Verspätete Neujahrsgrüße für Celine Müller aus Erkner

Celine Müller (Friedrichstraße 12, 15537 Erkner) bewegt sich seit Längerem im Umfeld der „Deutschen Jugend Voran“. Seit Mitte 2024 tritt sie öffentlich bei extrem rechten Demonstrationen in Erscheinung und versucht sich zu organisieren. Bislang waren ihre Bemühungen weitgehend erfolglos, weshalb sie eigene Gruppen gegründet oder bereits totgesagte Labels wiederbelebt hat. Aktuell tritt sie unter dem Namen „Berliner Jugend“ auf. Besonders viele ihrer Mitstreiter*innen konnte sie allerdings noch nicht für die Gruppe begeistern.