, αντικαπιταλιστικός και χειραφετητικός. Ο φεμινισμός μας αφορά όλους, επειδή ο σεξισμός, οι διακρίσεις και η σεξουαλική βία είναι πανταχού παρόν και όχι μόνο πρόβλημα των μεμονωμένων ατόμων. Δείχνουμε αλληλεγγύη στους αγώνες του FLINT * σε όλο τον κόσμο, είτε είναι οργανωμένοι είτε στην καθημερινή ζωή.

Κινητοποιηθείτε! Συμμετέχετε! Ας κάνουμε φασαρία και ας είναι άβολα! Χορέψτε στην αγαπημένη σας στολή! Ας γιορτάσουμε δυνατά, ανεξάρτητα από το φύλο που αποδίδετε στον εαυτό σας ή αν δεν εκχωρείτε σε κανένα φύλο. Ας φέρουμε αντίσταση, να συνεργαστούμε και να αγωνιστούμε για μια κοινωνία που βασίζεται στην αλληλεγγύη. Υποστηρίζουμε έναν κόσμο στον οποίο όλοι μπορούν να ζήσουν και να αγαπήσουν όποιον και όπως θέλουν - πέρα από κατηγορίες όπως το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η προέλευση, η ηλικία, οι αναπηρίες, τα σωματικά πρότυπα και η κοινωνική τάξη! Εδώ και παντού!

Στο πίσω μέρος της διαδήλωσης θα υπάρχει ένα τμήμα για παιδιά και οικογένειες. Επιπλέον, θα προσφέρουμε παιδική μέριμνα στο Gartensia. Παρακαλούμε δηλώστε τα παιδιά σας για την παιδική μέριμνα στο xxx@xxx.de.

Αυτοκίνητο για άτομα με ειδικές ανάγκες

Μετά την διαδήλωση, συνάντηση στο XXXX;

Υποστηρικτές: Rosa, about:utopia FFF Women defend Rojava, Interventionistische Linke, Frauen* Gruppe Zumutung, Zelle, Gartensia

Συμβολή about:utopia- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Οι γυναίκες υπερασπίζονται Rojava- XXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxx, Zelle - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Gartensia - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Μουσική Mi0m και vhem

Γλωσσάριο

Το Awarenss αναφέρεται στην συνειδητοποίηση της υπάρχουσας κοινωνικής ισορροπίας εξουσίας, στην οποία οι διακρίσεις, ο σεξισμός και η σεξουαλική βία δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για στάση και δράση, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη και αντιδρά στο γεγονός ότι η καθημερινή κατάχρηση και οι διακρίσεις λαμβάνουν χώρα και στο καθημερινό μας περιβάλλον.

Το FLINT * είναι ένας συλλογικός όρος για γυναίκες, λεσβίες, ενδιάμεσους, μη δυαδικούς και τρανσέξουαλς (FLINT *). Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους εκτός των cis ανδρών. Οι cis άνδρες είναι άνθρωποι που έχουν ανατεθεί στο ανδρικό φύλο κατά τη γέννηση και που ταυτίζονται και ως άνδρες.

Η Πατριαρχία σημαίνει κυριολεκτικά «κυριαρχία του πατέρα». Συνοπτικά, αυτό σημαίνει την κυριαρχία και την υπεροχή των cis ανδρών πάνω από FLINT *.

Η διατομεακή προσέγγιση αφορά την αλληλεξάρτηση των κοινωνικών ανισοτήτων, των σχέσεων εξουσίας και των δομών κυριαρχίας. Το σημείο εστίασης είναι η αλληλεξάρτηση των διαφόρων μορφών διακρίσεων όπως το φύλο, η επιθυμία, η φυλή, η ηλικία, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή η ικανότητα. Τα άτομα που πλήττονται από πολλαπλές μορφές διακρίσεων είναι σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση.