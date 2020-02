Fantifa-Hexen aus dem Schwarzwald vergiften Nazi-Tattoostudio in Lörrach

Lange wurde spekuliert, Gerüchte gestreut, Tränen flossen, Freundschaften zerbrachen...

nur dank uns, wir sind die Schuldigen, und stehen dazu. Nein, sogar noch unverschämter: wir freuen uns, dass ein paar veganen Nazitatöwiererinnen endlich in die Suppe gespuckt wurde.

Mitte Januar 2020 wurde ins Innere des Tattoo-Studios "Into the Light" in Lörrach eine stinkende Flüssigkeit gegossen, was dazu führte, dass das Studio am Tage der Neueröffnung geschlossen bleiben und so eine finanzielle Einbusse hinnehmen musste.

Das Tattoo-Studio "Into the Light" wird von zwei altbekannten Nazis, Melanie "Mel" Brühl, geb. Seidel, und Tanja "Tara" Schroll betrieben.

Wir hoffen, dass die Putzarbeiten im Studio noch ein bisschen andauerten und vielleicht haben nun - nach der Veröffentlichung der Fakten - die Kund*innen die Nase voll von euer stinkenden, braunen, veganen Scheisse!!!!

*Zu Melanie Brühl*

Melanie "Mel" Brühl, geb. Seidel, gründete vor 12 Jahren gemeinsam mit der seit vielen Jahren mit dem verstorbenen Nazi Roland Sokol bekannten Tanja „Tara“ Schroll das vegane Nazi-Tattoostudio „Into the Light“ - bis vor kurzem noch Schattenwerk genannt - in der Freiburger Str. 307 in 79539 Lörrach. Unterdessen ist Melanie Brühl dort nur noch als Tätowiererin tätig und Tanja Schroll die alleinige Inhaberin.

Melanie Brühl

Tara Schroll

Wir überlassen es den Lesenden zu urteilen, ob die Schwarze Sonne im Schilde des Vikingers reiner Zufall ist oder doch eher die Gesinnung des Tätowierten und der Tätowiererin widerspiegelt. Die gesamte Symbolik des Tattoos mit Vikinger, Schwarze Sonne, Runenschriftzug (Thor) und Thorshammer lassen allerdings nicht viel Interpretationsspielraum übrig.



(siehe Link: https://www.intothelight.tattoo/artists/mel/)

Melanie Brühl lebt seit 2008 mit ihrem gewaltbereiten Nazi Ehemann Sören Brühl und ihren drei Kindern im elsässischen Durlinsdorf in der Rue de Wasen 12. Das elsässische Exil wählte die Nazifamilie sehr wahrscheinlich wegen juristischen Schwierigkeiten, welche der Nazi Sören Brühl in Deutschland befürchtete.

*Zu Sören Brühl*

Sören Brühl wuchs in Wiesbaden auf, studierte Sozialpädagogik an der FH Frankfurt, war Mitglied der Frankfurter B&H-nahen Nazigruppe „Schwarze Division“ und gilt als äußerst gewalttätig.

Sören Brühl bessert das Einkommen der fünfköpfigen Familie – ihre Kinder versuchen die Brühls zu NationalsozialistInnen zu erziehen – durch den Verkauf von NS-Devotionalien auf. Im spanischen Calpe, Colari 39 C, besitzen die Brühls zudem ein Ferienhaus, das gerne von der Nazi-Clique um Sören Brühl, Alexander Hübner, Claus Zur-Lienen und Robert Hartmann genutzt wird.

*Zu Into the Light*

Freiburger Str. 307

79539 Lörrach

Tel.: (+49) 7621/5 83 55 33

https://www.intothelight.tattoo/

info@intothelight.tattoo

https://www.facebook.com/intothelighttattoo

Team inkl. Tara und Mel: https://www.intothelight.tattoo/tattoo-artists/

*Alle Nazis aus der Deckung ziehen*

Es ist uns ein Anliegen, die Rolle von weiblichen Nazis innerhalb der rechtsextremen Szene zu beleuchten. Diese Nazis stehen bis heute - auch in antifaschistischen Recherchen! - im Hintergrund, übernehmen aber für die Szene wichtige Aufgaben, wie Finanzierung, Gemeindearbeit, pädagogische Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit à la "modernes Aushängeschild".

Es ist Zeichen auch unseres Sexismus, wenn wir diese Nazis nicht genügend Beachtung schenken und verharmlosen. (Grüße und Küsse an Feministische Autonome Zellen (FAZ)).

IN SOLIDARITÄT MIT DEN OPFERN DES RASSISTISCHEN ANSCHLAGS IN HANAU UND IHREN ANGEHÖRIGEN

KEIN FUSSBREIT DEM FASCHISMUS!