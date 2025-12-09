Ableismus kann tödlich sein – Zu den Polizeischüssen in Bochum

Den Presseaussendungen der Polizei ist prinzipiell zu misstrauen. So widerspricht der Anwalt der 12-jährigen den Meldungen entschieden. Es habe keinen Angriff gegeben. Stattdessen habe die Polizei den Strom abgedreht und habe im Dunkeln gehandelt. Dabei seien sie vorgegangen wie bei einem Einsatz gegen Schwerverbrecher. Aber selbst wenn sich der Einsatz so abgespielt hat wie die Polizei es darstellt, bleiben viele Frage offen. Wieso kommt die Polizei mitten in der Nacht? Wenn der Einsatz so wichtig war – laut Bericht brauchte das Mädchen dringend Medikamente -, wieso wurde dann nicht Gebärdensprachdolmetsch hinzugezogen? Wieso muss eine Mutter im Gang fixiert werden, wenn es nur darum geht, dem Mädchen Medikamente zu bringen? Wie wurde überhaupt mit der Mutter gesprochen? Egal, wie der Fall gedreht und gewendet wird, die Eskalation ging eindeutig von der Polizei und ihrer Kommunikationsunfähigkeit aus.

Strukturell fällt eine doppeltes Machtgefälle auf. Die Dominanz der Polizei gegenüber beamtshandelten Personen wird potenziert durch Unterschied zwischen Gehörlosen und Hörenden. Sollte es sich bewahrheiten, dass die Polizei bei der Aktion den Strom in der Nacht abgestellt haben, so ist das eine ableistische Machtdemonstration, die die Betroffenen zum Schweigen bringt. Gehörlose sind auf Licht angewiesen, um kommunizieren zu können.

Dabei ist die Beinahe-Tötung in Bochum nur die Spitze des Eisbergs. Manche Gehörlose berichten immer wieder von Problemen im Umgang mit der Polizei. Problematisch dabei ist einerseits, dass die Polizei in Lautsprache kommuniziert, was viele Gehörlose nicht oder nur schlecht verstehen können. Andererseits wird ihre Sprache, das Gebärden, seitens der Beamt*innen immer wieder als unberechenbar und als Gefahr interpretiert. Gerade die Polizeischüsse in Bochum zeigen, dass Ableismus tödlich sein kann.

Die Lösung für dieses Problem kann aber nicht ein Sensibilisierungsprogramm der Polizei oder eine Verbesserung ihrer Kommunikationsfähigkeit sein. Vielmehr zeigt sich, dass die Polizei selbst das Problem ist. Oder, wie es Gefährt*innen aus Bochum prägnant auf den Punkt bringen: "Polizist*innen sind keine Schweine. Schweine schießen nicht auf Zwölfjährige". Sie berichten auch, dass Polizei Menschen strafrechtlich verflogen werde, die die betroffenen Beamten zu arg beleidigt haben. Gerade in solchen Notfällen ist Solidarität sehr wichtig. Für das betroffenen Mädchen wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Wer die Möglichkeit hat, kann gerne den einen o0der anderen Euro locker machen.