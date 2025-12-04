Mobilisierung für den Schulstreik am 05.12.25
[English below]
Mobilisierung für denSchulstreik am 05.12.25 (12 Uhr Hallisches Tor und 16 Uhr O Platz)- für einen kontinuierlichen Kampf gegen die Militarisierung!
Die zunehmende Militarisierung und die schleichende Wiedereinführung der Wehrpflicht nehmen Schüler*innen zu Anlass, um dagegen auf die Straße zugehen und die Schule zu bestreiken. Faule Kompromisse, wie den Tausch für weniger marode Schulen gegen ein Jahr in einer Kaserne, sind für sie keine Option, daher stellen sie sich fundamental gegen die Militarisierung und Wehrpflicht.
Desshalb rufen auch wir alle auf, sich dem Protest anzuschließen und gemeinsam mit den Schüler*innen auf die Straße zu gehen. Im gemeinsamen Kampf gegen diese menschenverachtende Politik, die Genozide unterstützt und kaltblütig Menschen in den Tod für den Standort Deutschland schicken will.
Unsere Waffe heißt Solidarität!
Save the date!
Für einen kontinuierlichen Kampf gegen die Militarisierung!
['ENG]
Mobilization for the schoolstrike on December 5, 2025 (12 noon at Hallisches Tor and 4 p.m. at O Platz) – for a continuous fight against militarization!
The increasing militarization and the creeping reintroduction of mandatory military service are prompting pupils to take the streets and go on strike. Fraud compromises, such as trading less rotten schools for a year in a military barracks, are not an option for them, which is why they are fundamentally opposed to militarization and mandatory military service.
That is why we are also calling on everyone to join the protest and take the streets together with the pupils. In the joint struggle against these inhumane policies that support genocide and cold-bloodedly send people to their deaths for the sake of Germany's economic and finacial interests.
Our weapon is solidarity!
Save the date!
For a continuous struggle against militarization!
Ergänzungen
Die aggressive expansive NATO bedroht die Existenz der Menschhei
Die aggressive expansive NATO bedroht die Existenz der Menschheit. Der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst, die NATO wächst in Richtung Moskau wie ein Krebsgeschwür Dem gutgläubigen Gorbatschow hat man wiederholt versprochen, dass die NATO nicht erweitert wird. Den einfachen Menschen kann es egal sein wem die Karrierepolitiker dienen, der undemokratischen EU, den Amis, den Russen oder den Chinesen. Die Angreifer sprechen immer über Frieden und Verteidigung, aber unter falscher Fahne provozieren sie den nächsten großen Krieg. Jetzt müssen eigene Drohnen russische Drohnen spielen, damit die Bevölkerung Angst bekommt, damit alle Aufrüstung wollen, auch wenn deswegen die Staatsschulden unheimlich stark zunehmen, die Abgabenlast zunimmt, das Sozialnetz abgebaut wird, die Brücken einstürzen und unterfinanzierte Krankenhäuser schließen müssen.
Für einen Eintrag in das Guiness Buch der Rekorde sorgte .......
Für einen Eintrag in das Guiness Buch der Rekorde sorgte das "SONDERVERMÖGEN" = SCHULDENTOPF = Nebenhaushalt. Staatsschulden sind "nur" noch nicht bezahlte Steuern. Neuverschuldung von heute sind höhere Steuern, Abgaben und Gebühren und Sozialabbau und höhere Inflation von morgen. Ukrainische Soldaten sind erschöpft und die Finanzen der EU-Länder sind von der Ukraineunterstützung auch erschöpft. Eigentlich ist die Ukraine schon seit 2024 zahlungsunfähig. Sie konnte nicht einmal mehr ihre Rentner bezahlen. Nur weil Deutschland für fünf Jahre die Zahlung aller Renten der Ukraine (25 Mrd.) übernahm, konnte ein Staatskonkurs der Ukraine noch einmal verhindert werden. Auf allen Briefen der Deutschen Rentenversicherung Bund befindet sich oben rechts eine blaugelbe ukrainische Fahne.
Lasst euch mit Fake News und Halbwahrheiten nicht aufhetzen.
Lasst euch mit Fake News und Halbwahrheiten nicht aufhetzen. Wahrheit wird von EU-Politikern als Desinformation bezeichnet. Des-informiert euch, benützt eure Gehirne, bevor es zu spät wird.
Verteidigungsbereitschaft gab es früher. Jetzt wird Kriegstüchtigkeit für Eroberungen benötigt.
Was, die haben viel Gas, Öl, Uran und seltene Erden?! Na, dann haben sie sicher noch keine Demokratie! Marschflugkörper Taurus und Tomahawk bringen euch die lang ersehnte Demokratie.
Westlicher Putsch in Kiev und anschließende Einladung der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine in die NATO war eine Kriegserklärung an Russland. Ehemaliger Komiker jetzt Präsident mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum besitzt britischen und israelischen Pass und riesiges Auslandvermögen. Es sterben nur ukrainische Zwangsrekruten und Russen, US-Rüstungskonzerne verdienen Milliarden, bezahlt wird alles von Deutschland mit "Sondervermögen" und mit Sozialabbau. Wenn es in Europa zur Kriegsausweitung kommt, dann wird China Taiwan angreifen, dann wird Nordkorea Südkorea angreifen, dann wird Iran Israel angreifen, gleichzeitig wird China die US-Militärbasen in Japan und in Australien zerstören. Dieser Mehrfronten-Weltkrieg wird der NATO OTAN das Genick brechen, möglicher Abschied mit Atomwaffeneinsatz.
In a nuclear war, both Russia and the USA would target military sites in the opposing country. But if things go "all the way" and each side is taking losses that might cause them to lose, then there's the final round of nuclear attacks that target the large population centers so as to prevent the other side from rebuilding.
All this worry and bullshit because Ukraine wants to join NATO. This bullshit has to stop. Tell Ukraine "no."
Bist Du schon kriegsttüchtig? Für fremde Interessen verrecken?
Welch eine unverschämte Demagogie!
Der Begriff „kriegstüchtig“ trägt das Monströse geradezu in sich. So wie ein Krieg monströs ist, so soll das Monströse offensichtlich in unserer Gesellschaft verankert werden.
Die Perversion des Krieges, die Abgründe, ja etwas teuflisch Boshaftes spiegeln sich in ihm.
„Der Begriff setzt sich zusammen aus den Wörtern Krieg und Tüchtigkeit. Das heißt: Hier wird ein negativ besetztes mit einem positiv konnotierten Wort verbunden. Der Begriff erinnert an die nicht minder abscheuliche Formulierung „nukleare Teilhabe“. Tüchtigkeit – dieses Wort strahlt etwas für den Menschen Erstrebenswertes aus. Dynamik, Energie, Können – das sind Ausdrücke, die mit der Tüchtigkeit verbunden sind. Auf einer weiteren gedanklichen Ebene tauchen Bilder von „tüchtigen“, das heißt: trainierten, schlanken, energiegeladenen Körper auf, die an- und zupacken können. Deutlich wird, wie perfide es ist, das Wort „Tüchtigkeit“ mit dem Begriff „Krieg“ zu verbinden. Hochgradig manipulativ, verdreht es gerade jenen den Kopf, die aufgrund mangelnder Lebenserfahrung vielleicht noch nicht erfasst haben, wie brutal und zerstörerisch ein Krieg ist. Mit der „Tüchtigkeit“ eines Menschen, der voller Tatendrang im Leben steht und durch seine Energie etwas erreicht – Bildung, Familie, beruflichen Erfolg etc. –, hat Kriegstüchtigkeit nichts zu tun. Der Blick ins vergangene Jahrhundert zeigt schonungslos, wie jener „Ruhm“ und „Glanz“ für den Einzelnen und für ein Land aussehen, nachdem ein ganzes Volk auf Kriegstüchtigkeit getrimmt worden war. Ranke, schlanke, durchtrainierte Körper. Mit blitzeblanken Uniformen und dem Gewehr in der Hand, ein Lachen auf den Lippen: So zogen die Kriegstüchtigen in den Krieg – ganz Krieg – ganz wie bei einem lieblichen Sommerausflug einer Pfadfinder-Truppe. Zwischendrin faselte der Oberkriegstüchtige was von „flink wie ein Wiesel, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“ – am Ende lag Deutschland in Trümmern und die einst so Kriegstüchtigen, die den Krieg überlebten, humpelten einbeinig bettelnd durch die Straßen. Ausschau haltend, ob das Kind, die Frau, die Schwester oder der Bruder vielleicht doch noch irgendwo leben. Eben noch ein Mann, kraftvoll, tüchtig. Und im nächsten Moment für immer gezeichnet vom Krieg – körperlich, und/oder seelisch. Denken wir an die Worte von Erich Maria Remarques in seinem weltbekannten Roman „Im Westen nichts Neues“.
„Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben; wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf unser Herz.“
Antifaschistische Standpunkte, politisch unkorrekt
Antifaschistische Standpunkte, politisch unkorrekt Vor einer Auslieferung der Marschflugkörper Taurus ohne Reichweite-Begrenzung an Volodymyr Zelensky bitten wir um Jodtabletten und Zyankali-Kapseln gegen unnötig langes Leiden vor einem sicheren Tod. Präventiver Enthauptung-Schlag mit Marschflugkörper Taurus. Wir werden wegen NATO-Erweiterung in Richtung Moskau sterben. Weil, wenn Marschflugkörper Taurus die Generalität in Moskau tötet, dann werden die regelmäßigen Lebenszeichen der Generalität an Perimeter ausbleiben, danach leitet das russische vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter einen allumfassenden Gegenschlag ein. Hunderte Raketen mit mehrfachen Atomsprengköpfen werden auf die NATO-Länder niedergehen. Alle Raketenschutzschilder werden wegen massiver Überforderung versagen. Die Überlebenden werden die Toten beneiden. Faschistische Ukraine führt Stellvertreterkrieg gegen Russland. Nach dem Tod des ukrainischen Volksturms wird Boris Pistolius Deutschland in den Stellvertreterkrieg gegen Russland führen. Wir werden wegen NATO-Erweiterung in Richtung Moskau alle sterben. Wir befinden uns als US-Vasallen auf der falschen Seite der Geschichte. Aus dem scheinbar russischen Angriffskrieg zur Verhinderung einer ukrainischen NATO-Mitgliedschaft und weiteren NATO-Erweiterungen bis Moskau wird mit weitreichenden Waffen ein lange von den USA geplanter ukrainischer Angriffskrieg gegen Atommacht Russland.
Was uns der Regierungsfunk ARD & ZDF verheimlicht:
Ein nuklearer elektromagnetischer Impuls zerstört sämtliche Elektronik und Kommunikation, ein totaler Chaos folgt. Auf Zerstörung des Verteidigungsministeriums und Tötung der Generalität in Moskau mit weitreichenden Marschflugkörpern Taurus antwortet das vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter, Tote Hand, mit allumfassendem Gegenschlag und es folgt ein langer dunkler nuklearer Winter, also eine neue Eiszeit ohne Landwirtschaft. Ukraine-Konflikt: Wir haben die Wahl zwischen Diplomatie mit Kompromiss-Suche und einem Weltkrieg.
Der Ukraine-Krieg sollte nicht isoliert, sondern vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden neuen multipolaren Weltordnung betrachtet werden. Und gerade das mache diesen Konflikt so gefährlich.
Auf eventuellen atomaren Enthauptung-Schlag antwortet das russische vollautomatische atomare Vergeltung-System Perimetr (Tote Hand). Wenn sich Taurus mit gespeicherten Geländekarten mit Flughöhe 15 m oder mit einer Flughöhe von 21 m durch russische Täler unter den russischen Radarstrahlern anschleicht und in Moskau das Verteidigungsministerium mit der russischen Generalität eliminiert, dann bleiben die Lebenszeichen der Generalität an Perimetr aus. Deutsche Lokomotivführer müssen mit regelmäßiger Betätigung einer Taste bestätigen, dass sie wach sind, sonst wird der Zug automatisch gestoppt. Mit dem Ausbleiben der Lebenszeichen der Generalität aus Moskau an Perimetr wird der Krieg auch ohne Russen von dieser Maschine und ihren Sensoren fortgeführt. Mit Perimetr kann man dann keinen Waffenstillstand aushandeln und auch keine Friedensverhandlungen führen. Aus den NATO-Ländern wird am Ende eine verbrannte radioaktive Trümmer-Wüste. Überlebenschancen gibt es nur auf der Südhalbkugel und vielleicht noch in den neutralen Schweiz mit ihren vielen Bunkern unter allen Gebäuden. Bunker unter Gebäuden sind wichtig, weil die russischen Hyperschall-Raketen so schnell kommen, dass fast jeder Weg zum nächsten Schutzraum zu lang ist. Sollte Perimetr mit mit einem nuklearen elektromagnetischen Impuls beginnen, dann ist sämtliche Elektronik zerstört und es gibt kein Radio, kein TV, kein Internet und keine Telefonate, niemand kann sich informieren was los ist. Sollte zu viel Staub und Rauch in die Atmosphäre aufsteigen, dann wird der Himmel mehrere Jahre dunkel bleiben, die Temperaturen werden stark sinken, während dieser neuen Eiszeit werden mehrere Ernten ausbleiben.
