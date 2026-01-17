Am Sonntag die GD SH verhindern! Kein Fußbreit dem Faschismus!

Am 18.01.2026 möchte die AfD Jugendorganisation Generation Deutschland einen Landesverband für Schleswig Holstein in Neumünster gründen. Wie schon bei der Gründung des Bundesverbandes Ende letzten Jahres in Gießen wollen wir das nicht einfach still hinnehmen und rufen auf, uns gemeinsam gegen die AfD zu widersetzen. Wir haben keinen Bock auf neofaschistische Hipster und rassistische Idioten in unserer Stadt und sagen ganz klar: Kein Fußbreit dem Faschismus!

Kommt am 18.01. alle gemeinsam mit uns auf die Straße, widersetzt euch gemeinsam dem Rechtsruck und lasst der AfD kein ruhiges Hinterland!

18.01.

11 Uhr

Christianstraße 160

Neumünster