DDOS - erneut

Durch die Berichterstattung zum linksunten-Urtel ist auch diese Plattform wieder mehr in den Fokus von ((i))-Feinden geraten. Offensichtlich wittern diese eine Rückendeckung des Staates und blasen zum Angriff. Aktuell werden selektiv einzelne Proxies mit DDoS (dedizierte Denial of Service) belegt. Viele kleine Pakete werden von unterschiedlichsten (wahrscheinlich übernommenen) Rechnern geschickt. Der Server muss antworten und geht früher oder später in die Knie. Der Anfragende interessiert sich aber gar nicht für die Antworten. Gegenmaßnahmen werden getroffen, sind aber aktuell noch nicht so erfolgreich wie gehofft.

Aber: Wenn Ihr die Seite aktuell nicht erreichen könnt, probiert auf jeden Fall die Tor-Hidden-Adresse aus.

Ausserdem gibt es folgende physische Drohung gegen die Betreiber*nnen der Seite:

Dear Sir or everyone who reads this mail,

take this website down or you will get your reward on 02/09/2020.

This website is very hard left political orientated and destructial. The owners burn down police

stations in germany and be proud of it. If you don't do any actions we'll do. And we mean not DDos

attacks or hacking... it will be an more effective assault in real life from our local chapter.

Think about it and choose your descision wisely!

Just take it down and all will be fine... else....you'll see

https://de.indymedia.org

The Collective of Honor

@2cows FYI

