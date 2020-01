[DO] Nazis Zuhause besucht

In der Nacht auf den 14.01. haben wir die beiden Wohnhäuser der Nazis, Markus Lücht und Thorsten Simon mit Graffiti markiert um der Nachbarschaft ihre widerliche rassistische Gesinnung deutlich zu machen. Die beiden nehmen nicht nur regelmäßig an Aufmärschen in Dortmund teil, sondern beteiligen sich auch immer wieder an Bedrohungen gegen Linke und Migrant*innen.

Wir kennen euch, wir wissen wo ihr wohnt und werden euch nicht in frieden lassen! Das Hafenviertel bleibt Antifa Area!