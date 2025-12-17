Gründungserklärung Eris

Kriege, Umweltkrisen, Femizide, Inflation, Ausbeutung und eine globale Wiederkehr autoritärer und faschistischer Strukturen. Die Realität ist ein Schlag ins Gesicht. Trotz einiger kurzer Erfolgserlebnisse in Arbeitskämpfen, reformistischen Massenbewegungen oder autonomer Selbstbespaßung, muss die außerparlamentarische Linke einen Rückschlag nach dem anderen einstecken. Neben den staatlichen Repressionen sind es vor allem die innerlinken Grabenkämpfe und die daraus resultierenden Spaltungen, welche uns lähmen. Es finden keine Diskussionen, geschweige denn gemeinsame Aktionen statt. Die radikale Linke in Deutschland ist handlungsunfähig. Beispielhaft dafür sind die verschiedenen Demos und Bündnisse zum 8. März und 1. Mai.

Im Gegensatz dazu schlagen wir eine neue Form der Organisierung vor, die auf gemeinsamen Diskussionen und geteilten Inhalten aufbaut. Unser Ziel ist es aus den Szene-Echokammern auszubrechen, zusammen handlungsfähig zu werden und Gegenmacht von unten aufzubauen!

Wir selber kommen aus verschiedenen Organisationsformen und Richtungen. Aktivist*innen aus Hausbesetzungsgruppen, feministischen Organisationen, anarchistischen, sowie kommunistischen Strukturen, Antirepressionsgruppen und revolutionären Gewerkschaften arbeiten hier zusammen. Auf Grundlage unserer gemeinsamen Erfahrungen haben wir eine neue Basis, bestehend aus 5 Teilen, für unsere politische Organisierung gefunden:

1. Gegen die Trennung von Anarchismus und Kommunismus

Wir wollen sowohl soziale Anarchist*innen als auch Räte-Kommunist*innen gemeinsam organisieren. Unser Ziel ist das Gleiche: Der Aufbau einer räte-demokratischen Gesellschaft. Darüber hinaus glauben wir, dass Diskussionen mit Menschen anderer Meinungen etwas wünschenswertes darstellt. Das soll zur Prüfung und Verbesserung unserer Analysen, Argumente und Ziele führen. Diese, von uns angestrebte gemeinsame Organisierung, soll zielführende Dialoge zulassen und anstoßen.

2. Eine neue ideologische Linie

Wir möchten das Rad nicht neu erfinden, sondern auf alten Erkenntnissen aufbauen. Daher wollen wir anti-dogmatisch handeln und nicht blind einer Ideologie oder Theorie hinterherlaufen. Das bedeutet, wir beziehen uns auf verschiedenste materialistische, staatskritische und feministische Theorien. Unser Anspruch ist, uns diese gegenseitig beizubringen, kritisch zu diskutieren und gemeinsam aktuelle und realistische Positionen zu finden.Wir wollen uns aber nicht nur mit Theoriediskussionen aufhalten, sondern auch praktisch tätig werden.

3. Intervention in Arbeitskämpfe und Massenbewegungen

Oftmals wird Linke Politik für Linke gemacht. Im Gegensatz dazu wollen wir mehr Menschen ansprechen, vorallem diejenigen außerhalb unserer Szene. Das bedeutet, dass wir uns mit konkreten Analysen und Forderungen in aktuelle soziale Bewegungen und Arbeitskämpfe einbringen wollen. Unser Ziel ist es (vermeintlich) radikale Linke Ideen wieder mehrheitsfähig zu machen.

4. Individuelle Meinungsfreiheit und gemeinsame Linie

Wir glauben, dass individuelle Meinungsfreiheit nicht einer gemeinsamen Linie widerspricht. Also möchten wir versuchen die Entstehung autoritärer Glaubensgrundsätze zu verhindern, um eine ständige Weiterentwicklung unserer Theorien zu erreichen. Der Organisationsaufbau, den wir anstreben, soll daher föderalistisch, pluralistisch und basisdemokratisch (also nicht konsensbasiert) sein. Zukünftig sollen Lokalgruppen eigene Texte schreiben und mit eigenen Aktionen vorangehen können, ohne dass diese von einem Zentralkomitee (oder Ähnliches) abgesegnet werden müssen. Trotzdem wollen wir uns gemeinsam austauschen und dadurch zu neuen Ergebnissen kommen.

5. Reflexion als Teil der Politischen Arbeit

Unser Wunsch ist es, mit Genoss*innen und Gefährt*innen, welche ähnliches versuchen oder versucht haben, in Austausch zu treten. Wir möchten bei Kritik und Anmerkungen ansprechbar sein und uns dieser stellen. Da es unser Ziel ist, aus unserer Szene auszubrechen und innerlinke Streitigkeiten an 2. Stelle zu stellen braucht es Vielfalt. Kritik zu üben und sich dieser anzunehmen funktioniert nur, wenn es einen Raum dafür gibt. Diesen Raum wollen wir aktiv schaffen.

Blog: https://eris.noblogs.org/

Mail: eris.leipzig@systemli.org

Insta: eris.leipzig