Auswärtiges Amt in Solidarität mit Rojava blockiert

Diplomatische Anerkennung der Demokratischen Selbstverwaltung Nord-und Ostsyriens! Zum 11. Jahrestag der siegreichen Verteidigung der kurdischen Stadt Kobanê vor den Massakern und dem faschistischen Terror des Islamischen Staates durch die Volks- und Frauenselbstverteidigungseinheiten YPG und YPJ, fordern wir die Anerkennung der Demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens durch die deutsche Regierung.Seit der Zerschlagung des IS haben sich die selbstverwalteten und demokratischen Gebiete Nord- und Ostsyriens ausgeweitet und entwickelt, trotz einer dauerhaften Bedrohung durch Drohnenangriffe des türkischen Militärs. Seit der ehemalige Machthaber Syriens, Bashar al-Assad, durch einen Zusammenschluss verschiedener islamisch-fundamentalistischer Gruppen abgelöst und Ahmat al-Sharaa (ehemals Jolani) zum Präsidenten der syrischen Übergangsregierung erklärt wurde, haben sich die Lage und das Kräfteverhältnis in der Region verändert. Auch die kurdischen und arabischen Gebiete, die unter demokratischer Selbstverteidigung stehen, haben dies zu spüren bekommen, als kurz nach dem Machtwechsel westliche Mächte, unter der Führung der USA, die HTS-Regierung anerkannten und diplomatische Beziehungen aufbauten, während diese einen Krieg gegen die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF, Militär der Selbstverwaltung) begann. Die Europäische Union will ein neues Kapitel in der Beziehung beginnen, indem sie im Laufe von 2026 und 2027 voraussichtlich 620 Millionen Euro in den Wiederaufbau des Landes steckt. Eine netteGeste mit dem Ziel, eine Grundlage zu haben, um geflüchtete Syrer:innen wieder abschieben zukönnen, während das zum Aufbau bestimmte Geld, vermutlich eher in Krieg und Zerstörung vonDemokratie eingesetzt wird. Die syrische Übergangsregierung verfolgt das Ziel, die autonom verwalteten Gebiete Nordost-syriens in den syrischen Staat einzugliedern, insbesondere die militärischen Streitkräfte, die SDF.Das Abkommen vom 10. März besiegelt diesen Weg, unter den Bedingungen einigerdemokratischer Absicherungen der Errungenschaften der demokratischen Revolution für dieunterdrückten Minderheiten der Region. Die Massaker an Drus:innen und Alawit:innen 2025bestätigen die Notwendigkeit solcher Bedingungen für eine vollständige politische und militärische Eingliederung. Es wurden aber keine Schritte durch die syrische Übergangsregierung in diese Richtung gemacht, weswegen auch die SDF sich nicht eingliederte. Darauf antwortete das syrische Militär, gemeinsam mit verschiedenen faschistischen Banden, mit einem Überfall – zuerst auf kurdische Stadtteile in Aleppo, dann die Region um Deir Hafir und zuletzt (nach dem durch die USA vereinbarten Abzug der demokratischen Kräfte aus diesen Gebieten) mit einer Großoffensive auf die gesamten Gebiete der Autonomieverwaltung.Die SDF steht unter Druck, die Frontlinie hat sich schnell verschoben, die Berichte vonGewaltexzessen, Femiziden und Verschleppung sammeln sich und erinnern schmerzlich an diedunklen Zeiten von 2014 bis 2016. Aus verschiedenen Camps und Gefängnissen, in denen IS-Kämpfer und ihre Familien festgehalten werden, gab es Ausbrüche, begleitet von unterstützenden Drohnenangriffen. Die IS-Gefangenen sind jetzt in der Verantwortung des syrischen Regimes – die USA sind optimistisch, dass die von ihnen unterstützte Regierung einen konsequenten Umgang mit den Faschisten haben wird. Aber alles, was wir sehen: Die Fahne des IS weht wieder über der ehemaligen Hauptstadt des Kalifats Raqqa und syrische Soldaten, die an IS-Anführer erinnern. Während die demokratischen Truppen alleine konsequenten Widerstand leisten und dabei ihr Leben riskieren. Unsere Forderung ist die Anerkennung der Demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens! Für die Region wäre die diplomatische Anerkennung durch alle, die dankbar sind, dass der IS vor 11 Jahren besiegt wurde und hoffen, dass er auch diesmal besiegt wird, ein notwendiger Schritt, um die eigenen demokratischen Forderungen gegen die syrische Übergangsregierung durchsetzen zu können und die Kurd:innen nicht erneut einem Genozid auszuliefern! Während kurdische Jugendliche aus den verschiedenen Teilen des Landes zusammenkommen,Nachbarinnen sich zusammenschließen, um ihre Viertel zu verteidigen, und auf der ganzen Welteine Solidaritätsbewegung entsteht, ist auch für die deutsche Regierung die Zeit gekommen, zuhandeln!