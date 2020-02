Nazitreffpunkte in Herne markiert!

Um auf das Problem mit rechtsextremen Szenekneipen und anderen Treffpunkten der Herner Faschos aufmerksam zu machen, haben wir 2 von ihnen in der Nacht zu Sonntag markiert! Da Westfalia es scheinbar immer noch nicht für nötig hält außer mit halbherzigen Statements gegen das offensichtliche Naziproblem in den eigenen Reihen vorzugehen, haben wir die Eingangstür zum Vereinsheim "Tilkowski" mit einigen Stickern verschönert. Sollten die handelnden Personen das Problem weiterhin kleinreden und verharmlosen, werden weitere Schritte von unserer Seite folgen! Auch bei der bekannten Szenekneipe "Tiroler Stuben" in der Jean Vogel Straße haben wir mit einigen rohen Eiern im Gepäck vorbeigeschaut, Nazis zu bedienen kann auf Dauer sehr geschäftsschädigend sein! Wir werden die Situation in Herne weiterhin genau beobachten, denn für Rechtsextreme darf es in unserer Stadt keine Rückzugsorte geben!