Aachen: Gefährder:innenansprachen wegen Gießen
von: anonym am: 03.12.2025 - 18:53
In den Tagen vom 27.–28.11.25 kam es in der Stadt Aachen zu mehreren Gefährder:innenansprachen auf Grund des anstehenden Protestes gegen die AfD Jugend Neu-Gründung.
"Aus diesen Gefährder:innenanschreiben bzw. -ansprachen ergeben sich für die Betroffenen keine rechtlichen Konsequenzen. Allerdings muss mensch sich mit der einschüchternden und abschreckenden Wirkung, die diese Maßnahme haben kann, auseinandersetzen. Macht das Anschreiben (szene-)öffentlich und diskutiert gemeinsam!“
Themen:
Regionen:
In den Tagen vom 27.–28.11.25 kam es in der Stadt Aachen zu mehreren Gefährder:innenansprachen auf Grund des anstehenden Protestes gegen die AfD Jugend Neu-Gründung.
Die Bullen besuchten mehrere Menschen zu hause, zu dritt oder zu viert, meist in zivil.
"Aus diesen Gefährder:innenanschreiben bzw. -ansprachen ergeben sich für die Betroffenen keine rechtlichen Konsequenzen. Allerdings muss mensch sich mit der einschüchternden und abschreckenden Wirkung, die diese Maßnahme haben kann, auseinandersetzen. Macht das Anschreiben (szene-)öffentlich und diskutiert gemeinsam!“
– „Wege durch die Wüste: ein Antirepressions–Handbuch für die politische Praxis“ S. 97–98
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen