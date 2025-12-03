Gefangenen Info Café im Dezember in Berlin

Montag 8. Dezember 2025 von 17-21 Uhr

Info- & Stadtteilladen Lunte

(Weisestr. 53, 12049 Berlin)

Ab 19 Uhr Veranstaltung zum Thema „Umgang mit der Polizei“. Niemand hat sie eingeladen, trotzdem sind sie da – Polizei in der Nachbarschaft, auf Demos und Veranstaltungen. Was tun bei Festnahme, Vorladung und Strafanzeige? Gemeinsam mit Referent:innen der Roten Hilfe Berlin wollen wir darüber sprechen, was die Polizei darf und was nicht, was wir vermeintlich müssen und wie wir uns schützen können.

Veranstaltung wird auf englisch statt finden.

—

Info event „How to deal with the police“

No one invited them, but they’re there anyway—the police in the neighborhood, at demonstrations, and at events. What should you do if you are arrested, summoned, or charged with a crime? Together with speakers from Rote Hilfe Berlin, we want to talk about what the police are and are not allowed to do, what we supposedly have to do, and how we can protect ourselves.

The event will be held in English.

The café welcomes you with snacks, coffee, çay, and cold non-alcoholic beverages. It takes place every second Monday of the month from 5 to 9 p.m.

—

Was ist das Gefangenen Info Café?

Das Café hat ein offenes Format und bietet Raum, um Interessierte und/oder Aktive im Kampf für Gefangenen-Solidarität zusammen zu bringen. Wir laden euch ein Postkarten an Gefangene zu schreiben, sich auszutauschen, zu vernetzen und Ideen zu sammeln, wie wir für die Rechte der Gefangenen einstehen können … oder einfach bei einem Kaffee über Flyern und Zeitschriften zu stöbern.

Wir das „Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen“ geben u. a. das Gefangenen Info heraus. Die Zeitschrift versucht mit aktuellen Artikeln zu Widerstand, Repression und Solidarität in der BRD, wie international die Bedingungen für eine Verbindung von den Kämpfen in den Knästen mit den Kämpfen draußen zu entwickeln und auszubauen. Das Café findet jeden 2. Montag im Monat statt.

political-prisoners.net | www.gefangenen.info

Für Informationen zu unseren Veranstaltungen und Empfehlungen im Raum Berlin könnt ihr unseren E-Mail-Newsletter abonnieren unter: https://political-prisoners.net/kontakt/newsletter