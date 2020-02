[RMK] Am 23. Februar auf nach Pforzheim!

In Zeiten, in denen die Faschisten sich bewaffnen, Terrorzellen gründen und rechte Parteien wie die AfD Parlamente als Plattformen für braune Propaganda nutzen, wird es immer wichtiger, die Rechten auf der Straße direkt anzugehen.

Wir rufen daher auf, sich an den antifaschistischen Protesten in Pforzheim zu beteiligen! Deshalb haben wir mit einem Banner und etwas Pyro auf den Zugtreffpunkt in Waiblingen zur gemeinsamen Anreise aufmerksam gemacht. Diese ist am 23.02 um 15:45 am Waiblinger Bahnhof.

Mehr Infos findet ihr auf der Website des Offenen Antifaschistisches Treffen Rems-Murr: https://oatrm.org/2020/02/11/am-23-februar-nach-pforzheim/

Anreisen aus verschiedenen Städten und noch mehr infos findet ihr auf der Website der überregionalen Kampagne …nicht lange fackeln!: https://nichtlangefackeln.wordpress.com/



Am 23. Februar Alle nach Pforzheim!

Nazis bekämpfen, jetzt oder nie!

Den antifaschistischen Widerstand organisieren!

… weil’s notwendig ist!