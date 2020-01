[DO] "Kurt-Piehl-Platz": Antifaschistische Platzumbenennung

Kurt Piehl (1928-2001) wurde mit der beginnenden Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen in Dortmund als Widerstandskämpfer und Mitglied der Dortmunder Edelweißpiraten bekannt. Als Jugendliche kämpften die Edelweißpiraten in der Zeit des Nationalsozialismus gegen die Faschist*innen. Am Brügmannplatz, in direkter Nähe des heutigen Kurt Piehl Platzes, hatte die Gruppe ihren Treffpunkt.

Das Wissen und das Erinnern daran, dass wir alle unsere Freiheit gegen Nazis und andere Rechte verteidigen können und müssen, ist heute in Dortmund und vor dem Hintergrund des aktuellen Rechtsrucks notwendig.

Die Umbenennung öffentlicher Orte nach Menschen, die gegen die Nazis kämpften, hat in der Gedenkarbeit Tradition. So ist die Benennung des Platzes die konsequente und notwendige Fortführung der Aufarbeitung Dortmunder Stadtgeschichte und ein deutliches Zeichen antifaschistischer Aktion in Dortmund.