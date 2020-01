[B] Glasbruch bei STADT UND LAND

Dass der Staat alles unternimmt, um Menschen, die das Eigentumsrecht angreifen einzuschüchtern, ist nichts neues. So läuft der soziale Konflikt. Aber wir haben dem auch was entegenzusetzen. In den letzten Wochen wurden bereits zwei Besetzer*innen wegen Hausfriedensbruch und z.T. wegen Widerstand verurteilt. Aktuell steht die dritte Person vor Gericht. Sie soll am 30.01. parallel zur Urteilsverkündung im Prozess der Liebig34 (Soligrüße gehen auch an euch raus!) verurteilt werden. Denn trotz vielfältiger Proteste, Kundgebungen und auch einer anlaufenden militanten Kampagne hält STADT UND LAND und Ingo Malters (noch) an den Anzeigen wegen Hausfriedensbruch fest. Wir fordern, diese sofort fallen zu lassen, ansonsten werden sich in Zukunft vermehrt Pflastersteine in die Fassaden der Büros von STADT UND LAND verrirren. Der Glasbruch an der Neuköllner Zentrale an der Hermannstraße Ecke Werbellinstraße war nur ein Anfang!

Sqaut the city fight the law!