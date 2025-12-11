Antifa 1 - Hetzel 0

Gesicht von Rhein-Main steht auf - Michael Hetzel - knickt ein und sagt seine Demo am 31.12. ab!

Damit beugt er sich dem Druck der Antifa - Antifaschist*innen blockierten und störten seine Demozüge, beschädigten seine Fahrzeuge, Bühnen und nahmen ihm sein Propaganda Material!

Zusammen mit der durchgehend negativen Berichterstattung und fehlender Solidarität seines Umfelds nach Aktionen gegen ihn wurde dann wohl klar, dass weder er, noch sein Nazi-Pack, oder irgendwelche anderen Menschenfeinde in Aschaffenburg und Umland willkommen sind.

Wir begrüßen Hetzels Entscheidung, diese Demo, als zweite in Folge abzusagen.

Aber denk daran, wir haben dich im Blick und Aktionen führen zu Reaktionen.

Antifa im Kleinen kann viel bewegen - bleibt an euren lokalen Faschos dran, nervt sie bis sie aufgeben! Bleibt sicher! Antifa wirkt, Antifa bleibt notwendig!

(Siehe auch: https://de.indymedia.org/node/548992)