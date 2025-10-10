Kein Catering der Patriotischen Jugend (29.11.2025)

Sehr geehrte Gastronom*innen, Cateringservices und Getränkelieferant*innen,

Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, will sich die AfD Jugendorganisation JA (Junge Alternative) am Wochenende vom 29.11 – 30.11.2025 in Gießen neugründen. Als neuer Name steht „Junge Patrioten“ im Raum.

Wir bitten Sie inständig am Wochenende vom 28.11.2025 zum 30.11.2025 nicht die Messehallen in Gießen zu beliefern.

Der Erfahrung nach bucht die AfD nicht als Partei, sondern als Privatperson, darum achten Sie bitten auf das Datum und den Ort der Lieferung.

Erst im Januar löste sich die AfD von der Jugendorganisation, welche davor schon zwei Jahre als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Ihrer Ankündigung bis zum Ende des Jahres eine neue Jugendorganisation zu grüden, lassen sie nun Taten folgen, wie ehemalige JA- Funktionäre Ende August in Köln bekanntgaben.

Ein Deligierter des letzten JA-Bundeskongresses fordert bei der Bekanntgabe der Neugründung: „Wir müssen unser Grundgesetz weg machen und uns eine eigene Verfassung geben.“

Die JA ist nicht ohne Grund als rechtsextrem eingestuft, sie ist eine Brutstätte zum Teil gewaltbereiter junger Menschen, die aktiv gegen die Demokratie und Persönlichkeitsrechte vorgeht.

Sie zeigen offen (Neo)-Nazi Symbole wie „White Power“, „Schwarze Sonne“ und stimmen Parolen über Remigration und Heimatliebe an. Sie beharren auf ihr „Geburtsrecht“ als Deutsche und stellen sich über alle anderen, dabei gehen sie auch handgreiflich oder mit Brandsätzen gegen Menschen vor, die nicht das Glück hatten, in Deutschland geboren zu sein oder andere Ansichten vertreten.

Da die „Patriotische Jugend“ von den selben Akteuren bespielt werden wird, sehen wir darin eine große Gefahr für das Grundgesetz und die Demokratie. Das Grundgesetz ist als aus dem Gedanken entstanden, dass es nie wieder soweit kommt, dass ein faschistisches Regime die Macht über Deutschland übernimmt. Doch genau das ist das Ziel der Jungen Alternative, der AfD und der Patriotischen Jugend, sie vertreten faschistische Werte und legen das Grundgesetz für ihre rechte Propaganda aus.

Aus diesem Grund müssen wir uns geschlossen gegen faschistische Gruppen und deren Narrative stellen und das schaffen wir nur gemeinsam.

Sie sind herzlich eingeladen sich uns an besagtem Wochenende anzuschließen und Protest zu leisten, ob in Person oder durch Stornierung oder nicht Annahme von Aufträgen für die Messehalle in Gießen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe

Mit solidarischen Grüßen