Mobilisierung für den Schulstreik am 05.12.25

Die zunehmende Militarisierung und die schleichende Wiedereinführung der Wehrpflicht nehmen Schüler*innen zu Anlass, um dagegen auf die Straße zugehen und die Schule zu bestreiken. Faule Kompromisse, wie den Tausch für weniger marode Schulen gegen ein Jahr in einer Kaserne, sind für sie keine Option, daher stellen sie sich fundamental gegen die Militarisierung und Wehrpflicht.

Desshalb rufen auch wir alle auf, sich dem Protest anzuschließen und gemeinsam mit den Schüler*innen auf die Straße zu gehen. Im gemeinsamen Kampf gegen diese menschenverachtende Politik, die Genozide unterstützt und kaltblütig Menschen in den Tod für den Standort Deutschland schicken will.

Unsere Waffe heißt Solidarität!

Save the date!

Für einen kontinuierlichen Kampf gegen die Militarisierung!

['ENG]

Mobilization for the schoolstrike on December 5, 2025 (12 noon at Hallisches Tor and 4 p.m. at O Platz) – for a continuous fight against militarization!

The increasing militarization and the creeping reintroduction of mandatory military service are prompting pupils to take the streets and go on strike. Fraud compromises, such as trading less rotten schools for a year in a military barracks, are not an option for them, which is why they are fundamentally opposed to militarization and mandatory military service.

That is why we are also calling on everyone to join the protest and take the streets together with the pupils. In the joint struggle against these inhumane policies that support genocide and cold-bloodedly send people to their deaths for the sake of Germany's economic and finacial interests.

Our weapon is solidarity!

Save the date!

For a continuous struggle against militarization!