Wuppertal: Ein Platz für rassistische Hetze? Aki Parlak von der AfD und die Pasticceria Centrale Oscar

Kein Platz für rassistische Hetze!

Gegen die AfD und ihre Fans

Aki Parlak

Ronsdorfer Str. 30

Aki Parlak ist für die AfD Wuppertal aktiv und hetzt auf Social-Media-Plattformen gegen Geflüchtete und Asylsuchende.

Parlak, früherer Betreiber der Elberfelder Wochenmarkt-Bude "Akis Backfisch", unterstützte in den letzten beiden Jahren im Wahlkampf regelmäßig die Infostände der AfD Wuppertal.

Zuletzt war Aki Parlak am 6. Dezember maßgeblich an der Durchführung eines AfD-Infostandes direkt vor der Pasticceria Centrale Oscar in der Elberfelder City beteiligt.

Schluss mit rechter Hetze in der Pasticceria Centrale Oscar!

Willy-Brandt-Platz 9

Bereits im September wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sich immer wieder Mitglieder und Fans der AfD in der Außengastronomie der Pasticceria aufhalten.

Das Oscar distanziert sich von diesem Treiben kein Stück.

Im Gegenteil:

Der Betreiber unterstützte den Glühweinstand vor dem Oscar am 6. Dezember aktiv und stellte Logistik zur Verfügung.

Zudem arbeitet Aki Parlak dort als Bedienung und seit einiger Zeit dient die Lokalität als Treffpunkt für Rassist:innen der AfD um dort ihre rechte, menschenfeindliche Stimmungsmache zu planen.

Die rechte Stimmungsmache wird nicht von alleine aufhören. Sie kann und darf nicht weiter ignoriert, verharmlost oder unwidersprochen hingenommen werden.

Die AfD vertritt Positionen, die sich nicht diskutieren lassen: Ihre Menschenfeindlichkeit, ihr Rassismus, ihr Sozialchauvinismus, ihr Faschismus und ihr Sexismus bieten keine Grundlage für eine sachliche Debatte, sondern müssen entschlossen bekämpft werden.

Wir haben keinen Bock darauf, dass sich hier Menschenverachtung und Hass ungehindert breitmachen. Wir wollen nicht, dass sich eine Stimmung etabliert, die rassistische Ausgrenzung weiter normalisiert.

Es braucht eine antifaschistische Politik, welche die ökologischen und sozialen Krisen der Zeit angeht und für eine Welt streitet, in der alle Menschen gut leben können.

Zeigt Aki Parlak und der Pasticceria Centrale Oscar, dass wir weder hier in Elberfeld noch irgendwo anders Bock auf rassistische und nationalistische Scheiße haben!

Gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung!

Siamo tutti antifascisti!