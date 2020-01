Erfolgreicher Antifa Protest am 4.1.2020 in Köln

Am Tag zeigte sich der Schulterschluss zwischen AfDler*innen und ihren Schläger*innen: Nahe beim Kölner HBF griff eine Person aus dem AfD Umfeld Gegendemonstranten mit Pfefferspray an, wurde dabei von Nazis mit Faustschlägen unterstützt und gleichzeitig versuchte ein Nazi ein Messer gegen Umstehende einzusetzen. [1]

Das verdeutlicht erneut, wie gefährlich Rassist*innen sind und wie wichtig organisierter Gegenprotest ist. Weil gerade wieder Medien über ,,linken Terror“ phantasieren[2] und Nazi-Angriffe verharmlost werden, möchten wir kurz darauf zurückblicken, welche rechten Aktivitäten es Ende Dezember in unserer Umgebung gab:

– 20.12. in Neunkirchen: Nazis greifen mit einem Messer einen Geflüchteten an. [3]

– 28.12. in Bonn: Nazis zeigen den Hitlergruß und greifen mit einem Gürtel Passanten an. [4]

– 29.12. in Köln: Nazis machen Kundgebung und Übergriffe auf Gegendemonstranten. [5]

– 30.12. in Köln: Kommunalpolitiker schießt (angeblich wegen Lärm) auf einen Jugendlichen. Er hat sogar fünf Schusswaffen zu Hause. Trotzdem wird er von seiner Partei (der CDU!), der Lokalpresse und der Justiz geschützt: Sie nennen keinen Namen und meinen er hätte keine Tötungsabsicht, obwohl das Opfer am Oberkörper getroffen wurde. Da in der Zeitung steht, dass der Täter in der Porzer Bezirksregierung und 72 Jahre alt ist, gehen wir mal das aus, dass es Hans Josef Bähner war. [6]

– 31.12. in Wesel: Nazis versuchen einen Brandanschlag auf eine Moschee zu verüben. [7]

