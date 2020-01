(B) AfD Landesparteitag zum Desaster machen! Ort X!

Egal wo: AfD-Parteitag zum Desaster machen!

Am kommenden Wochenende wird es die neofaschistische Partei erneut versuchen: schon zum dritten Mal will der Landesvorstand den längst überfälligen Parteitag organisieren. Die vorangegangenen Versuche sind an antifaschistischen Protesten, engagierten Gruppen und vernünftigen Wirt:innen gescheitert.

Dieser Landesparteitag hat für die AfD eine besondere Relevanz: Seit Jahresbeginn gibt es nur noch einen Notvorstand, der keine Beschlüsse mehr fassen darf – die Leitungsebene des Landesverbands ist also komplett gelähmt. Die AfD rechnet mit Bundestagswahlen in diesem Jahr und bereitet sich auf Wahlversammlungen und die Listenaufstellung vor. Ob sie das kann, wenn es keinen regulären Vorstand gibt, ist äußerst fraglich. Daher gilt es gerade umso mehr: entschlossene antifaschistische Intervention vor Ort kann die angeschlagene Partei handlungsunfähig machen.

Planmäßg wollte die AfD ihre Versammlung im Ballhaus Pankow an der Grabbeallee 53, 13156 Berlin durchführen. Nachdem dem Besitzer klargemacht wurde, was für Gäste er sich damit ins Haus holt, wurde der Vertrag von seiner Seite aufgekündigt und die AfD stand wieder einmal ohne Raum da. In einem Verzweiflungsakt feuert die Parteiführung nun aus allen Rohren, kündigt Klagen gegen antifaschistische Gruppen und gegen den Betreiber des Ballhaus an. Ob sie damit in den wenigen verbleibenden Tagen erfolgreich sein wird, ist unklar. Fieberhaft suchen sie noch nach Ausweichmöglichkeiten – auch über die Stadtgrenze hinaus. Zum jetzigen Zeitpunkt ist damit noch unklar, wo genau der Landesparteitag stattfinden soll: zur Zeit bereiten wir uns auf mehrere Szenarien vor. Klar ist: wir werden den Faschos ihren Parteitag zur Hölle machen.

Antifa heißt früh aufstehen

Dass der LPT nicht im zentralen Stadtgebiet abgehalten werden kann, ist unser Erfolg. Nun heißt es, den Faschos dorthin nachzusetzen, wo sie noch Räume finden. In ihrer Pressekonferenz zur Raumsituation erläuterte die AfD-Landesspitze, dass sie Angst um die An- und Abreise zu Locations an der Stadtgrenze haben. Wir werden alles daran setzen, dass diese Befürchtung Realität wird und die Faschos in ihren privaten PKW und in den Öffis keine ruhige Sekunde haben werden. Auch der Ort, der ihnen noch Unterschlupf gewährt, soll nicht ungeschoren davonkommen: sei es in Pankow, Hennigsdorf oder sonstwo. Mit unterschiedlichen Protestformen, werden wir den Landesparteitag zum Desaster machen! Da es in der Nazipartei gerade ordentlich kracht, wollen sie früh beginnen, was auch für uns bedeutet: Antifa heißt früh aufstehen! Zur Begleitung der Anreise und Protestformen vor Ort wird es verschiedene Anreisetreffpunkte in Berlin geben. Diese werden zeitnah bekanntgegeben, achtet also auf Ankündigungen!

Egal, wo der Landesparteitag der AfD stattfinden wird, kommt zahlreich und entschlossen zu folgenden Aktionen:

Samstag, 25. Januar

—> 7 Uhr: Vortreffpunkte in Berlin zur Begleitung der Fascho-Anreise

—> ab 9 Uhr: dezentrale Aktionen und verschiedene Protestformen in Ort X

Sonntag, 26. Januar

—> Kundgebung / Demo in Ort X

Den AfD-Landesparteitag zu Brei stampfen!

Kein Saal, keine Wiese, kein Raum der AfD!