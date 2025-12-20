Jenaer Burschis eine schöne Bescherung gewünscht

Von der Nacht auf den 19.12.-20.12. haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, einer der Burschenschaften in Jena mal einen Besuch abzustatten.

Um den stolzen deutschen Burschis nochmal aufzuzeigen, dass wir keinen Bock auf Nationalismus, Misogynie, Rassismus und anderen scheiß haben, haben wir in froher vorweihnachtlicher Stimmung auf sie gewartet.

Natürlich dem Anlass gegeben mit Baumkugeln gefüllt mit Buttersäure und Farbe. Da die vorgezogene Bescherung ihnen aber scheinbar nicht allzu viel Freude bereitet hat, haben wir in der Nähe ihrer Unterkunft auf sie gewartet um ihnen nochmal persönlich und handfest ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.

Dabei sind uns drei bekannte Burschis in in die Hände geraten, wobei von ihrem Stolz und ihrer Männlichkeit nicht mehr viel überblieb. Wir hatten etwa 5-10 Minuten unseren Spaß mit den dreien, bevor wir uns aufmachten um die nächste Bescherung zu planen.

Burschenschaftlern und anderen Nazischweinen die Festtage versauen. Bis keiner von ihnen unbesorgt ihre menschenverachtende hetze nach außen tragen kann.

Nazis jagen ist ein Sport.