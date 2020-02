B: Update zur tödlichen Einsatzfahrt am Freitag

Am 14. Februar wurde ein Fußgänger von einem zweiköpfigen Team eines Streifenwagens totgefahren. Wie schon hier berichtet, hat die Polizeipropaganda wieder funktioniert, nach der das Opfer schuld gewesen sein muss. Den ganzen Samstag über wurde die Version verbreitet, dass der Einsatzwagen mit Blaulicht unterwegs war. Am Sonntag erst kam durch Augenzeugen nun heraus, dass das eine Lüge war. Die Streifenbesatzung hatte demnach direkt nach dem tödlichen Zusammenstoß schnell das Blaulicht angeschaltet, um ihr Verhalten zu in ein anderes Licht zu rücken. Auch wurde bekannt, dass der Fußgänger gerade vor einem an einer Haltestelle haltenden Bus die Straße überqueren wollte, als das rasende Polizeiauto ihn rammte. Medien wie der Berliner Tagesspiegel und der RBB berichteten kurzzeitig darüber. Diese brisanten Informationen lassen die Polizeimentalität mal wieder klar werden. Anscheinend kommt die mit der Polizei gut vernetzte Hauptstadtpresse jedoch mal wieder nicht umhin, das selbstgerechte Verhalten der Todesfahrer zu legitimieren. Sätze wie "Nach Informationen des rbb ist allerdings unklar, ob die Besatzung des Polizeiautos ausreichend auf sich aufmerksam gemacht hat." vermittlen, dass Polizisten im Einsatz das Recht hätten, durch Fußgänger zu pflügen, wenn diese nicht schnell genug Platz machen.

Die Berichterstattung verbreitet außerdem die nach Mitleid heischende polizeiliche Behauptung, die beiden Insassen des Streifenwagens hätten beide einen Schock erlitten. Auch soll eine Legitimation für die polizeiliche Raserei erzeugt werden, indem eine schwierige Lage der Polizei an diesem Abend konstruiert wird. Insebesondere eine Schießerei am 15 Kilometer entfernten Potsdamer Platz muss dafür herhalten.

Der Anlass für die tödliche Einsatzfahrt in Marzahn soll ein Raub unter Drogenkonsumenten gewesen sein, also wahrscheinlich ein alltäglicher Streit, in den sich die Streifenbesatzung schnellst möglich einmischen wollte, koste es was es wolle.