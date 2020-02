Keinen Meter den Faschisten! (29.2. HH-Harburg Infokundgebung)

Liebe ArbeiterInnen und BewohnerInnen des Hamburger Süds,

zum 1. Mai 2020 haben sich Neonazis von der faschistischen Partei „Die Rechte“ zur Demonstration in Harburg angekündigt. Sie wollen den Tag der Arbeit für ihre rassistische und faschistische Weltanschauung instrumentalisieren. Angemeldet wurde die Demonstration von den bekennenden Neonazis Christian Worch und Thomas Wulff. Beide treiben seit Jahrzehnten in ganz Deutschland ihr Unwesen.

Der 1. Mai ist kein normaler Feiertag, er ist traditionell der internationale Kampftag der Arbeiterklasse. Wir nutzen ihn, um für unsere Interessen zu demonstrieren, überall sichtbar zu werden und nicht zuletzt, um uns über nationale Grenzen hinweg zu organisieren.

Wir werden den Nazis keine Möglichkeit bieten durch unsere Viertel zu laufen. Gerade aufgrund des aktuellen Rechtsrucks in unserer Gesellschaft, ist es an der Zeit gegen Nazis auf die Straße zu gehen, sich zu organisieren und entschiedenen, vielfältigen Widerstand zu leisten. Wir lassen nicht zu, dass Faschisten unsere Stadtteile belagern und die Polizei die Straßen für sie frei prügelt. Der 1. Mai ist unser Tag! Wir lassen ihn uns nicht streitig machen! Wenn die Nazis kommen, sind wir schon da! Keinen Meter den Faschisten!

Drodzy pracownicy i mieszkańcy południa Hamburga,

1 maja 2020 r. Neonaziści z faszystowskiej parti „Die Rechte” ogłosili zamiar protestu w Harburg. Chcą instrumentalizować „Dzień Pracy“ dla rasistowskiej i faszystowskiej ideologi. Demonstracja została podpisana przez Christiana Worcha i Thomasa Wulffa, wyznanich neonazistów. Obaj są w Niemczech od lat aktywni.

1 maja tradycyjnie jest „Dzień Pracy“. To nie jest zwykle święto, ale przede wszystkim dzień walki robotników na całym świecie o demonstrowanie naszych interesów, bycie widocznym wszędzie, a także organizowanie nas jako siły ponad granicami państwowymi.

Pomimo obecnej zmiany w naszym społeczeństwie musimy się temu przeciwstawić! Nie pozwolimy nazistom maszerować przez nasze dzielnice. Nadszedł czas, aby zorganizować się przeciwko nazistom, wyjść na ulice i oprzeć się na wiele sposobów. Nie chcemy, zeby Policja pokonała ulicę za faszystów i oblegała nasze dzielnice. 1 maja to nasz dzień przeciwko naszym szefom, ale także przeciwko rasistom, którzy nas dzielą. Kiedy przyjdą naziści, już tu jesteśmy! Ani metr dla faszystów!

Дорогие жители южный районов Гамбурга,

1 Мая 2020 в Харбурге состоится демонстрация, организованная фашистской партией “Die Rechte”. Они собираются использовать День Труда для своей нацистской и расистской идеологии. Демонстрация была заявлена известными неонацистами Кристианом Ворхом(Christian Worch) и Томасом Вульфом(Thomas Wulff). Оба бесчинствуют десятки лет по всей Германии.

Первое мая- традиционный день труда. Это не просто выходной, а прежде всего День международной солидарности трудящихся, в который мы открыто выступаем за свои интересы и объединяемся несмотря на национальные границы

Нацистский марш пройдет от станции городской железной дороги Неттельнбург до станции Харбург. Несмотря на происходящий сдвиг вправо в нашем обществе, мы должны противостоять этому! Мы не позволим нацистам прогуляться по нашим кварталам. Настало время вновь организовать борьбу с нацистами, выйти на улицы и оказать различное сопротивление. Мы не допустим, чтобы фашисты осаждали наши кварталы, а милиция освобождала для них улицы.. Первое мая - наш день против наших боссов, но и против расистов, которые разделяют нас. Когда нацисты придут, мы уже там! Ни метра до фашистов

سلام إلى العمال والمقيمين في جنوب هامبورغ،

في اول أيار أعلن النازيون الجدد عن الحزب الفاشي بدون يعملو مظاهرة في هاربورغ. انهم يردون ان يستغلو هذا اليوم في نظرتهم للعنصرية والفاشية.ولقد تم تسجيل المظاهرة من قبل النازيين كريستيان وورش وتوماس وولفء. كلاهما في ورطة في جميع أنحاء ألمانيا منذ عقود.

‎ أول مايو ليس عطلة عادية ، إنه تقليديًا يوم الكفاح الدولي للطبقة العاملة. نحن نستخدمها لنظهر من أجل مصالحنا ، أن نكون مرئيين في كل مكان ، وأخيرا وليس آخرا ، لتنظيم أنفسنا عبر الحدود الوطنية.

‎ لن نعطي النازيين فرصة للمشي في أحيائنا. على وجه التحديد بسبب التحول الحالي إلى اليمين في مجتمعنا ، فقد حان الوقت للخروج إلى الشوارع ضد النازيين ، ولتنظيم وتقديم مقاومة حاسمة ومتنوعة. نحن لا نسمح للفاشيين بمحاصرة أحياءنا ولم نسمح للشرطة ان تدفاع عنهم. اول أيار هو يومنا! لن ندعه ينافسنا! عندما يأتي النازيون ، سنكون نحنوهناك!لن نعطي متر واحد إلى الفاشيين!

Estimadxs trabajadorxs y vecinxs del sur de Hamburgo. Neonazis del partido fascista "Die Rechte" anunciaron una manifestación en Hamburgo-Harburgo para el Primero de Mayo. Quieren abusar el Día Internacional del Trabajo para su ideología racista. La manifestación fue anunciada por los profesores neofascistas Christian Worch y Thomas Wulff. Ambos han cometido un montón de delitos con motivos fascistas en toda Alemania durante las ultimas décadas.

El Primero de Mayo no es un día festivo cualquiera, es tradicionalmente el día internacional de lucha de la clase obrera. Nosotrxs lo usamos para demostrar nuestrxs intereses, para ser visibles en todas partes y por último pero no menos importante para organizarnos a través de las fronteras internacionales.

No daremos a lxs nazis la oportunidad de caminar por nuestros barrios. Precisamente debido al giro actual hacia la derecha en nuestra sociedad, es hora de salir a la calle contra lxs fascistas, de organizarse y de ofrecer una resistencia decisiva. No permitamos que lxs fascistas asedien nuestrxs vecindarixs con la ayuda de la policía que los protege. ¡El primero de mayo es nuestro día! ¡No dejemos que se discute! ¡Cuando vengan los nazis, ya vamos a estar allí!

Sevgili emekçiler ve Hamburg’un güneyde oturanlar,

1 Mayıs 2020 tarihi için “Die Rechte” isimli faşist partili Neonaziler Harburg’ta yürüyüş planladıklarını ilan ettiler. Dünya Emekçiler Günü olan 1 Mayıs’ı ırkçı ve faşist görüşleri için kullanmak istiyorlar. Yürüyüşün başvurusu, kendilerini Neonazi ilan eden Christian Worch ve Thomas Wulff tarafından yapıldı. İkisi de uzun yıllardır bütün Almanya’da kötülük yapıp yayıyorlar.

1 Mayıs geleneksel olarak Emekçiler Günü’dür. Bu gün sıradan bir tatil günü değil, her şeyden önce dünya çapında emekçiler için bir mücadele günüdür. Mücadelemizin amacı, taleplerimiz için yürüyüş yapmak, her yerde görünür olmak ve devlet sınırlarını aşan bir güç olarak organize olmaktır.

Günümüzde toplumumuzun sağa kaymasına inat buna karşı çıkmalıyız! Nazilere semtlerimizde yürümelerine izin vermeyeceğiz. Yeniden Nazilere karşı organize olmanın ve sokağa çıkıp çeşitli şekilde direniş göstermenin zamanı geldi. Polisin sokakları cop ve dayakla faşistler için açıp semtlerimizi işgal etmesini istemiyoruz. 1 Mayıs, patronlarımıza ve aynı zamanda bizleri bölen ırkçılara karşı günümüzdür. Naziler geldiğinde biz çoktan orada olacağız! Nazilere adım attırmayacağız! Faşizme karşı omuz omuza!

Dear workers and neighbors of Hamburg South,

for the 1st May 2020 Neo-Nazis of the far-right party “Die Rechte” announced their demonstration in Harburg. They want to utilize the Labor Day for their racist and fascist propaganda. The demonstration was enrolled by the known Neo-Nazis Christian Worch and Thomas Wulff. Since decades both are politically active as far right functionaries all over Germany.

The 1st of May is traditionally the Labor Day. It is not just a normal public holiday, but foremost the worldwide day of struggle for all workers to promote our interest. Furthermore the Labor Day visualizes the force to organize the working class beyond national Borders.

With the far right rising in our society and communities we must confront this event! We are not going to allow Nazis to walk through our neighborhoods. It is time to organize, step out to the streets and act with diverse forms of resistance. We don’t want the police to clear and besiege our streets for fascist and Nazis. The 1st of May is our day against our boss, as well as the day against the separation of racism and fascist propaganda. When the Nazis are coming, we will already be there! They shall not pass!