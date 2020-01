Berlin Militant 2019 – Jahreschronik

Steine gegen Jobcenter

1. Januar 2019 Wir haben in der Nacht vom 31.12. zum 01.01.2020 dem Jobcenter Berlin Wedding in der Müllerstraße 16 einen Besuch abgestattet. Dabei wurde die zum Max-Josef-Metzger-Platz gelegene Fensterfront mit Pflastersteinen eingedeckt.

Auto von Gunnar Schupelius abgefackelt

31. Dezember 2019 Gunnar Schupelius war schon lange bevor der Rassist und Blogautor “Don Alphonso” (https://taz.de/!5641160/) zu Axel Springer wechselte da. Er stellte seine rhetorischen “Fragen” bereits bevor das Deutsche Feuilleton diskutierte, ob es nicht auch diskutabel wäre, Seenotrettung für Geflüchtete zu unterlassen. Er ist der Franz Josef Wagner (Chefkolumnist der BILD https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef_Wagner#Rezeption) von […]

Scheiben an Autos von „Freiwild“-Fans beschädigt

Dezember 2019 Auch wenn sich die Band Frei.Wild immer wieder von ihren rechtsextremen Tendenzen distanziert, sich als „nur heimattreu und patriotisch“ definieren, so fallen sie doch immer durch ihre nationalistischen Liedtexte auf. Auch die Verbinung des Frontsängers Philipp Burger zu der rechtspopulistischen Partei „Die Freiheitliche“, seine Frühere Tätigkeit in der Rechtsrockband „Kaiserjäger“ sowie all […]

Sachbeschädigungen an drei SPD-Büros

21. Dezember 2019 Letzte Nacht wurden drei Wahlkreisbüros der Berliner SPD demoliert. Zum einen bei Innensenator Andreas Geisel in der Dönhoffstraße (Karlshorst), zum anderen beim Finanzsenator Matthias Kollatz in der Schützenstraße (Steglitz) und außerdem noch bei einem SPD-Büro Naugarder Straße (Prenzlauer Berg). Unsere Aktion richtet sich gegen die Verdrängung autonomer Freiräume in Berlin. Mit […]

Glasbruch bei Immobilienagentur

20. Dezember 2019 In der Nacht vom 19. auf den 20.12. haben wir bei der Immobilienagentur Next Estate GmbH in der Kollwitzstraße in Berlin Prenzlauer Berg für Glasbruch und neue Farbe gesorgt in Solidarität mit allen von Räumung bedrohten Projekten. Die Next Estate GmbH ist „spezialisiert auf den Verkauf von Eigentumswohnungen von Privateigentümern und […]

Feuer an Vonovia-Firmenwagen gelegt

14. Dezember 2019 In der Nacht auf Samstag, den 14.12.2019, haben wir, eine Feministische Autonome Zelle (FAZ), in der Bellermannstraße in Berlin Wedding einen Firmenwagen des Immobilien-Großkonzerns Vonovia angezündet. Das Fahrzeug hat den Angriff scheinbar überlebt, es ist also nicht komplett in Flammen aufgegangen, aber trotz dieses halben Erfolgs bleibt unsere Botschaft: Vonovia ist […]

Brandstiftung an Telekon-Fuhrpark und bei Nissan-Autohaus

13. Dezember 2019 Wir haben am frühen Morgen des 13.12. auf dem Gelände der Deutschen Telekom in der Hannemannstraße in Berlin-Britz fünf Fahrzeuge und einen Funkmast sowie zwei Verkaufswagen vor dem Nissan-Autohaus in der Gärtnerstraße in Berlin-Alt-Hohenschönhausen in Brand gesetzt. Wir zielen mit unseren Angriffen auf zwei Unternehmen, die sich global an der Herrschaftssicherung […]

Arson Attack Agains Telekom Vehicle Fleet and Against Nissan Car Dealership

13th december 2019 From Berlin to Greece and worldwide – Fire and flames to the state, capital and the bosses! In the morning hours of 13th of December we set fire to five company cars and one radio antenna on the Deutsche Telekom premises at Hannemannstraße in Berlin-Britz as well as to two cars […]

Farbe und Feuer gegen İşbank-Filialen und Jenoptik

13. Dezember 2019 In einer Koordinierten Aktion wurden heute Nacht zwei Filialen der türkischen İşbank Staatsbank, am Kottbussertor in Kreuzberg und am Leopoldplatz im Wedding, sowie eine Niederlassung von Jenoptik in der Max-Planck-Straße 2 in Adlershof angegriffen. Jenoptik ist ein Rüstungskonzern welcher Kameras und Infrarot Suchsysteme herstellt welche in Panzern und Drohnen verbaut werden. […]

Farbanschlag auf Mercedes-Benz-Bank

12. Dezmeber 2019 In Der Nacht vom 12.12. haben Wir Die Mercedes-Bank als Kriegstreiber markiert. Wir haben in der Nacht des 12.12. das Gebäude der Mercedes Bank an der Mollstr. / Greifswalder Str. großflächig mit drei verschiedenen Farben eingefärbt – gelb rot grün. Mercedes ist einer der größten Lieferanten der türkischen Armee; die Fahrzeuge, […]

Thyssen Krupp-Auto abgefackelt

11. Dezember 2019 Vergangene Nacht brannte erneut ein Auto von dem Rüstungskonzern Thyssen Krupp. Erst letzte Woche wurden 3 ihrer LKW in der Ullsteinstraße in Tempelhof angezündet und bereits im Oktober wurde ein Firmensitz in der Pohlstraße in Tiergarten attackiert. chronik.blackblogs.org/?p=11325 chronik.blackblogs.org/?p=10987

Farbe gegen SPD-Zentrale

9. Dezember 2019 In der Nacht vom 08. zum 09. Dezember wurde die SPD-Parteizentrale angegriffen und markiert. Wir sind eine queer-feministische Gruppe und wollen damit ein Zeichen gegen die heuchlerische Politik der SPD und für den Frieden in Rojava setzen. Die Partei lässt seit dem Beginn der Angriffskrieg der Türkei gegen Rojava am 9.10. […]

Drei Thyssen Krupp-LKW abgefackelt

2. Dezember 2019 Krieg beginnt hier – Rüstungskonzerne angreifen In der Nacht von Sonntag auf Montag sind wir in Berlin Tempelhof auf das Gelände von Thyssen Krupp eingedrungen und haben drei LKWs abgefackelt. Thyssen Krupp ist als Unternehmen hauptsächlich in der Stahlproduktion tätig. Mit der Tochterfirma „Thyssen Krupp Marine Systems“ beteiligt sich die Firma […]

Farbe gegen Gefängnis-Basar

23. November 2019 Am 23.11.19 von 10-15 Uhr fand vor dem Knast in Tegel ein „Winterbasar“ statt, bei dem die von Gefangenen hergestellten Produkte verkauft wurden. Diesen Basar griffen mit Farbkugeln an, um den laufenden Knastbetrieb wenigstens kurz zu stören und um den Justizschweinen, Verkäufer*innen und Unternehmen vor Ort zu zeigen, was wir von […]

KONE-Fahrzeug angezündet

17. November 201917 Am 17. November wurde an einem Auto vom Knastprofiteuer KONE Feuer gelegt. Kämpferische Solidarität mit den vom griechischen Staat Verfolgten und Verhafteten! Flammende Grüße an Thunfisch, welche am 10. November in Berlin verhaftet wurde! Feuer den Knästen, Freiheit für alle Gefangenen!

Farbe und Bombendrohung gegen Gericht

15. November 2019 Großer Erfolg für die anarcha queerfeministische und Besetzer*innen Bewegung! Heute kein Urteil! Nächster Gerichtstermin: 13.12. Nippel, Blut und Bomben//liebig34 unstoppable! Landgericht Tegeler Weg heute morgen: Farbanschläge gegen das Gericht, eine Bombendrohung, die Mandant*innen kurz vor Beginn unter Vorwand von den Bullen eingesackt, eine kurzfristige Saalverkleinerung, massive Sicherheitskontrollen, Cops die uns brutal […]

Wohnhaus von Hausverwalterin attackiert

13. November 2019 Eine Villa im besseren Teil des Berliner Stadtteils Karlshorst. Hier residiert die Familie Tragsdorf, Andrea – zuständig für die Hausverwaltung der Liebig34, Tilo – ehemaliger Wirtschaftsstadtrat von Friedrichshain, Sohn Tom – ganz frisch im Immobiliengeschäft. Hier trug sich letzte Nacht zu, was längst überfällig war: in der Gundelfingerstr.49 klirrten die Scheiben […]

Zwei Geldautomaten angezündet

10. November 2019 Am Abend des 10. Novembers haben wir, wenn auch nur vorübergehend, zwei Geldautomaten der Firma Euronet zerstört, die sich auf Eigentum der Firma Real Estate Padovicz befinden. Diese Wahl ist natürlich kein Zufall, sondern versteht sich als Solidaritätsaktion in Hinblick auf den Räumungsprozess der Liebigstraße 34 und als Antwort auf die […]

Farbe und Hämmer gegen Bundeswehr-Werbeagentur

7. November 2019 Gestern Nacht haben wir die Berliner Zweigstelle der Crossmedia GmbH Werbeagentur in der Kohlfurter Straße mit Farbe und Hämmern angegriffen Mitten in Kreuzberg liegt ein Stückchen Heimatfront der Bundeswehr. Die Werbeagentur Crossmedia GmbH ist an der Bundeswehrkampagne „Mach was wirklich zählt“ beteiligt und zeichnet sich unter anderem für die Youtube-Serien „Die […]

Steine und Farbe gegen Mercedes-Autohaus

6. November 2019 In der Nacht vom 5. zum 6. November haben wir die Mercedes Niederlassung in der Prinzenstraße in Kreuzberg in Berlin entglasst und mit Farbe markiert. Als kapitalistisches Großunternehmen besitzt die Daimler AG neben der zivilen Sparte, in der Autos, Trucks und Vans produziert werden, eine Militärsparte (https://mbs.mercedes-benz.com/en/ready-for-future-operations.html ): Military Vehicles bzw. […]

Scheiben an Kärcher-Niederlassung eingeschlagen

5. November 2019 Seit dem Einmarsch der faschistischen türkischen Armee in Rojava stellen wir uns die Frage wie weiter. Bis jetzt verharrt die radikal und militant organisierte Linke aus Deutschland in einer Art Schockstarre gegen diese Angriffe. Abgesehen von Solidaritätsbekundungen und Demos. Allerdings scheint die Wut, die 2018 beim Angriff auf Afrin noch herrschte, […]

Scheiben vor CDU-Veranstaltung eingeworfen

2. November 2019 Beim Traditionscafé Sibylle in Friedrichshain sind vergangene Nacht mehrere Scheiben zerstört worden. Die Polizei vermutet, dass die Täter Linksradikale waren. Es dürfte eines der bekanntesten Cafés Berlins sein – und wurde vergangene Nacht zum Ziel eines offenbar politisch motivierten Anschlags. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend Steine in […]

Randale auf Demo und Angriff auf Bußgeldstelle der Polizei

2. November 2019 Am Samstag Abend fand die Demo für den Erhalt von Liebig34 und anderer bedrohter Projekte statt. Dabei kam es gegen Ende zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und Beschädigungen an der Baustelle der CG-Gruppe. Hier ein paar gesammelte Eindrücke und Wertungen. Die Demo startete gleichzeitig mit nur etwa 450 Leuten am Lausitzer […]

Transporter der Deutsche Bahn mit Bauschaum verschlossen

31. Oktober 2019 In Solidarität mit dem geräumten Wagenplatz DieselA haben wir in unmittelbarer Nähe von der ehemaligen Besetzung ein Fahrzeug der Deutschen Bahn mit Bauschaum und Dose verschönert. Die Deutsche Bahn, welche sich auf ihrer Website mit einem „der größten Immobilienportfolios in Deutschland“ schmückt, findet ungenutzte Brachen offenbar besser als selbstverwaltete Wagenplätze.

Veolia-Transporter angezündet

30. Oktober 2019 Staunend bis empathielos verfolgen wir die Kampagnen in Westeuropa zum Krieg in Kurdistan. Sie kommen und verschwinden ohne dabei für uns strategische Ansätze erkennen und ohne den revolutionären Funken überspringen zu lassen. Während sich für uns der Krieg der Türkei und anderer Feinde der Freiheit gegen die Revolution anfühlt, als ob […]

Showroom der Pandion-Immobilienfirma beschädigt

29. Oktober 2019 „Liebig34 – bei Räumung brennt Berlin“ steht auf Showroom und Büro der PANDION AG mit weißer Farbe geschmiert, daneben sind die Glastüren und Scheiben eingeschlagen. Ort des nächtlichen Lärms am 29.10.: Die Baustelle des neuen Luxusquartiers an der Landsberger Allee in Friedrichshain. Hier wurde 1978 die Brauerei stillgelegt, das denkmalgeschützte Hauptgebäude […]

Farbe gegen zwei Dutzend SUV

27. Oktober 2019 In der Nacht zu Sonntag wurden im Prenzlauer Berg 27 Fahrzeuge beschmiert und mit Farbe besudelt. Dass es ein Angriff selbst ernannter Klimaretter war, ist nicht bewiesen, liegt aber nah. Denn SUVs gelten als Sprit-Fresser und stehen seit Wochen in der Kritik von Umweltpolitikern. Schon vor ein paar Wochen entdeckten SUV-Fahrer […]

Farbflaschen und Steine gegen SPD-Zentrale

25. Oktober 2019 Wir sind wütend! Wütend auf das allzu bekannte Schweigen der sogenannten Repräsentant*innen Deutschlands in einer Situation, die richtige Konsequenzen erfordert! Ganze elf Tage hat es gedauert, bis die türkische Invasion vom Sprecher der Bundesregierung als völkerrechtswidriger Angriff benannt wurde – nichts weniger als eine Worthülse! Schon seit Jahrzehnten versucht die Türkei […]

Zwei Geldautomaten angezündet

24. Oktober 2019 An diesem Wochenende finden in Berlin die Anti-Knast-Tage statt. Als praktischen Ausdruck dazu und um unsere Verbundenheit mit allen Gefangenen dieser Welt der Ausbeutung und Unterdrückung, der Waren, des Geldes und des Eigentums auszudrücken, haben wir gestern Nacht zwei Bankautomaten abgebrannt. Die Verwertung durchströmt jede Nische, jede menschliche Regung, unsere Wege […]

Amazon-Lieferwagen angezündet

23. Oktober 2019 Nicht lange ist es her, dass es gelungen war, Google mit seinem geplanten Start-Up-Campus aus dem Kreuzberger Kiez zu jagen. Da kommt schon die nächste Hiobsbotschaft aus der Tech-Industrie. In der Betonwüste zwischen Ostbahnhof, Warschauer Straße und Spree, soll jetzt neben Zalando, Mercedes Benz, East-Side-Mall und Arena auch noch ein Amazon […]

Farbe und Glasbruch an Immobilienbüro und Immobilien-Kanzlei

23. Oktober 2019 Am 15.11. ist der Räumungsprozess der Liebig34, doch so lange wollen wir nicht warten um unsere Wut gegen die Zerstörung von Wohnraum und Freiräumen in Taten zu verwandeln. Seit den TuMalWat Tagen sind nun 3 Wochen vergangen, wir begrüßen die vielen, auch bundesweiten Aktionen und Solidaritätsbekundungen die zu TuMalWat stattgefunden haben. […]

Steine und Hämmer gegen drei CDU-Büros und Sparkasse

22. Oktober 2019 Am 22. Oktober griffen wir mit Steinen und Hämmern an: die CDU Büros in – Wilmersdorf, Zähringerstraße – Prenzlauer Berg, Lychener Straße – Schöneberg, Kolonnenstraße und eine Bank

Farbe gegen AfD-Büro

19. Oktober 2019 Ein Bürgerbüro der AfD ist in Berlin-Lichterfelde mit Farbe beschmiert worden. Eine Streife bemerkte am Samstagmorgen großflächige Schriftzüge und Farbflecken an der Fassade, den Rollläden und dem Briefkasten des Büros, wie ein Polizeisprecher sagte. Unter anderem war das Wort „Nazis“ an dem Gebäude am Jungfernstieg erkennbar, hieß es weiter. An der […]

Steine gegen Thyssen Krupp-Büro

17. Oktober 2019 Die Verantwortlichen für den Krieg in Rojava befinden sich überall und um uns solidarisch zu zeigen mit den Kämpfenden für die Freiheit dort und Kraft und Liebe zu schicken, haben wir vorgestern Nacht die Fenster des Bürogebäude von Thyssen Krupp eingeschmissen und eine Botschaft hinterlassen. Die Feinde der Freiheit sind unsere […]

Baustellenbagger angezündet

14. Oktober 2019 Die „PROJECT Immobilien GmbH“ ist eine bundesweit agierende Firma die hier in Berlin voll und ganz auf den Trend der sogenannten Mikroappartments aufgesprungen ist, und nun soll in „Berlin Mitte“ ein neuer Betonklotz dazukommen. Zwar bei weitem nicht das erste Bauprojekt dieser Art im Wedding, uns reichts aber schon lange. Deswegen […]

Zivilwagen der Polizei mit Steinen beworfen

12. Oktober 2019 Ob Einzeltäter-Theorien, wie in Halle oder das Aufdecken der Schattenarmee um den Nazi Hannibal (1), kein Mensch wird zum Rechtsterroristen aus eigener Motivation heraus. Wir haben Freitag Nacht in Berlin von einer Brücke in Treptow/Bouchéstraße eine Zivilstreife: B-FL-7130 VW Touran, zuständig für Neukölln-Kreuzberg, überwiegend aktiv im Umkreis des Görlitzer Parks, mit […]

Steine und Farbe gegen Wohnhaus von AfD-Politiker

11. Oktober 2019 Farbe und Steinen gegen Lichtenberger Nazi-BVVlerIn der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir die Hausfassade des AfD-Mitglieds Michael Kossler mit Farbe und Steinen attackiert. Hintergrund: https://leute.tagesspiegel.de/lichtenberg/intro/2019/09/30/97472/ Quelle: Indymedia (Tor)

Turkish Diplomatic Vehicle Torched

11th october 2019 We greet our friends in Rojava and all those who fight against Turkish fascism. As a sign of solidarity, we set fire to a Turkish diplomatic car last night. It was parked about 200m from SPD headquarters on Halleschen Ufer road. fight4rojava!

Diplomatenauto der Türkei angezündet

11. Oktober 2019 wir grüßen die freund_innen in rojava und alle die gegen den türkischen faschismus kämpfen. als zeichen der solidarität haben wir letzte nacht an einem türkischen diplomatenauto feuer gelegt. es stand 200m vor der spdzentrale am halleschen ufer. fight4rojava!

Beschädigungen an Büro des Vereins „Pro Femina“

6. Oktober 2019 Einbruch bei Pro Femina e.V. – Für den Feminismus! Seit Juni 2019 befindet sich der Heidelberger „Lebensschutzverein“ Pro Femina e.V.“/1000plus als dritte Niederlassung in Deutschland in der Adenauerstr. 1, 10557 Berlin. Dieser Verein gibt vor, ergebnisoffene Beratungen für schwangere Frauen* anzubieten, die sich im Schwangerschaftskonflikt befinden. Recherchen zeigten, dass diese Beratungen […]

Hammers, spray cans and paint bombs against Greek consulate

3rd october 2019 In view of the intensified state attack that has been taking place in Greece since the end of August, we attacked the Greek consulate in Berlin with hammers, spray cans and paint bombs in a symbolic attack on October 3rd. The hard line of the right-wing Nea Dimokratia (New Democracy) of […]

Hammer und Farbe gegen griechisches Konsulat

3. Oktober 2019 In Hinblick auf den verschärften Angriff des Staates, der seit Ende August in Griechenland stattfindet, griffen wir mit Hammer, Sprühdosen und Farbbomben in einem symbolischen Akt das griechische Konsulat in Berlin an. In Hinblick auf den verschärften Angriff des Staates, der seit Ende August in Griechenland stattfindet, griffen wir am 3. […]

Farbe gegen Amtsgericht Lichtenberg

1. Oktober 2019 Die „Tu mal wat Tage“ sind offiziell vorbei, doch eine Person von der Besetzung in der Landsberger Allee 54 sitzt noch im Knast. Vorgeworfen wird ihr „Hausfriedensbruch“ und „gemeinschaftlicher Widerstand“. Letzteres konstruiert durch kollektive Identitätsverweigerung. Jetzt sitzt die Person in Untersuchungshaft. Wir begrüßen das Mittel der Identitätsverweigerung und freuen uns darüber, […]

Steine gegen Neubauten und SUV

29. September 2019 nach einem ereignisreichen samstag ließen wir uns durch die stadt treiben, auf der suche nach zielen. Am bärbel bohley ring am nördlichen ende des mauerparks fanden wir einen schweren weißen geländewagen zwischen Luxusbauten im stil einer gated community, errichtet gegen den willen der nachbarschaft (https://taz.de/Neue-Wohnungen-am-Mauerpark/!5270776/), die vor gericht gegen den investor […]

Farbflaschen gegen Neubauten

29. September 2019 Gestern war wieder Besetzungstag in Berlin. Ein passender Tag, wie wir finden, um an die besetzte Teppichfabrik auf Alt-Stralau zu erinnern, welche vor zwei Jahren geräumt wurde und seitdem als Spekulationsobjekt wieder leer steht. Direkt daneben sind in der Zwischenzeit weitere Luxusneubauten entstanden. Zwei von ihnen haben wir gestern Nacht mit […]

Jeep Dealership Attacked

28th september 2019 During the night of Saturday, September 28th, we lit several fires in the parking lot of a jeep car dealership in Berlin-Lichtenberg. Happily we sail on the rising wave of worldwide resistance against the destructiveness of capitalism and its devastating consequences for the earth and its inhabitants. May the resistance act […]

Steine und Farbe gegen Polizeiwagen

28. September 2019 Linksautonome haben Polizisten sowie einen Polizeiwagen während eines Einsatzes in der Rigaer Straße angegriffen. Mindestens einer der Beamten erlitt leichte Verletzungen, konnte die Arbeit aber fortsetzen, wie ein Polizeisprecher am Sonnabend sagte. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht wegen einer Veranstaltung des alternativen Wohnprojekts in der Straße in Friedrichshain unterwegs. Die […]

Feuer auf Parkplatz eines Jeep-Autohändlers gelegt

28. September 2019 Wir haben in der Nacht zu Samstag, 28.September, an mehreren Stellen den Parkplatz eines Jeep-Autohändlers in Berlin-Lichtenberg angezündet. Glücklich segeln wir damit auf der sich erhebenden Welle weltweiten Widerstands gegen den zerstörerischen Kapitalismus mit seinen verheerenden Folgen für die Erde und seine Bewohner_innen. Auf dass der Widerstand im Bewusstsein der Notwendigkeit […]

Feuer an Amtsgericht gelegt

27. September 2019 Mit einigen Botschaften haben die militanten, autonomen Gruppen bereits die Tu Mal Wat Tage begrüßt und auch wir wollen uns mit diesem ersten Gruß und einem Brandsatz, den wir am frühen Freitag Morgen, den 27. September 2019, vor dem Amtsgericht Pankow/Weißensee abstellten, melden. Während ein Hubschrauber der staatlichen Schergen über dem […]

Incendiary Attack Against District Court

27th september 2019 The militant, autonomous groups have already welcomed the Tu Mal Wat / Reclaim The City Days with some messages and we also want to report with this first greeting and an incendiary message, which we left at the Pankow/Weißensee on early Friday morning, September 27, 2019. While a helicopter of the […]

Farbe gegen Firmensitz der „Deutsche Wohnen“

26. September 2019 Fahrzeuge einer Sicherheitsfirma und Pfeiler im Eingangsbereich eines Hauses angesprüht. Staatsschutz hat Ermittlungen übernommen. Eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes rief die Polizei am Donnerstagmorgen wegen Sachbeschädigungen nach Wilmersdorf. Die 19-jährige Sicherheitsbedienstete gab an, fünf unbekannte Personen gegen 3 Uhr in der Mecklenburgischen Straße gesehen zu haben, die Farbe aus Spraydosen sprühten.

Scheiben bei Engel & Völkers beschädigt

26. September 2019 Wir haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für Risse in der kapitalistischen Stadt gesorgt. Getroffen hat es die zwei Scheiben von Engel & Völkers in Friedenau, gemeint waren die ökonomischen Zwängen die dafür sorgen, das Menschen tagtäglich aus ihren Wohnungen fliegen, das horrende Dividenden bei Wohnungsunternehmen wie DW oder […]

Schlösser an zahlreichen Immobilienbüros verklebt

24. September 2019 Als Vorboten der Tu mal Wat Aktionstage bleiben heute zahlreiche Immobilienbüros vorerst geschlossen. Denn wir haben in der Nacht vom 23.09. zum 24.09. etwa 20 Türschlösser in vier Bezirken mit Nadeln gespickt und Sekundenkleber verklebt. Wir haben uns für diese leicht nachahmbare Aktionsform entschieden, um weitere Menschen zu motivieren an den […]

Bahnverkehr durch Kabelbrand gestoppt

23. September 2019 Unmissverständlich hat „Fridays for Future“ zu einem Generalstreik aufgerufen. Das Notwendige ist zu tun – nicht das Machbare! Wir begrüßen einen Generalstreik, der die wirtschaftlichen Interessen in Frage stellt. Appelle an die Politik sind sinnlos. Die Wirtschaft entscheidet über die Zukunft. Ein Generalstreik hat genau dieses zum Ziel – die wirtschaftlichen […]

Neubau unter Wasser gesetzt

23. September 2019 Unbekannte beschädigten ein im Rohbau befindliches Wohnhaus in Wedding. Heute Morgen alarmierte ein Bauarbeiter die Polizei zur Genter Straße, nachdem er gegen 7.30 Uhr einen großen Schriftzug in schwarzer Sprühfarbe an der Fassade und einen erheblichen Wasserschaden in den Kellerräumen feststellte. Baumaschinen und Werkzeuge wurden durch eindringendes Wasser beschädigt. Die Ermittlungen […]

Farbe gegen Thor Steinar-Laden

September 2019 In den vergangenen Tagen wurde der Nazi-Store „Nordic Company“ im Berliner Bezirk Spandau mit Farbe angegriffen. Dank antifaschistischer Interventionen der letzten Jahre konnten sich neonazistische Strukturen in vielen Berliner Stadtteilen nicht lange halten. Auch die Betreiber des Thor Steinar Ladens „Nordic Company“ mussten vergangenes Jahr auf diese abgelegene Location im Randbezirk Spandau […]

Hämmer und Farbe gegen Engel & Völkers-Büro

20. September 2019 Das Büro von Engel&Völkers am Wasserturmplatz in Prenzlauer Berg, welches heute angegriffen wurde, ist der Sitz eines Unternehmens, dass ein Paradebeispiel für die Investor*innen bietet, die unsere Stadt für ihre Profite nutzen. Durch die Spekulation mit Wohnraum und dem Schaffen von Luxuswohnungen sind sie mitverantwortlich für eine Stadt der Reichen in […]

Mehrere Vonovia-Transporter beschädigt

September 2019 Wir haben vergangenes Wochenende mehrere Transporter des Immobilienkonzerns Vonovia beschädigt, getroffen hat es Karren in Schmargendorf, Neukölln, Baumschulenweg und Moabit. Wir zerstachen ihre Reifen, entleerten einen Feuerlöscher und hinterließen unsere Botschaften. In einem Fall zerstörten wir auch gleich noch eine lästige Kamera. Wir schließen uns damit einer Reihe von Gefährt*innen an, die […]

Glasbruch und Buttersäure bei Technologieunternehmen

17. September 2019 Am 17. September wurden bei AVA in der Torstraße in Berlin-Mitte Scheiben eingehämmert und Buttersäure hinterlassen. AVA nennt ihr euch und verkündet, dass ihr unsere Angst beherrschen wollt, dass ihr uns eine scheinbare Sicherheit vorgebt. Und dass wir unsere Leben in eure Hände legen sollen. Sascha Knopp, Geschäftsführer von AVA, begründet […]

Autos von Deutsche Wohnen angezündet

13. September 2019 Diese Aktion verkündet für uns: „Deutsche Wohnen Enteignen“! Vielen Dank an die Gefährt*innen, die sich so viel Mühe gemacht haben ausführlich zu erklären, dass die Kampagne „Deutsche-Wohnen-Enteignen“, nicht nur scheitern wird, sondern niemals das Versprechen eingehalten hätte, für welches sie sich den Kampfbegriff der Enteignung gestohlen hat (1). Den Kapitalismus mit […]

Farbe gegen christliche Fundamentalisten

September 2019 Wir haben es uns nicht nehmen lassen dem Jesus House das zur Calvary Chapel in Berlin-Wedding gehört ein paar Grüße zu hinterlassen. Getroffen hat es sie weil dort in der Vergangenheit Werbung für den sogenannten „Marsch für das Leben“ gehangen hat. Am 21.09.2019 Fundis blockieren! #nofundis #b2109 Quelle: Indymedia (Tor)

Mietfahrräder und E-Scooter beschädigt und im Wasser versenkt

September 2019 Seit ungefähr einer Woche läuft die autonome Kampagne “Uber plätten”. Wir wollen euch die vielen Zusendungen und tollen Twitter-Reaktionen natürlich nicht vorenthalten und präsentieren voller Stolz die erste Ausbeute an geplätteten Jump-Rädern. Zahlreiche geplättete Bikes finden sich aktuell in Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte und Tiergarten. Gerade den Westen der Stadt solls wohl besonders […]

Steine und Farbe gegen Rechtsanwaltskanzlei

3. September 2019 Letzte Nacht wurde der Sitz der Rechtsanwaltskanzlei Steffen Gross mit Steinen und Farbe attackiert. Die Kanzlei führt für Pears Global die Räumungsklage gegen die Neuköllner Kiezkneipe Syndikat. Etwas versteckt liegt die Kanzlei Großkotz in einem ehm. Arbeiter*innenpalast am Strausberger Platz Nr. 1. Die Steine und Farbgläser schafften es dennoch bis ins […]

Acht Vonovia-Transporter beschädigt

2. September 2019 Vonovia – Deutschlands größter Immobilienkonzern Eigentum: 400.000 Wohnungen Gewinn 2017: 920,8 Millionen Euro Gewinn 2018: 1,07 MilliardenEuro Durchschnittliche Kaltmiete: 6,52 €/m²

Vonovia Real Estate Group Vans Attacked

august 2019 At the beginning of August we attacked two Vonovia vans on the Martin-Wagner ring road, we smashed the windows, sprayed slogans on the exteriors and emptied the contents of a fire extinguisher inside them. We set another one of fire on the night of August 26th on Kiefholz street. We took care […]

Vonovia-Autos beschädigt und angezündet

August 2019 Anfang August haben wir zwei Vonovia-Autos auf dem Martin-Wagner-Ring tiefergelegt, entglast, mit Parolen besprüht und jeweils den Inhalt eines Feuerlöschers in den Innenraum entleert. Ein Weiteres hab wir in der Nacht auf den 26. August in der Kiefholzstraße angezündet. Wir haben darauf geachtet, dass keine unbeteiligten Autos Feuer fangen. Vonovia (ehemals Deutsche […]

Feuer an Fahrzeug der CG-Gruppe

16. August 2019 „Es hilft alles nichts, die Immobilienunternehmen müssen enteignet werden.“ Das „Neue sozialrevolutionäre Stadtentwicklungsprogramm – nicht nur für Berlin“(siehe Indymedia, https://de.indymedia.org/node/34524) ist ein wichtiger Bezugspunkt für militante Gruppen und sollte es auch für radikale, legal arbeitende Strukturen sein. Mit einer Aktion wollen wir die darin formulierten Positionen bestärken. Wir hoffen auf eine […]

SPIE-Auto abgefackelt

15. August 2019 Solidarität! „Und wenn wir zurück schauen, wird uns die Erinnerung die konkrete Kraft geben, die es braucht um weiter zu machen. Bis zum nächsten Hamburg, bis zum nächsten Aufstand, bis zur vollständigen Zerstörung der Herrschaft.“ Nichts ist vergessen.

Incendie d’une bagnole de SPIE

15 août 2019 Solidarité ! Et si nous regardons derrière nous, le fait de se rappeler nous donnera une réelle force dont on a besoin pour continuer à agir. Jusqu’au prochain Hambourg, jusqu’au prochain soulèvement, jusqu’à la destruction totale de l’existant. On n’oublie rien. Même deux ans après nous n’avons pas oublié les jours […]

SPIE-Van Torched

15th august 2019 Nothing is forgotten. Even two years later, we have not forgotten the days and nights of the G20 summit in Hamburg; the euphoria on the faces of those in revolt, the headlines about the nightly attacks in the lead up, the noticeable nervousness of the law enforcement officers. We remember the […]

Scheiben an Neubauten zerstört

9. August 2019 In der Nacht von Donnerstag den 8. auf Freitag den 9. August haben wir uns als gemischte Gruppe mit der gebührenden Aufmerksamkeit dem Bau zwischen Liebig-, Proskauer- und Rigaer Straße beschäftigt. Bei den 6 weißen Glastempeln auf dem ehemaligen Bambiland haben wir die insgesamt 20 Eingangsbereichsscheiben kaputtgeschlagen und hoffen, dass die […]

WISAG Vehicle Torched

7th august 2019 We send the prisoners and the persecuted fiery greetings. Even if we don’t know them, they are in prison for us. The city is full of targets. One of them, a WISAG car, was set on fire during the night of August 7 in Berlin-Wedding. During the day, there were still […]

Incendie d’une bagnole de WISAG

7 août 2019 Décès d’une bagnole de WISAG – Pour Loïc, les trois du « banc public » et Antonin Bernanos Nous envoyons des salutations enflammées aux prisonnier.e.s et aux persécuté.e.s. Ils et elles sont en prison pour nous, bien que nous ne les connaissions pas. La ville est pleine de cibles. Nous avons […]

Incendiado vehículo de Wisag

7 de agosto 2019 Enviamos a lxs prisionerxs y lxs perseguidxs saludos ardientes. Incluso si no lxs conocemos, están en prisión por nosotrxs. La ciudad está llena de objetivos. Uno de ellos, un automóvil WISAG, fue incendiado durante la noche del 7 de agosto en Berlin-Wedding. Durante el día, todavía habían grupos de uniformes […]

WISAG-Auto abgefackelt

7. August 2019 Wir schicken den Gefangenen und Verfolgten feurige Grüße. Auch wenn wir sie nicht kennen sitzen sie für uns im Knast. Die Stadt ist voller Ziele. Eins davon, eine WISAG Karre, haben wir in der Nacht zum 7. August in Berlin-Wedding angezündet. Tagsüber wimmelte es in diesem Kiez noch von Uniformen, die […]

Funkmast angezündet

2. August 2019 Die Herrschenden besitzen die Macht, uns voneinander zu trennen, unsere Kommunikation zu unterbrechen, uns zu isolieren und weg zu sperren. Eine Armee von Bullen, Staatsanwält*innen und Richter*innen steht stets bereit, uns unserer Freiheit zu berauben. So auch passiert, kürzlich in Hamburg, als drei Gefährt*innen nach einer Kontrolle nachts auf die Wache […]

Incendie d’une antenne-relais

2 août 2019 Les dominant.e.s ont le pouvoir de nous séparer les un.e.s des autres, d’interrompre nos communications, de nous isoler et de nous enfermer. Une armée de flics, de procureurs et de juges se tient prête à nous ôter notre liberté. C’est ce qui s’est passé, il y a peu à Hambourg, lorsque […]

Incendiato traliccio radio

Berlino (Berlin), 2 agosto 2019 i padroni hanno il potere di dividerci, d’interrompere la nostra comunicazione, d’isolarci e di rinchiuderci. Un’armata di sbirri, procuratori e giudici è sempre pronta a privarci della libertà. Come poco fa ad Amburgo, quando tre compas dopo un controllo furono portatx in caserma e due di loro sono tuttora in […]

Communications Tower set on Fire

2nd august 2019 The rulers have the power to separate us, to interrupt our communications, to isolate us and to block us. An army of cops, prosecutors and judges are always ready to rob us of our freedom. This happened recently in Hamburg, when three comrades were taken to the police station after a […]

Neubauprojekte beschädigt

August 2019 Anfang des Monats haben wir in Pankow und im Friedrichshainer Südkies die Showrooms des Immobilen Unternehmens PROJECT besucht. In Pankow, in der Kreuzstr. haben wir mit Steinen und Farbe die Baucontainer verschönert. Im Friedrichshainer Südkies in der Bossestr. haben wir mit Hämmern die Scheiben eingeschlagen und die Werbebanner zerschnitten.

Polizeiauto beworfen

1. August 2019 In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Rigaer Straße einen Streifenwagen mit einem Gegenstand beworfen. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Beamte gegen 23.30 Uhr an der Kreuzung Rigaer Straße/Vogtstraße unterwegs, als ihr Fahrzeug an der Frontscheibe offenbar von einem Stein getroffen wurde. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Rund […]

Steine und Farbe gegen Wohnungsgesellschaft ASW

Juni+Juli 2019 In der Nacht vom 29. zum 30. Juli wurde zum dritten Mal die ASW angegriffen¹ und wir haben gestern Nacht unseren Teil dazu beigetragen. Wir sind eine FLINT*-only Gruppe und halten diese Form der Organisierung für notwendig, um uns selbst einen Zugang zu diesen Aktionsformen zu geben. Insbesondere in Zeiten in denen […]

Sachbeschädigungen auf Baustelle von Neubauprojekt

30. Juli 2019 Sachbeschädigung auf Baustelle Ein Bauleiter zeigte am Donnerstag gegen 16 Uhr mehrere Sachbeschädigungen auf einer Baustelle eines Neubauprojektes in der Friedrichshainer Bossestraße an. Unbekannte hatten die Scheiben eines Bürocontainers beschädigtn und angebrachte Werbebanner an einem Bauzaun erst mit Schriftzügen beschmiert und anschließend eingerissen. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund […]

Telekom car set on fire

25th of july 2019 We send love and strength to all the rebellious minds of this world, whose messages, like those in very distant places, who fight against authority and domination, reach us like the greetings of friends. Our greetings are also filled with hatred for the pigs of the prosecuting authorities, who are […]

Steine gegen Pandion-Immobilienbüro

25. Juli 2019 Eine übliche Nacht in die Polizei ist an bestimmten Orten sehr präsent, sei es durch Belagerung der Straßen oder ständige Überwachung bestimmter Menschen und Strukturen; dadurch entstehen Lücken an anderen Stellen, (zum Beispiel fackelt am Ostbahnhof in aller Ruhe ein Auto ab), da, wo sie uns nicht erwarten. Diese Lücken […]

Telekom-Auto abgefackelt

25. Juli 2019 Wir schicken Liebe und Kraft an alle Rebell*innen in den Knästen dieser Welt, deren Botschaften – mögen jene an noch so fernen Orten gegen Autorität und Herrschaft kämpfen – uns erreichen wie die Grüße von Freund*innen. Unsere Grüße sind zugleich mit Hass erfüllt gegen die Schweine der Verfolgungsbehörden, die immer wieder […]

Büro von Hausverwaltung beschädigt

24. Juli 2019 „Keine Rendite mit der Miete“ hätte an der Wand stehen sollen…hätte unsere Dose funktioniert… Letzte Nacht wurde das Büro von Dr. House in der Herzbergstraße mit Farbe, Hammer und Feuerlöscher angegriffen. „Dr. House Solutions Service GmbH“ arbeitet unter anderem für den stadtbekannten Immobilienspekulanten Gijora Padovicz. Das Unternehmen erledigt nicht nur Hausmeisterdienste,

Drei Autos von „Identitären“ angezündet

Rostock/Berlin/Halle, Juli 2019 Schon im Vorfeld wurden in Leipzig und Rostock zwei Brandanschläge auf die Autos identitärer Aktivisten verübt. Am Samstag brannte ein drittes Auto. Parallel zu den Protesten versuchten Linksextremisten, in die Wohnungen dreier Patrioten einzubrechen. Auch das Haus der Burschenschaft Germania wurde Ziel eines linken Anschlags. Quelle: Naziseite

Geländewagen angezündet

8. Juli 2019 „Our world is on fire! but they ignore us. Perhaps we can make them listen, when burning down their SUV“: Gut gelaunt haben wir den Text aus Köln zur Zerstörung von vier SUV der Marke Porsche gelesen, uns zwischen dem Beton und Glas des Großstadtdschungel auf die Suche nach Gleichwertigem gemacht […]

Two SUVs Torched

8th july 2019 “Our world is on fire but they ignore us! Perhaps we can make them listen by setting fire to their SUVs”: We read the communique from Cologne claiming responsibility for the destruction of 4 SUVs (https://www.amwenglish.com/articles/4-porsche-suvs-torched-in-cologne-ge...) in good spirits and made our way through the concrete and glass urban jungle looking […]

Danneggiate due auto della compagnia abitazioni ASW

Berlino (Berlin), 7 giugno 2019 Sgomberare costa caro! Nella notte dal 6 al 7 giugno abbiamo attaccato due auto della ditta di Aachen Siedlungs- & Wohnungsgesellschaft (ASW). Con l’azione ci dichiariamo solidali con la Großbeerenstraße 17a, occupata da settembre 2018 e poco fa sgomberata dalla polizia su ordine della ASW. La Großbeerenstr. 17a a Kreuzberg, occupata […]

Spaccati i vetri a Venn e Covivio

Berlino (Berlin), giugno 2019 Da ieri nel BCC nel Alexanderplatz si celebra il „Deutsche Immobilientag – giorno tedesco dell’immobile“ (1) IVD. L’incontro annuale dell’associazione lobbistica dex agenti immobiliari e delle amministrazioni della casa (2), dopo Amburgo (2018) ha ora di nuovo investito la Boom-City Berlino. Con il motto sfacciato „Wir.leben.Immobilien – Noi.Viviamo.Immobili“, il settore si […]

Drivenow-Carsharingautos brannten

Juli 2019 Ein Pkw einer Carsharing-Firma brannte gegen 0.50 Uhr in der Weserstraße. Der BMW-Mini brannte komplett aus, ein dahinter geparkter Pkw fing ebenfalls Feuer. Erst gestern Nacht brannte in der Finowstraße in Neukölln ein E-BMW einer Carsharing-Firma. Quelle: Spreepicture.com

Farbbeutel gegen die Polizei

29. Juni 2019 An der Rigaer Straße in Friedrichshain warfen Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend zwei Farbbeutel auf die Frontscheibe eines Polizeiwagens. Auch mehrere Privat-Pkw wurden getroffen, allerdings wurde niemand verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht rund 40 Minuten später wieder zu Farbbeutelwürfen auf Polizisten. Nach einem in der […]

Farbe gegen Verband der deutschen Bauindustrie

27. Juni 2019 Heute in der Nacht zum 27.Juni wurde der Hauptverband der deutschen Bauindustrie in der Kurfürstenstraße mit Farbe markiert. Dieser ist einer der wichtigsten Verbände im Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA), welcher sich heute in der Verti Music Hall zum „Tag der Immobilienwirtschaft“ trifft. ZIA gilt als Lobby-Organisation der Immobilienwirtschaft, der sehr gute […]

Vernice ad associazione dell’industria edile tedesca

Berlino (Berlin), 27 giugno 2019 Oggi nella notte al 27 giugno marcato con la vernice l’associazione principale dell’industria edile tedesca nella Kurfürstenstraße. È una delle maggiori associazioni nel Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) – Comitato Centrale Immobili – che oggi si riunisce nella Verti Music Hall per „la giornata dell’economia immobiliare“. ZIA è nota come organizzazione lobbistica […]

Glasbruch und Farbe gegen Büro der Deutsche Wohnen

23. Juni 2019 in der letzten woche wurde der miedendeckl beschlossen. überall wird von einem ersten erfolg der neuen mietprotest offensive in diesem jahr gesprochen. so ist es allen klar, dass es nur ein versuch war, das laufende volksbegehren „deutsche wohnen und co enteignen“ den wind aus den seegeln zu nehmen. es ist der […]

Vetri rotti e vernice a sede della Deutsche Wohnen

Berlino (Berlin), 23 giugno 2019 Nella settimana passata fu deciso la limitazione degli affitti. Dappertutto parlano di uno dei primi successi dell’offensiva della protesta contro il caro affitti di quest’anno. Invece è chiaro a tuttx che era solo un tentativo di tagliare le gambe all’attuale iniziativa popolare „Espropriare Deutsche Wohnen e Co“. È il tentativo […]

Vernice a nunziatura apostolica

Berlino (Berlin), 20 giugno 2019 Il tema aborto e gravidanza è ampio e va dalle strutture di potere della chiesa e del dominio patriarcale fino alle decisioni individualizzate, determinate dalla socializzazione, dalla classe, dalla formazione e dagli interessi dei gruppi dell’industria farmacologica. Il patriarcato non è solo radicato nei codici e nei salmi ma è […]

Farbe gegen Apostolische Nuntiatur

20. Juni 2019 Das Thema Abtreibung und Schwangerschaft ist umfassend und geht von den Machtstrukturen der Kirche und patriarchaler Herrschaft aus, bis hin zu individualisierten Entscheidungen, geprägt durch Sozialisation, Klasse, Bildung und Konzerninteressen der Pharmaindustrie. Das Patriarchat ist nicht nur in Gesetzesbüchern und Psalmen verankert, sondern bildet das Zentrum für die Ausrichtung von Industriekonzernen, […]

Farbe gegen Vermögensberatung Falstaf

18. Juni 2019 Wir haben in der Nacht des 18. Juni den Sitz der Falstaf Vermögensberatung in der Schlüterstraße 4 angegriffen. Falstaf ist eine Firma, die wie so viele ihr Geld mit der Entmietung von Sozialwohnungen und deren Umwandlung in Eigentumswohnungen macht. In die Schlagzeilen geriet sie dabei 2012, als sie eine körperlich schwer […]

Vernice a consulenza patrimoniale Falstaf

Berlino (Berlin), 18 giugno 2019 Nella notte del 18 giugno abbiamo attaccato la sede della consulenza patrimoniale Falstaf nella Schlüterstraße 4. Falstaf è una ditta che fa i suoi soldi con disdette di case sociali e la loro trasformazione in case di proprietà. Finiva nelle prime pagine nel 2012 quando a Kreuzberg voleva fare sgomberare una […]

Vernice e vetri spaccati a sede di Rent24

Berlino (Berlin), 14 giugno 2019 Solidarietà significa attacco! Smash Rent24 – A cocci la gentrificazione. Nella notte dal 13/06 al 14/06 per l’ennesima volta di quest’anno attaccata la filiale di Rent24 al Kottbusser Damm. Qui ringraziamo la gente che si è data da fare l’ultima volta. Spaccate le vetrine e l’oggetto segnato con la vernice. […]

Pietre e vernice a società delle abitazioni ASW

Berlino (Berlin), 14 giugno 2019 Nella notte dal 13 al 14 abbiamo attaccato con le pietre e la vernice la filiale berlinese della Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft – Compagnia insediamenti e abitazioni di Aachen nella Prinzenallee nel quartiere Wedding. Oltre (https://de.indymedia.org/node/33639) due loro vetture commerciali, ora ASW può occuparsi anche dei vetri e della facciata […]

Neuvermietung nach Räumung mit Bauschaum sabotiert

14. Juni 2019 Gestern wurde der Laden an dem der Stadtteilladen Friedel54 gewesen war, mit Bauschaum sabotiert. Der Bauschaum wurde dazu zwischen Scheibe und Jalousien verbracht, sodass die Scheibe der Tür und des Fensters dann mit der Jalousie zusammen geklebt waren. Das soziale Zentrum F54 war im Juni 2017 unter riesigem Polizeiaufgebot geräumt worden. […]

Farbe und kaputte Scheiben an Rent24-Niederlassung

14. Juni 2019 Solidarität heißt Angriff! Smash Rent24 – Gentrifizierung in Scherben legen In der Nacht vom 13.06. auf den 14.06. wurde dieses Jahr zum wiederholten Mal die Rent24 Filiale am Kottbusser Damm angegriffen. Danke an dieser Stelle an die Leute, die sich das letzte Mal die Arbeit gemacht haben. Die Schaufenster wurden eingeschlagen […]

Nuovo affitto dopo sgombero sabotato con schiuma poliuretanica

Berlino (Berlin), 14 giugno 2019 Ieri è stato sabotato con la schiuma poliuretanica il negozio dover c’era il negozio di quartiere Friedel54. La schiuma fu messa tra i vetri della porta/della finestra e la tapparella che così rimasero incollati gli uni all’altra. Il centro sociale F54 era stato sgomberato nel mese di giugno 2017 con […]

Bitumen gegen Wohnhaus von Räumungs-Anwalt und Mülltonne angezündet

13. Juni 2019 In der Nacht vom 12.06 zum 13.06 waren wir bei Markus Bernau zu Hause, haben ihm an seiner Hausfassade die Worte „Ohne Schmiede kein Friede – Love R94“ (mit Bitumen) und eine brennde Mülltonne in seiner Einfahrt hinterlassen. Markus Bernau ist angeblich Anwalt von Lafone Investments Limited, eine dubiose Briefkastenfirma auf […]

Pece ad abitazione di un legale degli sgomberi e incendiato container della spazzatura

Berlino (Berlin), 13 giugno 2019 Nella notte dal 12/06 al 13/06 eravamo a casa da Markus Bernau e gli abbiamo lasciato le parole „Senza Schmiede niente pace – Love R94“ (con pece) alla facciata e un container della spazzatura in fiamme nel suo ingresso. Markus Bernau è sedicente legale di Lafone Investments Limited, una dubbia […]

Brennende Barrikaden vor Räumungsprozess

13. Juni 2019 Wir haben an diesem frühen Morgen, den 13.06., rund um die Rigaer- und Liebigstraße und an verschiedenen Orten Berlins Barrikaden gebaut. Heute, weil um 10:00 Uhr vor dem Landgericht die Räumungsklage gegen das Erdgeschoss der Rigaer 94. verhandelt wird, ein teilbesetztes Haus in Berlin Friedrichshain. Auch das anarcha-queerfeministische Projekt Liebig 34. […]

Farbe gegen Neubau

April + Juni 2019 Ende letzter Woche haben wir einem winzigen Teil der in uns aufgestauten Wut Auslauf genehmigt und sind mit bunter Farbe in die Gerichtstrasse gezogen. Hier klatschten wir ein paar Farbkugeln an den riesigen „Studio B-II“ Gebäudekomplex, sinnbildlich für Verdrängungsprozesse in unserem Viertel. So stand hier bis vor wenigen Jahren ein […]

Scheiben bei Venn und Covivio eingeschlagen

Juni 2019 Seit gestern findet im BCC am Alexanderplatz der „Deutsche Immobilientag“ (1) des IVD statt. Das jährliche Treffen des Lobbyverbands der Makler*innen und Hausverwaltungen (2) hat nach Hamburg (2018) nun wieder Boom-City Berlin heimgesucht. Unter dem frechen Motto „Wir.leben.Immobilien“, tauscht sich die Branche über die Feinheiten der Vermarktung, Probleme der Verwertung und Profit-Potentiale […]

Zwei Autos der ASW-Wohnungsgesellschaft beschädigt

7. Juni 2019 Räumen kostet! Wir haben in der Nacht vom 6. zum 7. Juni zwei Firmenautos der Aachener Siedlungs- & Wohnungsgesellschaft (ASW) angegriffen. Mit der Aktion erklären wir uns solidarisch mit der Großbeerenstraße 17a, die seit September 2018 besetzt war und kürzlich im Auftrag der ASW von der Polizei geräumt wurde. Die seit […]

Scheibe bei Büro von Innensenator eingeworfen

30. Mai 2019 Am SPD-Bürgerbüro von Berlins Innensenator Andreas Geisel ist eine Scheibe beschädigt worden. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Zeugin alarmierte demnach in der Nacht zu Donnerstag die Beamten. Die Beschädigung der Scheibe des Büros in der Döhnhoffstraße in Karlshorst im Berliner Bezirk Lichtenberg deute […]

Distrutta abitazione di Sebastian Schmidtke (NPD)

Berlino (Berlin), 29 maggio 2019 A Berlino si muove ancora qualcosa – martedì 29/05 in mattinata abbiamo fatto visita antifascista al ex capo NPD di Berlino, Sebastian Schmidtke, domiciliato a Berlino-Johannisthal nel Lindhorstweg. Sulla persona Schmidtke non c’è più nulla da dire. Da tanto tempo è un nazi attivo a Berlino.

Wohnung von Sebastian Schmidtke (NPD) verwüstet

29. Mai 2019 In Berlin geht noch was – Am 29.05. Mittwoch haben wir morgens dem ehemaligen NPD-Chef von Berlin Sebastian Schmidtke in Berlin-Johannisthal im Lindhorstweg einen antifaschistischen Besuch abgestattet. Zu der Person Schmidtke muss nichts mehr gesagt werden. Er ist seid langem aktiver Teil der Naziszene in Berlin. Nachdem die NPD ihren einzigen […]

Brennende Barrikaden und Steinwürfe

24. Mai 2019 Am Freitagabend kam es mal wieder zu Auseinandersetzungen im Friedrichshainer Nordkiez. Am Dorfplatz fand zunächst eine unangemeldete Kundgebung bezüglich der Repression gegen Isa statt, später gab es ein Feuer. Bullen wurden wiederholt eingedeckt. Um 19 Uhr war zu einer Kundgebung in Solidarität mit Isa aufgerufen worden. Die Bullen waren schon bevor […]

Zwei Bankautomaten angezündet

24. Mai 2019 Berlin. In Berlin-Kreuzberg sind zwei Geldautomaten angezündet worden. Nach ersten Erkenntnissen setzte ein Unbekannter am Freitagmorgen gegen 3.10 Uhr in der Mariannenstraße einen Automaten in Brand, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Flammen erloschen von selbst. Kurze Zeit später brannte ebenfalls in Kreuzberg ein Geldautomat. Die Feuerwehr musste die Flammen löschen. Die […]

Transporter der Bundespolizei abgefackelt

22. Mai 2019 In der Schöneberger Straße in Kreuzberg sind in der Nacht zu Mittwoch ein Fahrzeug der Bundespolizei und zwei weitere davor geparkte Autos vollständig ausgebrannt. Gegen 4.20 Uhr hatten Unbekannte den Mercedes Sprinter der Bundespolizei in Brand gesetzt. Das Feuer griff anschließend auf einen Mercedes und einen VW über. Wie es zur […]

Incendiata vettura Vinci

Berlino (Berlin), 20 maggio 2019 Nella notte dal 19 al 20 maggio incendiata vettura commerciale VINCI nella Friedenstr. a Friedrichshain. Questa impresa non costruisce solo autostrade, aeroporti ecc. qui e la, ma anche prigioni e lager d’internamento. Fuoco a tutte le galere! Libertà per tuttx! Fonte: Indymedia, trad. mc

Vinci-Fahrzeug angezündet

20. Mai 2019 In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai wurde ein Nutzfahrzeug von VINCI in der Friedenstr. in Friedrichshain in Brand gesetzt. Diese Firma baut da und dort nicht nur Autobahnen, Flughafen usw, sondern auch Gefängnisse und Internierungslager. Feuer allen Knästen ! Freiheit für alle ! Quelle: Indymedia

Auto von Kötter-Security abgefackelt

17. Mai 2019 „Hier, im Feuer der direkten Aktion, wurde das Bewusstsein geboren, dass wir gegen sie gewinnen können. Im Fluss der Ereignisse jener Zeit entstand der Gedanke, dass die Aktion Bewusstsein schafft – ein Gedanke, der später bei bewaffneten Aktionen meine Leitlinie war.“ Koufontinas Geografisch gesehen magst du ein paar hundert Kilometer entfernt […]

Wisag-Auto beschädigt

17. Mai 2019 Gefreut haben uns die Angriffe der letzten Tage auf Knastprofiteure und Sicherheitsunternehmen. Beteiligt haben wir uns bereits am Morgen des 17.Mai und einen WISAG-Wagen am Trusepark in Neukölln stillgelegt. Wir haben an dem Wagen eine Scheibe eingeschlagen, einen Feuerlöscher ins Innere entleert und das Auto mit der Parole „Free Isa“ besprüht. […]

Kötter-Security Car Torched

17th may 2019 «Here, in the fire of direct action, was born the consciousness that we can win against them. In the flow of events of that time came the idea that action creates awareness – a thought that later became my guide during armed actions.» – Dimitris Koufontinas Geographically speaking, you may be […]

Zwei Securitas-Fahrzeuge angezündet

14. Mai 2019 „Feuer allen Knästen, ob mit oder ohne Mauern!“ Den Aufruf zum Subversiven Mai, als Ausweitung des Vorschlages für einen anarchistischen 1. Mai in verstehen wir als Aufruf zur Verdichtung des Angriffs auf verschiedenen Ebenen. Wir stimmen mit dem Anstoß überein, uns nicht auf einen Tag zu beschränken sondern unberechenbar und […]

Rechte zusammengeschlagen

12. Mai 2019 Einer der bekanntesten deutschen Video-Blogger aus der rechtspopulistischen Szene ist in der Rigaer Straße (Berlin-Friedrichshain) von mehreren Angreifern verprügelt worden. Nach B.Z.-Informationen handelt es sich bei dem Opfer um den ehemaligen Neuköllner Oliver Flesch (49), der seit November 2015 auf Mallorca lebt.

[…]

Wisag-Firmenwagen ausgebrannt

10. Mai 2019 … Die Kämpfe gegen Amazon- oder Googlestandorte: Zurecht werden mit einer gewissen Regelmäßigkeit Angriffe gegen die Infrastruktur des beinahe täglich thematisierten „technologischen Angriffs“ durchgeführt. Dabei richtet sich die Kritik oft gegen die immer umfassender wahrgenommene Überwachung des Alltäglichen, die uns noch häufiger daran zu hindern scheint, widerständig zu werden. Um dem […]

Steine gegen Polizeiwagen

7. Mai 2019 Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Friedrichshain ein Polizeifahrzeug mit mehreren kleinen Pflastersteinen beworfen. Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Vorfall in der Rigaer Straße Ecke Zellestraße durch Glassplitter einer gesprungenen Fahrzeugscheibe leicht im Gesicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vor Ort behandelt und konnte seinen […]

Farbe gegen Sitz von Verein Zivile Koalition

6. Mai 2019 In der Nacht vom 5. auf 6.Mai haben wir, ein feministischer Zusammenhang, die Fassade des Hauses in der Zionskirchstraße 3 verschönert.Damit wollen wirauf die dort ansässigen nationalistisch und antifeministisch geprägten Vereine und Einzelpersonen aufmerksam machen. Der Verein Zivile Koalition, welcher sich antifeministischer Narrative wie „Homolobby“, „Frühsexualisierung“ oder „Genderideologie“ bedient und diese […]

Attack against an office of the leftist party „Die Linke“

4th may 2019 Late saturday evening, May 4, we commited an attack with stones against the store front of the office from Sebastian Schlüsselburg, member of the Committee on Justice and Secret Service, parliamentarian of „Die Linke“ in the district of Berlin-Lichtenberg. Most of its windows were smashed. This is our direct answer to […]

Attaque d’un bureau du parti de gauche „die Linke“

4 mai 2019 Tard dans la soirée de samedi 4 mai 2019, nous avons attaqué avec des pierres le bureau de Sebastian Schlüsselburg, membre du comité berlinois pour la direction fédérale à la protection de la constitution et député du parti de gauche « Die Linke »dans le quartier berlinois de Lichtenberg. La plupart […]

Steine gegen Büro der Partei „Die Linke“

4. Mai 2019 Am späten Samstag Abend des 4. Mai haben wir das Büro von Sebastian Schlüsselburg, Mitglied des Berliner Ausschusses für Verfassungsschutz und Abgeordneter der Partei „Die Linke“ im Bezirk Berlin-Lichtenberg, mit Steinen angegriffen. Die meisten Fenster wurden zerstört. Es ist unsere direkte Antwort auf die letzten Geschehnisse, für die diese politischen Repräsentant*innen […]

Streifenwagen mit Steinen beworfen

28. April 2019 Unbekannte Steinewerfer haben in Alt-Treptow einen Streifenwagen der Polizei ins Visier genommen und dessen Frontscheibe sowie eine Seitenscheibe beschädigt. Vermutlich seien die Wurfgeschosse von einer nahe gelegenen Fußgängerbrücke geschleudert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die beiden Beamten im Fahrzeug blieben bei der Attacke in der vorangehenden Nacht unverletzt. Sie […]

Steine gegen Neubau

26. April 2019 Zunächst möchten wir ein kleines Zeichen der Solidarität an die Leute schicken die sich aktuell gegen Mieten und die Spekulation von Wohnraum organisieren. Und noch mehr an alle die sich an dem absurden Wettkampf um Wohnraum nicht mehr beteiligen können. Wir begrüßen den Widerstand gegen Immobilienfirmen in den vergangenen Wochen. Der […]

Scheiben bei Lokal mit rechtem Besitzer eingeschlagen

23. April 2019 Am Dienstag wurde die #BryggeriHelsinki in #PrenzlauerBerg angegriffen! Befreiung selber machen! Quelle: Twitter

Windows smashed at Padovicz-owned house

22th april 2019 We are here. We are angry. On 22.04.2019, in the quiet of Friedrichshain‘s night, we let our anger out on the glass windows of the bottom floor of an empty Padovicz house in Seumestraße 1. We are angry, because investors like Padovicz think, they can just take away our houses, destroy […]

Scheiben an SPD-Büro zerstört

18. April 2019 Repression muss Konsequenzen haben. Für die, die sie ausüben. Auch als Signal an alle Betroffenen, dass es an uns liegt, der Repression ihre Grenzen auf zu zeigen. Dafür ist mehr notwendig als Glasbruch, aber es kann ein Anfang sein. In der Nacht zum 18. April haben wir die Scheiben beim Bürgerbüro […]

Farbe gegen Sitz der Factor Grundstücksentwicklungsgesellschaft

12. April 2019 Nach der Aktionswoche ist vor der Aktionswoche. In der Nacht zu Freitag haben wir die Factor Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, die zum Unternehmensgeflecht von Gijora Padovicz gehört, mit Farbe angegriffen. Der Mietenwahnsinn ist ausgebrochen. Er bestimmt mittlerweile unsere Leben im Kampf um unsere Wohnungen. Während die meisten mit wahnsinnigen Quadratmeterpreisen zu kämpfen haben, […]

Autos von Vonovia und Ado Properties beschädigt

April 2019 Die Debatte um die Enteignung von Deutsche Wohnen & Co. sowie die praktischen Interventionen in den letzten Wochen und Monaten (Linkliste unten) sollten genug Motivation sein sich einzureihen und Solidarität zu üben mit denen die gegen die Stadt der Reichen kämpfen. Der Brandanschlag auf die Autos von Deutsche Wohnen am 27.02.2019 hat […]

Scheiben an Commerzbank-Filiale zerstört

10. April 2019 Commerzbank in Berlin am 10.04. entglast – gegen Verdrängung – für Freiräume Wir haben in der Nacht vom 10. auf den 11.04. in der Konrad-Wolf-Straße die Commerzbank entglast. Damit möchten wir unserer Wut gegen die kapitalistischen Verhältnisse zum Ausdruck bringen, die uns daran hindern wollen ein Leben in Freiheit aufzubauen. Als […]

Farbe gegen Student*innenwohnungen „Neon Wood“

6. April 2019 Wir haben aus der Mietenwahnsinn-Demo am 6.4. heraus, am Frankfurter-Tor, das Gebäude mit den dort neu entstandenen Student*innenwohnungen von Neon-Wood mit Farbe beworfen. Die Aktion wurde mit Rauch begleitet, um etwas Sichtschutz vor Bullen und Kameras zu schaffen und Flyer mit Infos zu dem Ziel unserer Farbfkleckse wurden vor Ort zurückgelassen. […]

Auto von JVA-Schließer abgefackelt

5. April 2019 Gegen 0.35 Uhr bemerkte ein Zeuge am Friedrich-Olbricht-Damm in Berlin-Charlottenburg einen Feuerschein an einem Auto. Er alarmierte die Feuerwehr und versuchte selbst, den Brand zu löschen. Doch weder der Zeuge noch die dann eintreffenden Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der VW Beetle vollständig ausbrannte. Ein dahinter geparkter Mazda wurde durch die Flammen […]

Farbe gegen Neubau

5. April 2019 Liebe grüße an die morgige demo in berlin gegen den mietwahnsinn aus schöneberg. einige feuerlöscher trafen den unglaublich hässlichen grauen neubaukomplex (mieten ab 19 eurom2) in der bautzner straße s yorckstraße wir setzen damit ein zeichen gegen die stadt der reichen

Scheiben bei Akelius zerstört

3. April 2019 Mit Freude beteiligen sich viele Berliner*innen an den Aktionstagen für die #mietenwahnsinn-Demo. In der Nacht vom 03.04.2019 wurden wieder Akteur*innen des #mietenwahnsinns angegriffen. Am Erkelenzdamm hat es die Zentrale von Akelius getroffen. Akelius ist einer der größten Immobilieneigner in Berlin und gehört enteignet. In der Prinzessinenstraße wurde ein Bürogebäude angegriffen, in […]

Farbe gegen SPD-Landeszentrale

3. April 2019 Wohnen in Deutschland und gerade in Berlin ist ein Alptraum geworden. Es ist kein Geheimnis, dass immer mehr Menschen ihre Wohnung verlieren, vor verschlossenen U-Bahnhöfen stehen und aus dem öffentlichen Raum verdrängt werde Denn wenn es um einen Markt geht, der Profit abwerfen soll, kennen auch Parteien keinen Halt und keine […]

Vernice a centrale regionale SPD

Berlino (Berlin), 3 aprile 2019 Abitare in Germania e anzitutto a Berlino è diventato un incubo. Non è un segreto che sempre di più gente perde la propria casa, sta davanti a stazioni della metro chiuse ed è scacciata dallo spazio pubblico. Poiché se si tratta del mercato che deve dare dei profitti, anche i partiti […]

Scheiben an Uni-Institut eingeschlagen

28. März 2019 [TEIL 1] In „Der Autismus der Aufständischen“(https://attaque.noblogs.org/post/2018/08/07/lautisme-des-insurges/) thematisiert Alfredo Cospito u.a. die Frage der Theoriebildung in Aktionserklärungen. Nicht nur in der letzten Zeit, aber wieder vermehrt haben Menschen in ihren Erklärungen zu Aktionen aufeinander Bezug genommen (https://chronik.blackblogs.org/?p=9086). Dabei wurde und wird auch immer wieder – wenn auch meist nur eingeschränkt – […]

Autos der Deutsche Wohnen abgefackelt

27. März 2019 Deutsche Wohnen Fuhrpark dezimiert. Aktionstage gegen den Mietenwahnsinn eröffnet. Liebe Nachbar*innen, Mieter*innen, Verdrängte, wohnungslose Menschen und Genoss*innen, während eure Mieten kontinuierlich steigen und ihr aus euren Wohnungen verdrängt oder zwangsgeräumt werdet, konnte eure Vermieterin ihren Jahresgewinn 2018 um 11 Prozent auf 480 Millionen Euro steigern, fahren ihre Aktionär*innen 1,9 Milliarden Euro […]

Passata alla fiamma auto di Deutsche Wohnen – Tedeschi Abitano

Berlino (Berlin), 27 marzo 2019 Decimato parco vetture di Deutsche Wohnen. Aperte le giornate di azione contro la follia degli affitti. Carx vicinx, inquilinx, scacciatx, persone e compas senza casa, Mentre i vostri affitti salgono continuamente e siete scacciatx o subite lo sgombero coatto, i vostri affittuari nel 2018 potevano aumentare il loro guadagno annuale del […]

Passata alla fiamma auto di Sebastian Pöhls

Berlino (Berlin), 22 marzo 2019 Da febbraio 2018 Sebastian Pöhls è nell’assemblea distrettuale Treptow-Köpenick e membro della direzione distrettuale AfD. Da ufficiale delle forze dell’ordine e attivo da anni per la AfD. Nelle analisi si parla regolarmente di un „balzo a destra“ in Germania e ci chiediamo sempre ancora se questa parola non sia troppo debole, […]

Auto von Sebastian Pöhls abgefackelt

22. März 2019 Es wird regelmäßig in Analysen von einem „Rechtsruck“ in Deutschland geschrieben und immer wieder fragen wir uns, ob dieses Wort nicht viel zu schwach ist für all die Kontinuitäten die, wenn wir sie denn sehen wollen, in diesem Land die Normalität sind. Sebastian Pöhls sitzt seit Februar 2018 in der BVV […]

Brandsätze in Commerzbank-Filiale geworfen

20. März 2019 In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Brandsatz in den Eingangsbereich der Commerzbank in der Frankfurter Allee (Friedrichshain) geworfen. Ein politisches Motiv wird nicht ausgeschlossen. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten die Flammen einen Geldautomaten im Vorraum. Nach B.Z.-Informationen musste die Feuerwehr einen Kontoauszugsdrucker löschen.

Farbe und Steine gegen AfD-Reisegruppe

14. März 2019 Zehn vermummte Personen attackieren in der Nähe des Berliner Ostbahnhofes einen Bus, in dem 17 AfD-Mitglieder sitzen. Niemand wurde verletzt, der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt. Ein von der AfD gemieteter Bus ist am frühen Donnerstagmorgen auf der Holzmarktstraße am Berliner Ostbahnhof attackiert worden. Rund zehn dunkel gekleidete und mit Skimasken […]

Auto von Dr. House Solutions Service angezündet

8. März 2019 Der 8. März war uns Anlass zu einer kleinen Soliaktion für die Liebig34 und andere Mieter*innen von Padowicz Häusern. An der Eberty Str. im Nordkiez wurde ein Fahrzeug der „Hausmeister“- und Schlägerfirma Dr. House Solutions Service GmbH angezündet. Leider bestätigen sich die Prognosen der Sozialwissenschaft von kippenden Kiezen, denn aktive Bürger*innen […]

Scheiben bei Jobcenter eingeworfen

1. März 2019 Heute Morgen stellte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beschädigte Fensterscheiben eines Jobcenters in Neukölln fest. Gegen 7.30 Uhr bemerkte der Mann die zerstörten Fenster im ersten Obergeschoss des Gebäudes in der Rollbergstraße fest und alarmierte die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Quelle: […]

Incendié deux véhicules d’entreprise floqués HOWOGE et WISAG

28 février 2019 S’étant réjoui.e.s de la diversité des actions des dernières semaines sur le thème de l’embourgeoisement, nous nous sommes senti.e.s motivé.e.s à apporter notre propre contribution contre ses acteur-e-s. C’est pour cette raison que nous avons incendié deux véhicules d’entreprise floqués HOWOGE et WISAG dans la nuit du 28 février 2019.

Autos von HOWOGE und WISAG abgefackelt

28. Februar 2019 Durch die erfreuliche Aktionsvielfalt der letzten Wochen zum Thema Verdrängung fühlten wir uns dazu motiviert, einen eigenen Beitrag gegen deren Akteur*innen zu leisten. Deshalb haben wir in der Nacht zum 28. Februar zwei Firmenfahrzeuge der Marken HOWOGE und WISAG abgefackelt. Als städtische Wohnungsbaugesellschaft hat die HOWOGE im Jahr 2017 355 Zwangsräumungen […]

Incendiary Attack Against Police Station

27th february 2019 No words of justification are necessary for that, what has happened to a cop station in Berlin on the morning of February 27, 2019. All those who were already handcuffed, humiliated by the cops, sexually assaulted, beaten, driven through the streets, jailed, or detained understands our language. Our fire speaks to those […]

Brandstiftung an Polizeirevier

27. Februar 2019 Keine Worte der Rechtfertigung sind nötig für das, was einer Bullenwache in Berlin am Morgen des 27.02. widerfahren ist. Alle, die bereits einmal in Handschellen am Boden lagen, von den Bullen erniedrigt, sexuell belästigt,geschlagen, durch die Straßen gejagt, in den Knast oder Jugendarrest gesteckt wurden, verstehen unsere Sprache. Unser Feuer spricht […]

Ataque incendiario a una comisaría de policía

Berlín, 27 febrero 2019 No se necesita ninguna palabra de justificación para eso, para lo que le ha pasado a una comisaría de policía en Berlín en la madrugada del 27 de febrero de 2019. Todes aquelles que ya fueron esposades, humillades, agredides sexualmente, apaleades, conducides a través de las calles, encarcelades o detenides por […]

Fassadenbild an geräumtem Kiezladen übersprüht

21. Februar 2019 Gestern Nacht haben wir die Fassade der Friedel 54 verschönert. Mit Bitumen und Farbe machten wir deutlich: wer hier mietet, mietet Ärger. Im Juni 2017 wurde im Erdgeschoss der Friedelstraße 54 der Kiezladen Friedel54 geräumt. Danach stand der Laden über ein Jahr lang leer. Seit kurzem hat der Eigentümer, die Briefkastenfirma […]

Farbe und Steine gegen Fraunhofer-Institut

16. Februar 2019 Wir haben in der Nacht vom 15.2 zum 16.2 das Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik (Heinrich-Hertz-Institut, HHI) mit Steinen und Farbe beworfen. Mit diesem Angriff schicken wir Grüße an die Angeklagten und Gefangenen im Elbchaussee-Verfahren und an den Anarchisten der in Zürich in U-Haft sitzt, weil er Infrastruktur von Bullen und Militär sabotiert […]

Attaque de l’Institut Fraunhofer

16 février 2019 Dans la nuit du 15 au 16 février 2019, nous avons bombardé de pierres et de peinture l’Institut Fraunhofer [1] pour les télécommunications (connu sous le nom « d’Institut Heinrich-Hertz »). Avec cette attaque, nous envoyons nos salutations aux personnes inculpées et incarcérées dans l’affaire de la Elbchaussee et à l’anarchiste […]

Schloss an Wohnungstür von JVA-Leiter montiert

12. Februar 2019 Heute Nacht haben wir den Spieß umgedreht. Wir waren im Haus von Albrecht Zierep, dem Leiter der Sozialtherapeutischen Anstalt (SothA) der JVA Tegel. Für einen Moment nur hat die Angst die Seiten gewechselt. Plötzlich war der Tyrann in der Rolle des Unterdrückten. Täglich geht Albrecht Zierep arbeiten – von Morgens bis […]

Farbe und Glasbruch gegen Coworking-Space

12. Februar 2019 In der Nacht vom 11. auf den 12. 2. wurde die Büros von rent24 und der Allianz-Versicherung angegriffen. Die Aktion richtet sich gegen Verdrängung und die Beteiligung am Krieg ind Kurdistan. Am frühen Morgen des 12. 2. wurde das „co-working space“ von rent24 und der Aliianz-Versicherung am Kottbusser Damm attackiert. Gründe […]

Immobilien-Show-Container beschädigt

12. Februar 2019 Wir haben in der Nacht zwischen dem 11. und 12. Februar 2019 die Show-Container von „Studi-Living B.1″/ „herzBERLIN“ in der Tegelerstr/ Ecke Lynarstr. im Wedding mit Farbe und Hämmern zerstört. Wir wollen mit unserer Aktion ein Zeichen der Solidarität an die bedrohten linken Projekt wie die Liebig34, die Potse, dem Syndikat, […]

Farbe und Glasbruch gegen Zalando-Zentrale

11. Februar 2019 Wir haben in der Nacht vom 11.02.2019 die Zentrale von Zalando in der Neuen Bahnhofstraße am Ostkreuz angegriffen. Das zerbrochene Glas und die Farbe verdeutlichen, dass es sich bei dem Unternehmen keinesfalls um das freundliche Startup von Nebenan handelt, als das es sich selbst darstellt. Die Aktion ist Teil einer Reihe […]

Steine gegen Büro von Stephan von Dassel (Grüne)

11. Februar 2019 Wie jedes Jahr im Winter hat sich die Bekämpfung der Obdachlosen in Berlin verschärft. Und wie immer sind es die selben Akteure, die sich damit profilieren. Einer davon ist Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister der Grünen in Mitte. Leider hat sich die Ankündigung unbekannter GefährtInnen aus der letzten Kältesaison nicht erfüllt, die […]

AfD-Politiker angegriffen

10. Februar 2019 Vier AfD-Mitglieder sind nach Angaben der Polizei in Berlin von einer Gruppe angegriffen, geschlagen und zum Teil verletzt worden. Sie waren auf dem Weg ins Kino. Die fünf bis sieben Angreifer hätten am späten Sonntagabend die AfD-Politiker nach deren Aussagen in der Nähe des Berlinale-Kinos „International“ attackiert, teilte eine Polizeisprecherin am […]

Farbe gegen ThyssenKrupp-Standort

7. Februar 2019 Der türkische Staat möchte seinen Krieg gegen die kurdische Selbstverwaltung ausweiten, unter anderem steht ein weiterer Angriff in Syrien unmittelbar bevor. Deutschland als NATO Partner der Türkei und deutsche Konzerne wie Thyssen-Krupp ermöglichen das und sind oft direkt oder indirekt beteiligt. Deswegen wurde gestern Nacht der Standort von Thyssen-Krupp am Friedrich-Krause-Ufer […]

Amazon-Lieferwagen abgefackelt

7. Februar 2019 Wieder keine ruhige Woche für den Logistik- und Digitalisierungsriesen Amazon in Berlin. Bereits vor wenigen Tagen musste der Sicherheitsdienst des Berliner KI-Entwicklungszentrums tatenlos mit ansehen wie ihnen die Scheiben eingeschmissen werden und der Chef desselben durfte sich über unangekündigten Besuch freuen. Am Tag darauf beendeten mehrere Amazon-Transporter auf ähnlich spektakuläre Weise […]

Zwei DB-Flinkster Pkw abgefackelt

4. Februar 2019 die deutsche bahn ist ein global agierender akteur fuer die ruestungsindustrie. ein beispiel ist die tochterfirma db schenker. hier wird ein teil des umsatzes mit dem transport von kreigsgeraet gemacht. in partnerschaft mit der esg elektroniksystem- und logistik gmbh betreibt schenker auch ein militaer-logistikzentrum, schreiben die genoss_innen die letzte woche 4 […]

Farbe und Glasbruch bei Brasilianischer Botschaft

1. Februar 2019 Der Faschist Jair Bolsonaro ist seit genau einem Monat neuer brasilianischer Präsident. In Solidarität mit dem feministischen, queeren und antifaschistischen Widerstand in Brasilien haben wir gestern Nacht die brasilianische Botschaft in Berlin angegriffen. Seit einem Monat regiert in Brasilien der Faschist Jair Bolsonaro. Nachdem der Rassist und homophobe Frauenfeind den zweiten […]

Farbe, Steine und Feuer gegen Amazon

1. Februar 2019 Mit Angriffen gegen den Amazon-Fuhrpark, einem Angriff auf das Amazon Development Center Germany in Berlin-Mitte und einer Drohgebärde gegen dessen Chef Ralf Herbrich in Falkensee, Brandenburg, in den vergangenen Nächten wollen wir ein weiteres Zeichen setzen und uns in die bestehenden Kämpfe einreihen. Wir grüßen hiermit die Protestierenden am wohl zukünftigen […]

Farbe gegen İşbank

1. Februar 2019 In Anbetracht der aktuellen Bedrohungslage gegen die kurdische Freiheitsbewegung und den andauernden Hungerstreiks wollen wir ein weiteres Zeichen setzen. Es ist leider nicht mehr die Frage ob, sondern wann die Türkei mit dem Einmarsch beginnt. Zwar unterstützen und finanzieren verbündete Großmächte die Türkischen Vernichtungskriege, es ist jedoch türkisches Kapital, dass am […]

Scheiben bei Paprcuts eingeschlagen

31. Januar 2019 Ihr glaubt, wir haben euch vergessen? So ein Gedanke soll garnicht erst bei euch aufkommen. Deswegen haben wir wieder in der Nacht vom 30.01. zum 31.01.19 eure Scheiben angegriffen. Vorerst haben sie Risse: nehmt das als zweite Warnung auf (https://de.indymedia.org/node/24241). Solange ihr im Knast produzieren lasst und damit maßgeblich an der […]

Autos von ThyssenKrupp, DB Schenker, Dr. House und Wisag angezündet

Januar 2019 Wieder einmal stehen nicht diejenigen mit dem Rücken zur Wand, die es verdient haben. Die Politik gefällt sich in der Rolle des Moderators zwischen Padovicz und der Liebig34 und Padovicz gefällt sich in der Rolle als einflussreicher Großkapitalist, der ein paar aufsässige Mieter*innen und Besetzer*innen drangsaliert. Diejenigen, die im Friedrichshainer Nordkiez eine […]

Incendiate auto di ThyssenKrupp, DB (Deutsche Bahn – Ferrovie di Stato Tedesche – FFTT) Schenker, Dr. House e Wisag

Berlino (Berlin), gennaio 2019 Di nuovo non stanno con le spalle al muro quellx che se lo meritano. La politica si compiace del ruolo di moderatore tra Padovicz e la Liebig34 e Padovicz si compiace del ruolo da grande capitalista molto influente che vessa alcunx inquilinx e squat ribelli. Coloro che considerano il Quartiere Nord […]

Privatauto eines Polizisten abgefackelt

20. Januar 2019 Sie morden, sie foltern, sie schieben ab. Die widerlichste und menschenverachtenste Gang der Welt: die Polizei. Ob nun NSU 2.0, 3.0 oder 4.0, ob Riotcops, Zivischweine, Kripos oder Objektschutzbullen, sie alle folgen einer Logik, die Freiheit, Leben und Liebe hinter den Profit der Herrschenden anstellt. Tötungen, Folterungen und Drohungen sind keine […]

Cop’s Private Car Torched

20 january 2019 They kill, they torture, they get let off. The most disgusting and most despised gang in the world: the police. Whether it’s NSU* 2.0, 3.0 or 4.0, whether it’s riot-cops, their civilian wives or their private property, they all follow a logic that prioritizes the profits of the ruling class ahead […]

Glasbruch und Farbe gegen urbanPR

10. Januar 2019 Letzte Nacht wurde die „Interessengemeinschaft Eigentümer in der Rummelsburger Bucht“ in der Hauptstraße 6B besucht. Mit Hämmern und Farbe wurde der Sitz der Firma urbanPR, die hinter der IG steckt, markiert. Außerdem wurden Plakate (s.u.) geklebt. Die Aktion richtet sich gegen Luxusneubau in der Rummelsburger Bucht und erlärt sich mit allen […]