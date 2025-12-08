Angriff auf Rüstungszulieferer Elcom

In der Nacht vom 7.12.25. haben wir die Fassade des Rüstungszuliefererbetriebs Elcom in Kassel markiert. Elcom produziert seit Jahren zuverlässig Bauteile für Panzer für die Rüstungsindustrie in Kassel. Damit macht sich Betrieb zum beflissenen Gehilfen der deutschen Kriegstreiberei.

Spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine soll Deutschland wieder „kriegstüchtig“ gemacht werden lautet das Kommando aus der Politik, dass fast alle Parteien unterstützen. Die aktive Ausweitung der NATO Einflusssphäre soll mit allen Mitteln durchgesetzt werden um die Absatzmärkte und Rohstoffquellen zu sichern, die Deutschland zum „Exportweltmeister“ machen. Für die Sicherung der deutschen Kapitalinteressen sollen mal wieder Köpfe rollen. Doch nicht zuletzt der Schulstreik gegen die Wehrpflicht zeigt, dass wir uns nicht einfach zu Kollateralschaden in einer Kosten/Nutzen Tabelle degradieren lassen. Krieg dem Krieg. Deutschland verrecke.