[HH] - Outing von AFD-Politiker vor Bürgerschaftswahl

Im Langenrehm 30 wohnt der stellvertretende Vorsitzende der AfD Hamburg, Krzysztof Walczak (geb. 09.09.1994). Walczak studierte Rechtswissenschaften an der Bucerius Law School in Hamburg. Während seines Studiums machte er Karriere in der rassistischen Partei. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 rangierte Walczak noch auf Platz 16 der Landesliste. Auch für die Bundestagswahl 2017 schaffte er es als Kandidat auf den Stimmzettel. Am 23.02.20 steht Walczak nun auf Platz 4 der AfD-Liste (Wahlkreis: Barmbek-Uhlenhorst-Dulsberg) zur Wahl der Bürgerschaft und rechnet sich Chancen für den Einzug in das Landesparlament aus.

Bis März 2019 agierte Krzysztof Walczak als Vorsitzender der Jungen Alternative (JA) Hamburg. Durch seinen Austritt aus dem extrem rechten AfD-Jugendverband wollte Walczak einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz entgehen, der die JA im Januar 2019 zum „Verdachtsfall“ erklärte.

Walczak war zudem stellvertretender Bundesvorsitzender der JA. Dort gehörte er zum völkischen „Flügel“ um den ehemaligen JA-Vorsitzenden in Baden-Württemberg Markus Frohnmaier. Für den Bundestagsabgeordneten Frohnmaier arbeitet Walczak aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Berlin. Zu Frohnmaiers Mitarbeitern zählte auch der Burschenschaftler und Chefredakteur des extrem rechten Magazins „Zuerst!“, Manuel Ochsenreiter, der aufgrund seiner Verwicklung in einen faschistischen Brandanschlag in der Ukraine entlassen wurde.

Mit seiner ausgeprägten nationalistischen, rassistischen und antifeministischen Weltanschauung reiht sich Krzysztof Walczak nahtlos in dieses Klientel ein. Er fordert ein restriktives Abtreibungsrecht, eine „Abschiebequote von 100%“, einen neuen „Nationalstolz“ und ein resolutes Vorgehen gegen „Multi-Kulti-Mischmasch“ und sexuelle Vielfalt.

Faschist*innen aus der Deckung holen!

Walczak aus dem Viertel fegen!

Keine Stimme für die AfD!

