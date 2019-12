WISAG Karre geplättet

WISAG erbringt unter anderem diverse Sicherheitsdienstleistungen und verdient in Berlin beispielsweise auch mit Fahrscheinkontrollen für die dortigen Verkehrsbetriebe Geld. Ebenfalls bekannt ist WISAG dafür, dass die Firma im Auftrag von Immobilieninvestor*innen Obdachlose vertreibt, etwa in der Rummelsburger Bucht in Berlin (Vgl. https://chronik.blackblogs.org/?p=9490). Durch Dienstleistungen an Flughäfen profitiert WISAG außerdem von Abschiebungen.

Wir dachten dabei an all diejenigen, die im Auftrag des Staates oder irgendwelcher Firmen und Investor*innen von Unternehmen wie WISAG unterdrückt werden. Ihnen gilt unsere Solidarität.