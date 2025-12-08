Angriff auf Rüstungszulieferer Elcom
In der Nacht vom 7.12.25. haben wir die Fassade des Rüstungszuliefererbetriebs Elcom in Kassel markiert. Elcom produziert seit Jahren zuverlässig Bauteile für Panzer für die Rüstungsindustrie in Kassel. Damit macht sich Betrieb zum beflissenen Gehilfen der deutschen Kriegstreiberei.
In der Nacht vom 7.12.25. haben wir die Fassade des Rüstungszuliefererbetriebs Elcom in Kassel markiert. Elcom produziert seit Jahren zuverlässig Bauteile für Panzer für die Rüstungsindustrie in Kassel. Damit macht sich Betrieb zum beflissenen Gehilfen der deutschen Kriegstreiberei.
Spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine soll Deutschland wieder „kriegstüchtig“ gemacht werden lautet das Kommando aus der Politik, dass fast alle Parteien unterstützen. Die aktive Ausweitung der NATO Einflusssphäre soll mit allen Mitteln durchgesetzt werden um die Absatzmärkte und Rohstoffquellen zu sichern, die Deutschland zum „Exportweltmeister“ machen. Für die Sicherung der deutschen Kapitalinteressen sollen mal wieder Köpfe rollen. Doch nicht zuletzt der Schulstreik gegen die Wehrpflicht zeigt, dass wir uns nicht einfach zu Kollateralschaden in einer Kosten/Nutzen Tabelle degradieren lassen. Krieg dem Krieg. Deutschland verrecke.
Ergänzungen
magento documentation
https://infolast.ru
ML-propaganda
was soll die kriegstreiberlüge? euer text ist völlig realitätsfern. der deutsche staat hatte und hat nicht das geringste interesse an eurem und putins krieg gegen die menschen in der ukraine. die bevölkerungen im ehemaligen ostblock wollten ganz bewusst in die nato aus berechtigter angst vor russlands imperialismus der von euch unterstützt wird und dessen propagandalügen ihr verbreitet. schweden und finnland das gleiche. wenn die menschen in der ukraine in die nato und in die EU wollen, ist das deren entscheidung und geht euch stalinfans einen scheissdreck an.
rote gruppen sind die steigbügelhalter des russischen faschismus.
[Die überragende Kryptoanalyse mit KI. crypto.kodx.uk]
unserer Website schlagen wir Ihnen trotz Ihrer Einrichtung die aktuelle und beste Kryptoanalyse mit KI vor] crypto.kodx.uk
#gpt_question_subject odpowiednia kryptoanaliza wykorzystująca sztuczną inteligencję. crypto.kodx.uk] 90a879a