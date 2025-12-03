Aachen: Gefährder:innenansprachen wegen Gießen

"Aus diesen Gefährder:innenanschreiben bzw. -ansprachen ergeben sich für die Betroffenen keine rechtlichen Konsequenzen. Allerdings muss mensch sich mit der einschüchternden und abschreckenden Wirkung, die diese Maßnahme haben kann, auseinandersetzen. Macht das Anschreiben (szene-)öffentlich und diskutiert gemeinsam!“

– „Wege durch die Wüste: ein Antirepressions–Handbuch für die politische Praxis“ S. 97–98