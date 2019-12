AfD-Büro bei München angegriffen!

In der Nacht auf den 24.12.2019 haben wir das AfD-Büro in der Rosenheimer Landstraße 129 in 85521 Ottobrunn bei München angegriffen. Die AfD tritt zur Kommunalwahl 2020 in Bayern an und wir wissen, dass sie das Leben in bayerischen Städten für alle schlechter machen werden. Für Geflüchtete und MigrantInnen genauso wie für die gesamte arbeitende Bevölkerung. Angriffe auf den sozialen Wohnungsbau, Kultur, öffentlichen Nahverkehr sind mit der AfD sicher. Deshalb haben wir das Büro mit roter Farbe markiert und den Schriftzug „AfD angreifen“ im Eingangsbereich hinterlassen.

Zur Kommunalwahl 2020: Antifa in die Offensive und den Rechten entgegentreten.