Fotos: Widersetzen gegen AfD in Giessen
Mehrere 10.000 Menschen versperrten am 29. November mit Demonstrationen und Blockaden über Stunden die Zugänge zum Tagungsort der AfD in Giessen. Generation Antifa statt "Generation Deutschland".
Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/widersetzen-gegen-afd-in-giessen/
Am Morgen des 29. November füllten sich die Straßen rund um Gießen mit Bussen aus ganz Deutschland. Eine bunte Gruppe an Menschen hatte sich die letzten Wochen und Monate darauf vorbereitet, sich gegen die Gründung der neuen AfD Jugend zu stellen. Mehrere 10.000 Menschen versperrten mit Demonstrationen und Blockaden über Stunden die Zugänge zum Tagungsort. Erst mit 2,5 Stunden Verspätung konnten die Rechtsextremen ihren Kongress in einer halb leeren Halle beginnen.
Diese Aktion war wohl die größte antifaschistische Mobilisierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Aktivist*innen und Demo- Teilnehmer*innen standen ein für Solidarität, offene Grenzen, feministische Selbstbestimmung, ein Klima des Antimilitarismus und natürlich: für Antifaschismus. Diese Vielfalt zeigte sich auch im breiten Widersetzen Bündnis, dass aus antirassistischen und antifaschistischen Initiativen, Omas gegen Rechts, migrantischen Gruppen, Azubis und vielen anderen besteht. – Juli vom Widersetzen Bündnis –
Weitere Infos:https://widersetzen.com/
Ergänzungen
Kluge Menschen unterstützen die recht populäre AFD.
Kluge Menschen unterstützen die recht populäre AFD.
Nur noch diese von "Demokraten" bezahlten Antifa-Aufhetzer und diese blöden aufgehetzten Antifa-Vandalen machen noch Probleme.
Alle hoffen auf baldige Koalition mit der recht beliebten AFD.
Die CDU-Brandmauer muß fallen wie die Berliner Mauer 1989!
Jede Diktatur verbietet konkurrierende Parteien, verbietet und blockiert Nachrichtenmedien aus dem Ausland und hat eine Schlägertruppe wie SA oder Antifa. Wenn man mit Wahlen etwas ändern könnte, dann hätte man sie abgeschafft.
Warum die AfD trotz Propaganda und Hetzen gegen die AfD immer beliebter wird? Weil die AfD gegen Waffenlieferungen ist, gegen Kriegausweitung ist und nur an das Wohl der eigenen Bürger denkt.
Nur diese eine Partei AfD ist gegen Beteiligung am Krieg. Nur diese eine Partei AfD denkt an das Wohl und an die Zukunft der eigenen Bevölkerung. Nur diese eine Partei AfD stellt im Bundestag an sogenannte Demokraten auch unangenehme Fragen. Die anderen Abgeordneten sind nur fürstlich bezahlte Ja-Sager.
Alternative für Deutschland überholt in den Umfragen (23%) langsam alle bisherigen Parteien, weil die Ampelkoalition Deutschland gegen die Wand fährt. Mit jeder westlichen Waffenlieferung kommt der Einsatz von Atomwaffen etwas näher, deswegen will die AfD keine Waffen an die Ukraine liefern. Seit Langem schon fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj moderne westliche Kampfflugzeuge für sein Land. Nun scheint ihm der Durchbruch gelungen zu sein. Waffenlieferungen sind wie Benzin in einem Feuerlöscher. Deswegen findet die AfD trotzt der Hetze in den Mainstream-Medien immer mehr Sympathisanten und Unterstützer. Wer will schon einen atomaren Weltkrieg erleben? Die nur ausgesetzte Wehrpflicht kann jederzeit wieder eingeführt werden.
Jeder anständige Mensch, der gegen Unrecht ist, müßte die AfD verteidigen und unterstützen, weil die AfD ständig mit unsauberen undemokratischen bis kriminellen Methoden bekämpft wird. Dazu dienen die für Hetze und Verleumdung bezahlten Journalisten. Jeder kennt die unfairen Fernsehdiskussionen, wo eine Person aus der AfD von 5 Gegnern der AfD vor der Kamera ständig provozierend, unterbrechend auf falsches Wort wartend fertig gemacht wird. Besonders oft werden gegen die AfD die stark abgenutzten Nazikeulen und Antisemitismus-Keulen eingesetzt. Weiter werden gegen die AfD illegale bis kriminelle Mittel wie die von den bezahlten geistigen Brandstiftern Links Unten Indymedia aufgehetzte Demo- und Schläger-Truppe Antifaschistische Aktion zur Einschüchterung, Bedrohung, Behinderung, Nötigung, Sachbeschädigung an Gebäuden, Brandstiftung an Fahrzeugen. Wenn die sogenannten Demokraten die AfD an den Wahlurnen nicht besiegen können, dann greifen diese sogenannten Demokraten zu diesen genannten undemokratischen an Nazis erinnernden Methoden. Die AfD nervt die sogenannten Demokraten, weil sie nur die Interessen der einheimischen Bevölkerung vertritt und Deutschland als Kriegspartei verhindern will, deswegen wurde aus der AfD trotz der verleumderischen Propaganda in allen Mainstream-Medien eine zunehmend beliebte Volkspartei. Jetzige Stand, die AfD wollen schon 20% der Bürger wählen. Weiter so!