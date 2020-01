[LE] Soligruß zum Prozessbeginn für die drei von der Parkbank

Was auch immer sie euch vorwerfen, wir hoffen, dass ihr bald wieder in Freiheit seid und euch in den Armen eurer Gefährt*innen und Freund*innen wiederfindet. Für den Prozess, die Zeit in der U-Haft und alles was noch kommen mag, wünschen wir euch viel Kraft! Als kleine Aufmunterung auch von uns hier ein kleiner Bildgruß - Haltet durch!

Parkbank statt Anklagebank! Freiheit für die drei Gefährt*innen aus Hamburg!