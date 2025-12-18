Organisatoren des "Team Menschenrechte" Nürnberg angegriffen

Die Beiden organisieren nahezu wöchentlich die Montagsaufmärsche des sogenannten “Team Menschenrechte” in Nürnberg Innenstadt. Bei diesen Demos, die gerne mit eher harmlosen Forderungen nach Frieden oder Coronaaufarbeitung werben, geht es selten nur um diese Themen. Ganz im Gegenteil, es sind Orte an denen sich organisierte Rechtsextreme vernetzten, Hass und Hetze verbreiten und eine Bühne bekommen. Astrid und Frank stellen diese Bühne gerne zur Verfügung und sind auch selbst ideologisch nicht weit von den Neonazis entfernt. Während sie sich als reine “besorgte Bürger*innen” aufspielen, die angeblich jede Meinung zulassen, nutzen sie selbst rechte Codewörter und verwenden rechte Symbolik, wie zum Beispiel das “White Power”-Zeichen. Auch das sorgt nicht dafür, dass die Stadt in irgendeiner Form gegen diese Demonstrationen vorgeht. Auch obwohl Ordner*innen, die offen mit Tattoos mit SS-Zeichen oder Codes für Adolf Hitler auftreten. Ein Teil der Bühne die Astrid und Frank Faschist*innen bieten, ist auch ihr Auto, ein Roter Skodamit dem Kennzeichen NQD-911. Diesen nutzen beide jede Woche um darin ihre Lautsprecheranlage zu transportieren.

Seit über einem Jahr gibt es Demonstrationen gegen die Montagsaufmärsche. “Team Menschenrechte” wird inzwischen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Solche Menschen wie Astrid und Frank dürfen Privat keine Ruhe finden! Und auch rechte Infrastruktur mit der Menschen wie Astrid und Frank die Woche für Woche Hetze gegen Minderheiten verbreiten darf nicht sicher sein.

Nachdem Astrids und Franks Auto schon vor zwei Jahren tiefergelegt wurde, haben sie sich entschlossen das Auto in eine “sichere” Tiefgarage auf der anderen Seite des Wöhrder Sees zu stellen. Den Test aufs Exempel hat diese Tiefgarage leider nicht bestanden und die Nutzung des Autos für die nächsten Demos ist erschwert. Egal wo Nazis sich und ihr Eigentum verstecken, wir finden es und gehen ran! Bilder vom Auto konnten wir leider nicht aufnehmen werden aber sicher bald vom Powercouple auf dem eigenen Telegramkanal veröffentlicht.

Wer gegen Nazis kämpft kann sich auf den Staat nicht verlassen!

Antifa in die Offensive!