[KA] Rechte Hetzer enttarnen! – Hausbesuch bei AfDler

Mit Plakaten und Sprühereien wurde die Nachbarschaft über die Tätigkeit dieses gewaltbereiten Rassisten aufgeklärt. Koch, der in der Augartenstraße Nr. 68c in der Karlsruher Südstadt wohnt, war zusammen mit der Identitären Bewegung an einem Angriff auf eine Demonstration der "Aktion Seebrücke" beteiligt. Er ist außerdem Inhaber des Fahradladens "Südstern-Fahrrad" in der Karlsruher Innenstadt. Die Gewinne die er erwirtschaftet fließen sicherlich auch in rechte Strukturen ein. Deshalb unterstützt jeder Einkauf in diesem Laden die Arbeit der AfD oder der Identitären Bewegung.

Solche selbstbestimmten Aktionen sind in Zeiten, in denen antifaschistischer Protest durch immer härtere Polizeigesetze zunehmend erschwert wird, wichtiger denn je. Rechten Hetzern wie Koch muss klar sein, dass ihr Handeln immer Konsequenzen haben wird. Irgendwann erwischt es jede*n!

Konfrontiert die Hetzer*innen wo ihr sie trefft, handfest und konsequent. Egal ob an ihrem Wohnort oder ihrem Arbeitsplatz.

Rechte Hetzer*innen aus der Deckung holen!

Alle zusammen gegen den Faschismus!



Name: Peter Francois Koch

Geburtsdatum: 10.03.1963

Wohnadresse: Augartenstr. 68c, 76137 KA

Beruf: Feinmechaniker, Inhaber und Geschäftsführer des Fahrradgeschäfts "Südstern-Fahrrad"

Handynummer: 01716267435

E-Mail: peter-f@suedstern-fahrrad.de

AfD-Mitgliedsnr.: 10609182

Arbeitsstelle: Südstern-Fahrrad

Adresse (Arbeit): Erbprinzenstr. 4-12

Telefon (Arbeit): 0721 / 3842970

Fax (Arbeit): 0721 / 3842971