Neonazis bei Schurbeldemo in Pforzheim 17.01.2026 - weitere Infos

Am Samstag den 17.01.2026 fand in Pforzheim eine Schwurbel-Demo von “Baden-Württemberg steht auf” statt. Diese lässt sich als Nachfolge der “Gemeinsam für Deutschland” Gruppen verstehen, die sich Anfang 2025 gründeten und bis in den Sommer desselben Jahres monatlich demonstrierten. In der Anfangszeit dieser Bewegung marschierten die diversen Schwurbler*innen zusammen mit den Neonazis des DST “Deutscher Störtrupp”. Bis sich die Organisator*innen von den Nazis abgrenzten. Im Spätsommer und Winter 2025 ließ die Aktivtät von “Gemeinsam für Deutschland” spürbar nach. Jetzt am Anfang 2026 beginnen die Schwurbler*innen mit “Baden-Württemberg steht auf” erneut regelmäßige Demonstrationen zu halten. Wie auch im letzten Jahr schließen sich erneut Neonazis den Demonstrationen an. Zur Demo in Pforzheim am 17.01.2026 mobiliserten auch verschiedene Neonazi Gruppen, darunter die erneut gegründete “Zollern Jugend” und die neu gegründete “Frontline Black Forest”.

Vor Ort fiel vorallem eine Gruppe um Dino C. auf. Diese zählte ca. 12 Personen von denen einige identifiziert wurden. Das Gruppenbild, unter anderem geposted vom Account @saarland.bewahren zusammen mit @zw_rlp_aktiv verlinkt ebenfalls den @frontline_black_forest Account.

Person 1: Unbekannt, Infos gerne kommentieren.

Person 2: Zusammen mit Dino unterwegs. Auch schon auf der CSD Gegenveranstaltung in Pforzheim 2025 dabei gewesen (als Ordner), damals im “Crew 1161” Shirt.

Person 3: Philip, auf Instagram @sieben_sechs, was vermutlich auf eine Postleitzahl schließen lässt (Großraum Karlsruhe). Gehörte zur C-60 Bruderschaft und war ebenfalls z.B. auf der CSD Gegenveranstaltung in Pforzheim im C-60 Shirt anwesend.

Person 4: Unbekannt, ebenfalls schon beim CSD und bei der GfD Veranstaltung in Neunkirchen anwesend (selbe Jacke mit DE-Fahnen-Patch). Unterwegs mit 5 und 8.

Person 5: Vermutlich Betreiber der @pforzheim_revolte Seite, ggf. aber auch verknüpft mit der Instagram Seite @zw_rlp_aktiv. Weitere Infos gerne kommentieren. Schien connected mit Person 4 und 8.

Die Personen 6 und 7 sind uns nicht namentlich bekannt. Sie kamen zusammen zur Demonstration am Samstag und standen die meiste Zeit nebeneinander. Person 6 war im Crew 1161 T-Shirt bei der CSD Gegenveranstaltung (14.06.2025) dabei und scheint dementsprechend DST-nah.

Person 8: Unbekannt, betreibt vermutlich den Instagram Account @saarland.bewahren und kommt dementsprechend wahrscheinlich aus dem Saarland. Bei der GfD Demonstration am 26.07.2025 in Neunkirchen (Saarland) sowie bei der CSD Gegenveranstaltung war er auch dabei. Connected mit Person 4 und 5.

Person 9: Dino C. (Instagram: @d_c_1161). Der bekannte Pforzheimer Neonazi Dino C. war letztes Jahr eine zentrale Schlüsselfigur für den DST Süd, der zu Hochzeiten ca. 30 Personen mobilisieren konnte. Anschließend organisierte er die C60 Brotherhood, die für einige Monate aktiv war. Vor einigen Monaten löste sich diese Gruppe offenbar aufgrund innerer Konflikte um Dino C. auf. Am Samstag kam Dino geschlossen mit anderen zur Demo, aber ohne erkennbaren Gruppenbezug.

Person 10: “Dean Lucien”, auf Insta @deanlucien.hfmn. Nostril und sehr auffälliges Gesichtstattoo. Schien recht gut mit Tim (Person 11) und Dino C. Auf jeden Fall nicht aus Pforzheim.

Person 11: Tim S., auf Instagram @timshn4442.0, vermutlich aus dem Raum Stuttgart. Teil von RPG (Racial Power Germany) und auch im RPG Hoodie da.

Nicht auf dem Gruppenbild ist eine Frau mit längeren braunen Haaren und Nostril (Person 12), die sich die ganze Zeit bei der Gruppe und vor allem bei Dean (Person 10) aufhielt. Aus dem Gruppenbild ist sie leider rausgelassen worden, man fragt sich, warum.