Seit über 530 Tagen lebendig begraben! Free Maja - Free all Antifas!

Von deutschen Behörden, unter einem SPD - Bundeskanzler, wurde Maja aus der Zelle gezerrt und nach Ungarn ausgeliefert - kurz vor der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht, dass die Auslieferung rechtswidrig ist. Maja ist seit über 530 Tagen in Ungarn inhaftiert. In Briefen berichtete Maja von langanhaltender Einzelhaft und Isolation, ständiger Überwachung, kaum sozialen Kontakten, unzureichender Hygiene, Bettwanzen, und eingeschränkter medizinischer Versorgung. Dass Maja ausgeliefert wurde, ist ein Skandal. Maja wird in einem politischen Schauprozess verfolgt, der bereits vor ihrer Inhaftierung begann. Ungarn ist bekannt für systematische Rechtsstaatsdefizite, Verfassungsdefizite und unmenschliche Haftbedingungen. Im Sommer letzten Jahres protestierte Maja gegen diese grausamen Bedingungen. Um Majas Forderungen im Hungerstreik zu unterstützen, schlossen sich Aktivist:innen in Deutschland und darüber hinaus zusammen.Dass in Rosenheim Aktivist:innen vor Gericht sich für diese Solidaritätsaktionen zu Maja rechtfertigen müssen, während Maja gleichzeitig in Orbans Kerkern mit bis zu 24 Jahren Haft bedroht wird, ist schockierend. Unsere Solidarität ist legitim - und dringend notwendig.Das bevorstehende Urteil ist ein Wendepunkt - nicht nur für Maja, sondern es kann auch die rechtliche Grundlage für weitere Auslieferungen nach Ungarn bilden.Wir fordern die sofortige Rücküberstellung Majas aus diesem unmenschlichen System. Am 04. Februar 2026 wird in Budapest das Urteil im Prozess gegen die angeklagten Antifaschist*innen erwartet. Am 15. Januar 2026, versammelten wir uns deshalb zu bundes- und europaweiten Aktionen. Sei es vor lokalen SPD-Büros oder vor ungarischen Botschaften und Konsulaten.Uns wird nichts aufhalten, solange zu kämpfen, bis Maja wieder zuhause ist! In Gedanken sind wir immer bei Maja - Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!