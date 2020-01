4. Antifaschistische Oster-Demonstration in Dorfmark

Der Text des Aufrufs:

MACH WAS, WO DU WIRKLICH ZÄHLST: FAHR AUFS DORF!

12. April 2020 (Ostersonntag) - 13:12 - Dorfmark (Heidekreis/Niedersachsen) - Am Bahnhof in der Poststraße

Ludendorffer? Offiziell "Bund für Gotterkenntnis" genannt. Dabei handelt es sich um eine völkische, rassistische und antisemitische Weltanschauungsgemeinschaft. Grundlage dieser Weltanschauung bilden die Schriften von Mathilde Ludendorff, Ehefrau des Hitler-Putsch-Gefährten Erich Ludendorff. Die Ludendorffer sind der Ansicht, dass sich Menschen in "Licht- und Schachtrassen" einteilen ließen, die sich in ihrem Verhalten und ihren "Seelenfähigkeiten" unterscheiden würden. Bei der sog. "Ostertagung" der Ludendorffer in Dorfmark finden dann Vorträge mit Titeln wie "Rassenmischung - Bewertung aus seelenkundlicher Sicht" oder "Für ein deutsches Volksbewusstsein" statt. Auch zutiefst antisemitische Verschwörungstheorien zu aktuellen Themen werden von den Ludendorffern verbreitet, z.B. "Die Hochfinanz destabilisiert Europa durch den künstlich inszenierten Flüchtlingstsunami". Außerdem sind die Treffen der Ludendorffer wichtige Vernetzungstreffen zwischen verschiedenen Strömungen der extremen Rechten. So besuchten in den letzten Jahren Neonazis wie Ursula Haverbeck, Wolfram Schiedewitz, Steffen Hupka und Nikolai Nerling die Veranstaltung in Dorfmark, aber auch Mitglieder der "NPD", der "Artgemeinschaft" und der "Reichsbürger". Außerdem bestehen Verbindungen zwischen der "Identitären Bewegung" und den Ludendorffern.

Dorfmark? Seit mehr als 40 Jahren trifft sich der "Bund für Gotterkenntnis" alljährlich im niedersächsischen Dorfmark. Dies ist möglich, weil die Ludendorffer vom Gasthaus "Zur Post" und einigen Dorfmarker*innen, die privat Zimmer vermieten, beherbergt werden.

Außerdem zeigte die 1. Antifaschistische Oster-Demonstration 2017, dass auch Neonazis in Dorfmark leben: An einem Haus waren etwa 25 vermummte und teilweise bewaffnete Neonazis versammelt, die Pyrotechnik zündeten und Journalisten bedrängten. Neben Neonazis aus dem Heidekreis waren aus Südniedersachsen und dem Harz angereiste Mitglieder vom "Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen" sowie dem "Kollektiv Nordharz" anwesend. Ein weiterer, sehr umtriebiger Neonazi ist anschließend nach Dorfmark gezogen und ein fester Zusammenschluss von Neonazis hat sich gebildet. In Bad Fallingbostel (Stadt zum Ort Dorfmark) sind Hakenkreuze und andere Neonazischmierereien aufgetaucht und andersdenkende Menschen wurden bedroht.

Es reicht! Für eine antifaschistische Landpartie! Es gibt kein ruhiges Hinterland!

Weitere Infos gibt es bald.

Blog zur Demo: http://nonazisdorfmark.blogspot.de

Twitter zur Demo: http://twitter.com/NoNazisDorfmark?lang=de

Infos zu Neonazis aus Dorfmark und dem restlichen Heidekreis: http://antifajugendwalsrode.blogsport.de