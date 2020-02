(B) Routine gestört - Boom gegen Amazon

Auf meinem Nachhauseweg über die Warschauer Brücke, vorbei an der Baustelle des Edge-Towers in den Amazon einziehen will: Normalerweise überall gestresste Massen, die von der Arbeit kommen, grölende Fans, Konzertfreaks oder besoffene Männerbünde. Doch am 7.2.20 sah ich Seltsames: Als erstes konnte ich beobachten, wie auf die Köpfe der Edge Tower Bauarbeiter*innen, (die anscheinend echt viel Überstunden machen müssen), ein Zettelkonfetti herab flog, Zettel mit Sprüchen drauf, wie: AMAZON Du Retourensohn / Soziale Wärme statt Maschinenkälte / OfflineMode / Für die Freiheit, für das Leben, lasst uns Amazon zerlegen usw. An mehreren Stellen in Friedrichshain habe ich diese Zettel entdeckt!. Zurück zur Brücke: nichts ahnend gehe ich weiter und höre einem coolen Song zu, der aus einem fetten Soundsystem von einem Typen auf einem Lastenrad gespielt wird. Wortschnipsel in deutsch und englisch gegen Amazon und ihren Anteil an der kapitalistischen, rassistischen und zerstörerischen Ausbeutung. Plötzlich stürmen die Bullen den Typen und bezichtigen ihn einer umangemeldeten Versammlung, eine Passantin zeigt den Bullen ein Vogel und eine andere schreit Mörder, wahrscheinlich weil sie vor kurzem in Friedrichshain Maria in ihrer Wohnung erschossen haben. Dann kommt eine Zivicopgang und macht erstmal Handcheck mit dem Einsatzleiter, die Bullen behaupten, dass sie (noch) keinen ermordet haben. Dann gehts weiter zum S-Bahn Eingang, dort wird eine große Projektion direkt auf die Strasse projeziert: Fuck Amazon. Leute stehen mit nicht lächelnden Amazonsymbolen da, andere haben kleine Soundmaschinen dabei. Flyer werden verteilt. Plötzlich wieder wild um sich zeigende Bullen, „Du bist Teil der unangemeldeten Demo!“, erst zeigen sie auf einen englisch sprechenden Menschen, er bekommt ein Platzverweis und erkundigt sich aber über längere Zeit, was eine unangemldete Demo ist, ab wann man eine Demo ist, ob er in der Strassenbahn über die Brücke oder bis wohin fahren kann? Die Bullen wissens nicht, und antworten gleichzeit mit Ja und Nein, und „wenn mehrere Menschen eine ähnliche Meinung ausdrücken, dann ist das eine unangemeldete Demonstration“. AHA, jetzt wissen wir es. Aber die Jagd geht weiter, DU oder DU, eine Familie bekommt einen Platzverweis, eine Frau, die ein paar Zettel in der Tasche hat auch. Ein Mensch, der sich wie ein Roboter bewegt, wird von den Bullen gefragt, ob er ein Problem hätte und er antwortet, „Nein ich bin ein Roboter“. Puh. unten an der Kreuzung gehts weiter, Leute mit Sound stehen da und verteilen Flyer. Endlich zu Hause höre ich schon wieder auf der Straße laute Parolen und Sounds gegen Amazon. Im Stressfaktor konnte ich dann nachlesen, das zum unangemeldeten Boom gegen Amazon aufgerufen wurde, jeden 1. Freitag im Monat. Achtet auf Ankündigungen. Auf dem Flyer stand im übrigen folgendes:

An der Warschauer Brücke, direkt vor der neuen East Side Mall, will die Firma Edge Technologies einen 36 stöckigen Wolkenkratzer bauen, in dem der Welt-Konzern AMAZON 28 Etagen nutzen will. Nach AMAZON's Chef Jeff Bezos Wünschen soll dieser 140 Meter hohe Turm als Symbol der Konzernmacht ganz Berlin überragen.

Gründe den Turm zu verhindern:

- AMAZON ist bekannt für miese, krank machende Arbeitsbedingungen in ihren Logistikzentren. Die Beschäftigten stehen unter ständiger Kontrolle durch Kameras und smarte Armbänder, die auch körperliche Funktionen wie Herzschlag, Temperatur und Oberflächenspannung der Haut messen. Macht die Arbeiter*in eine nicht gewollte Bewegung, vibriert das Armband und sorgt so für eine Korrektur. Jedes Verhalten wird gespeichert und analysiert. Auch entscheidet eine KI (Künstliche Intelligenz), wer seinen Arbeitsplatz behält. Ein von AMAZON entwickeltes Programm prüft, ob Personen zum Beitritt in Gewerkschaften neigen und sortiert sie aus.

- AMAZON unterstützt technisch und ideologisch sowohl US Militär, CIA und ICE (die rassistische Abschiebebehörde in USA), als auch die Bundeswehr in der Entwicklung von Beobachtungs- und Kampfdrohnen. Außerdem bietet es allen seine Dienste zur Überwachung, Speicherung und Verarbeitung der gigantischen Datenmengen an, die z. B. zur Gesichtserkennung benötigt werden.

- Ähnlich wie Google verfolgen Edge Technology und AMAZON das Ziel der Digitalisierung des Alltags. Unsere Daten werden erfasst und durch Algorithmen analysiert. Jede menschliche Regung kann so in maschinenlesbare digitale Daten umgewandelt werden. Ziel ist ein Mensch, der vorhersehbar und damit manipulierbar wird. Politik, Militär und Wirtschaft vereint die Idee, vorhersagen zu können, was Menschen denken, tun, kaufen und wählen werden.

- Der geplante Edge Technolgy Tower für Amazon verspricht, den Mitarbeitern alle Wünsche mittels Smarter Technologien und Internet of Things (IoT) zu erfüllen damit die Programmier*innen noch produktiver werden. Dazu gehören elektronische Vernetzung aller Aktionen am Arbeitsplatz, Smartphone, Tablet, Kühlschrank, Mikrowelle oder Smartboard. Über smarte Armbänder oder smarte Kleidung kann die körperliche/seelische Verfassung aller Angestellten ständig mit ihrer Arbeitsleistung verglichen werden. Jede zwischenmenschliche Kommunikation wird aufgezeichnet und analysiert. Hinzu kommen Kameras mit Gesichtserkennungssoftware im und am Gebäude. Das bringt einen Vorgeschmack auf Berlin als SmartCity.

- AMAZON Cloud, also die Serverparks des Konzerns, verbrauchen immens viel Energie, genau wie der Bau von Hochhäusern. Tonnen an Stahl, Beton und Glas sind unökologisch auch wenn der Tower als "grünes" Vorzeigeprojekt beworben wird.

- Der Bedarf an Wohnungen für die 3500 Beschäftigten würde die schon kritische Wohnungssituation im Bezirk drastisch verschärfen und zu weiterer Vertreibung der jetzigen Bewohner*inen führen.

- AMAZON ist ein steuervermeidender Monopolist, der die Lebensgrundlage kleinerer Händler zerstört. Aber das ist halt Kapitalismus :)

Deshalb auf zum Protest gegen Amazon und Co. selbstorganisiert und selbstbestimmt in der Aktionsform und ganz offline auf der Straße!

Für ein Leben frei von Herrschaft und Ausbeutung den Bau verhindern!

Wir sind sauer, fight the Tower!

wetere Infos: wiki.fuckoffamazon.de