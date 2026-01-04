Keine Räume und kein Catering dem AfD Neujahrsempfang (21.01.2026)

Sehr geehrtes Team der CentralStation,

Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, will die AfD am 21.01.2026 ihren Neujahrsempfang im Ernst-Ludwig-Saal in Darmstadt Eberstadt ausrichten. Soweit ersichtlich, haben Sie hierfür der AfD diesen Saal vermietet.

Wir bitten Sie inständig, an diesem Tag der AfD den Raum nicht zur Verfügung zu stellen. Der Saal gibt der AfD Raum, sich in der Mitte unserer Stadt und unserer Gesellschaft zu entfalten und sich zu legitimieren.

Die AfD wird auf Bundesebene vom Verfassungsschutz in einem Gutachten als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. Diese Einstufung erfolge laut dem Verfassungsschutz "aufgrund der die Menschenwürde missachtenden, extremistischen Prägung der Gesamtpartei". "Das in der Partei vorherrschende ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar".

Auch die hessische AfD wird vom hessischen Verfassungsschutz beobachtet und als "rechtsextremer Verdachtsfall" geführt. In Hessen gebe es laut Richter*innen in Kassel „tatsächliche Anhaltspunkte“ für Bestrebungen der AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Diese zeigten sich mit „erniedrigenden Bezeichnungen oder unangemessenen und unhaltbaren Vergleichen“, die „Hass oder Neidgefühl“ etwa gegen Muslim*innen und Geflüchtete hervorrufen, sowie mit „Beschimpfungen, Verdächtigungen und Verleumdungen“ gegen die Bundesrepublik und ihre Organe.

Die AfD stellt eine Gefahr für uns alle dar. Mit ihren Forderungen nach "Remigration" – illegalen Massenabschiebungen, die auch deutsche Bürger*innen mit Migrationshintergrund treffen werden – greift sie direkt die freiheitlich-demokratische Grundordnung an. Sie plant, Minderheitenrechte einzuschränken und Überwachungsmaßnahmen zu verschärfen, was einen Angriff auf unsere Grundwerte und Grundrechte bedeutet.

Auch ihre Wirtschaftspolitik ist ein Angriff: Geplante Steueränderungen und Sozialkürzungen werden alle benachteiligen, die nicht eh schon reich und mächtig sind. Und schließlich isoliert die AfD Deutschland von seinen Nachbarstaaten und der EU, im Interesse chinesischer, US-amerikanischer und russischer Kräfte.

Wir müssen uns geschlossen gegen faschistische Gruppen und deren Narrative stellen und das schaffen wir nur solidarisch und gemeinsam. Sie sind herzlich eingeladen, sich uns an besagtem Tag anzuschließen und Protest zu leisten. Durch Stornierung / Kündigung bestehender Verträge können Sie sich klar gegen die AfD und ihre Werte positionieren. Hier möchten wir Sie auch nochmal explizit auf §17 1.c. Ihrer Allgemeinen Mietbedingungen aufmerksam machen:

"Die Vermieterin ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn durch die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder eine Schädigung des Ansehens der Stadt zu befürchten ist; Von einer Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder einer Schädigung des Ansehens der Stadt ist insbesondere auszugehen bei Veranstaltungen mit rassistischem, homophoben, fremdenfeindlichen, demokratiefeindlichen, entwürdigendem, gewaltverherrlichendem, menschenverachtendem oder sexistischem Hintergrund."

Bei der AfD ist klar, dass sowohl die Veranstalterin als auch die Teilnehmenden nicht nur rassistische, homophobe, fremdenfeindliche und demokratiefeindliche Inhalte aktiv unterstützen, sondern auch aktiv verbreiten.

Die Neugründung der AfD-Jugend (Generation Deutschland) in den Hessenhallen in Gießen Ende November hat gezeigt, dass es auch für Locations rufschädigend sein kann, die AfD zu beherbergen; so haben mehrere große Musikevents ihre Veranstaltungen aus den Hessenhallen in andere Hallen im Umkreis verlegt. Wir kennen und schätzen die Central Station als progressiven Veranstaltungsort, an dem weltoffene Künstler*innen auftreten. Daher wünschen wir uns, dass Sie dieser Haltung weithin sichtbar Nachdruck verleihen, indem Sie sich öffentlich und deutlich von der AfD und ihrer menschenfeindlichen Politik distanziert.

Für Rückfragen stehen wir gerne per e-mail zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe

Mit solidarischen Grüßen

Sehr geehrte Gastronom*innen, Cateringservices und Getränkelieferant*innen,

wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, will die AfD am 21.01.2026 ihren Neujahrsempfang im Ernst-Ludwig-Saal in Darmstadt Eberstadt ausrichten.

Wir bitten Sie inständig, an diesem Tag die AfD nicht zu beliefern. Der Erfahrung nach bucht die AfD nicht als Partei, sondern als Privatperson, darum achten Sie bitte auf das Datum und den Ort der Lieferung.

Die AfD wird auf Bundesebene vom Verfassungsschutz in einem Gutachten als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. Diese Einstufung erfolge laut dem Verfassungsschutz "aufgrund der die Menschenwürde missachtenden, extremistischen Prägung der Gesamtpartei". "Das in der Partei vorherrschende ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar".

Auch die hessische AfD wird vom hessischen Verfassungsschutz beobachtet und als "rechtsextremer Verdachtsfall" geführt. In Hessen gebe es laut Richter*innen in Kassel „tatsächliche Anhaltspunkte“ für Bestrebungen der AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Diese zeigten sich mit „erniedrigenden Bezeichnungen oder unangemessenen und unhaltbaren Vergleichen“, die „Hass oder Neidgefühl“ etwa gegen Muslim*innen und Geflüchtete hervorrufen, sowie mit „Beschimpfungen, Verdächtigungen und Verleumdungen“ gegen die Bundesrepublik und ihre Organe.

Die AfD stellt eine Gefahr für uns alle dar. Mit ihren Forderungen nach "Remigration" – illegalen Massenabschiebungen, die auch deutsche Bürger*innen mit Migrationshintergrund treffen werden – greift sie direkt die freiheitlich-demokratische Grundordnung an. Sie plant, Minderheitenrechte einzuschränken und Überwachungsmaßnahmen zu verschärfen, was einen Angriff auf unsere Grundwerte und Grundrechte bedeutet.

Auch ihre Wirtschaftspolitik ist ein Angriff: Geplante Steueränderungen und Sozialkürzungen werden alle benachteiligen, die nicht eh schon reich und mächtig sind. Und schließlich isoliert die AfD Deutschland von seinen Nachbarstaaten und der EU, im Interesse chinesischer, US-amerikanischer und russischer Kräfte.

Wir müssen uns geschlossen gegen faschistische Gruppen und deren Narrative stellen und das schaffen wir nur solidarisch und gemeinsam. Sie sind herzlich eingeladen, sich uns an besagtem Tag anzuschließen und Protest zu leisten, ob in Person oder durch Stornierung oder Nicht-Annahme von Aufträgen für die AfD-Neujahrsfeier.

Für Rückfragen stehen wir gerne per e-mail zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe

Mit solidarischen Grüßen