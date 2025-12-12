Wer verwüstet, ist der Staat. Wer plündert, ist das Kapital. Zur «Operazione Ipogeo» auf Sizilien.

Die Staatsanwaltschaft erhebt gegen 16 Mitstreiter*innen folgende Hauptanklagepunkte:

Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Raub, Verwüstung und Plünderung. Der Straftatbestand der Verwüstung und Plünderung ist ein Relikt des faschistischen «Codice Rocco», das nach dem G8-Gipfel in Genua im Jahr 2001 wiederbelebt wurde. Dieser Paragraph wird heute gezielt als politisches Instrument genutzt und dient vor allem dazu, Rebellion zu kriminalisieren. Die extrem vage Formulierung des Strafbestands kann in beliebigen Situationen angewendet werden: Bei Blockaden, Platzkundgebungen und bei Demonstrationen, die sich nicht in die engen, „genehmigten“ Bahnen einer entschärften Protestkultur einordnen lassen.

In einer Welt, in der die sozialen Spannungen immer stärker zunehmen, wird dieser Paragraf häufiger als Werkzeug genutzt werden, um Angst zu verbreiten und Unruhen zu unterdrücken.

Die grosszügige Anwendung des Konstrukts der „Mittäterschaft“ verdüstert das Bild zusätzlich. Es ermöglicht Menschen zu bestrafen, denen man eine moralische oder indirekte Beteiligung unterstellt, und zwar mit denselben Strafen wie für die eigentliche Tat. Dieses Mittel trifft auch den Grossteil der im Rahmen der «Operazione Ipogeo» beschuldigten Personen.

Für die Polizei und die Presse war dies eine weitere Gelegenheit, der Bevölkerung die übliche Rhetorik von Gut und Böse aufzutischen. Wieder wird behauptet, dass Personen, deren Praktiken die Grenzen der Legalität überschreiten, "Infiltrierende" seien, die die gerechten Kämpfe der Gewerkschaften unterminieren und daher isoliert werden müssten.

Die Demonstration, die im Zentrum der «Operazione Ipogeo» steht, führte durch die Innenstadt von Catania bis zum Gefängnis auf der Piazza Lanza und richtete sich gegen das Sicherheitsdekret. Das neueste Instrument, mit dem sich Staat und Bosse im inneren Krieg gegen Unterdrückte und Ausgebeutete bewaffnen. Das im Juni in Kraft getretene Sicherheitsdekret mit seinem neoliberalen Wirrwarr neuer Straftatbestände und Verschärfungen sieht noch mehr Haftstrafen vor, unter anderem für diejenigen, die sich gegen die bestehende Ordnung auflehnen.

Die Verhafteten und unter Anklage stehenden Mitstreiter*innen haben sich gegen diese Massnahmen gewehrt– und wurden aus diesem Grund Ziel der Repression. Umso wichtiger ist es nun, sie nicht allein zu lassen, sondern ihnen Unterstützung, Nähe und Solidarität entgegenzubringen.

Wo das Niveau der sozialen Konflikte sinkt, hat die Repression freie Bahn. Angesichts der aktuellen Verschärfungen bleibt uns nur eines: Uns nicht den Regeln der Befriedung zu unterwerfen, sondern unsere widerständigen Praktiken weiterzuentwickeln, uns gegen das repressive Klima und gegen die jüngste Normalisierung polizeilicher Inszenierungen zu stellen. Das Ziel der Herrschenden ist offensichtlich: Wer die vom neuen Sicherheitserlass auferlegten Beschränkungen nicht akzeptiert, soll gebrochen werden – damit Staat und Polizei dieses Gesetz ohne Hindernisse durchsetzen können.

DER EINZIGE INFILTRIERENDE IST UND BLEIBT DER STAAT.

JETZT UND IMMER: SOLIDARITÄT!

FREIHEIT FÜR BAK, LUIGI UND ALE!

Für Unterstützung der Mitstreiter*innen schreibt an vumsec[at]canaglie.net

Gefunden auf: https://ilrovescio.info/2025/12/05/chi-devasta-e-lo-stato-chi-saccheggia-e-il-capitale-sulloperazione-ipogeo-in-sicilia/

CHI DEVASTA È LO STATO,

CHI SACCHEGGIA È IL CAPITALE

All’alba di giovedì 20 novembre è scattata l’operazione Ipogeo orchestrata dalla Procura di Catania, con perquisizioni a Catania, Palermo, Messina, Siracusa e Bari. Per tre delle sedici compagnx inquisitx è stata disposta la detenzione in carcere come misura cautelare. I fatti contestati riguardano quanto accaduto durante il corteo di Catania dello scorso 17 maggio contro il Decreto Sicurezza. Interruzione di pubblico servizio, imbrattamento, lesioni personali, rapina e devastazione e saccheggio, queste le principali accuse che la Procura muove ai sedici compagnx.

Il recupero di devastazione e saccheggio, reato introdotto nel ventennio fascista con il Codice Rocco e rispolverato e sdoganato dal G8 di Genova in poi, è del tutto strategico. La sua estrema ambiguità ne permette l’applicazione nei contesti più disparati facendone deterrente perfetto per cortei e manifestazioni che non intendono rientrare nei recinti della concertazione, che non si accontentano di mere passeggiate e anzi esprimono nelle strade un saldo antagonismo politico. Inoltre, la severità delle pene (dagli otto ai quindici anni) che questo reato prevede lo rende strumento ideale per terrorizzare e reprimere la conflittualità. A rendere il quadro ancora più tetro contribuisce l’uso diffuso del dispositivo del concorso in reato, anch’esso largamente elargito a buona parte delle compagnx inquisitx nell’Operazione Ipogeo. Si tratta di un articolo del Codice penale che colpisce chi si ritiene concorrere materialmente o moralmente al reato contestato, prevedendo la stessa pena di questo.

Per la Questura e la stampa è stata l’ennesima occasione per rivomitare all’opinione pubblica la solita retorica dei buoni e dei cattivi. Ci ripetono che chi mette in campo pratiche che eccedono il recinto della legalità è un infiltratx che inquina le lotte giuste, quelle ben perimetrate dei sinceri democratici, e va quindi isolatx.

Il corteo al centro dell’operazione, che ha attraversato Catania passando sotto il carcere di Piazza Lanza, si opponeva al Decreto Sicurezza, l’ennesimo strumento con cui Stato e padroni si armano nella guerra interna contro oppresse e sfruttati. Il cosiddetto Decreto Sicurezza, divenuto legge a giugno, con il suo nauseabondo insieme di nuovi reati e aggravanti prevede sempre più carcere per gli esclusx e per chi si ribella allo stato di cose presenti. Contro queste misure le compagnx arrestatx e inquisitx si sono oppostx e per questo sono statx colpitx dalla repressione. È fondamentale ora non lasciarlx solx mostrando vicinanza, supporto e solidarietà.

Dove il livello dello scontro si abbassa, la repressione ha campo libero. Di fronte alla stretta repressiva l’unico modo che abbiamo per resistere non è piegarci alle regole della controparte, ma dare forza e nutrire le nostre pratiche reagendo all’isolamento. Anche le recenti piazze in solidarietà alla resistenza del popolo palestinese lo hanno dimostrato: non accettare le limitazioni imposte dal nuovo Decreto Sicurezza rende più difficile allo Stato e ai suoi gendarmi applicarne il contenuto.

L’UNICO INFILTRATO È LO STATO!

ADESSO E SEMPRE SOLIDARIETÀ!

BAK, LUIGI E ALE LIBERX!

Per il supporto ai compagni scrivi a vumsec[at]canaglie.net