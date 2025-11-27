Fassade von Berliner-AfDler verschönert - Am 29.11. alle nach Gießen, Faschos blockieren!
Fassade von Berliner-AfDler verschönert - Am 29.11. alle nach Gießen, Faschos blockieren!
Martin Trefzer, Abgeordneter für die AfD im Berliner Senat, interessiert sich seit neustem brennend dafür, was an Berliner Unis an antifaschistischer Organisation stattfindet.
So sehr, dass nach Druck durch seine blaubraunen Kameraden einige Infoveranstaltungen zum Protest in Gießen von den Unis abgesagt wurden.
Besonders angetan hat es ihm ein Banner, welches aus dem Fenster der TU Berlin hing und nach Gießen mobilisiert.
Ihm gefiel das Banner so sehr, dass er extra hingefahren ist, um es abzufotografieren. Vielleicht druckt er es sich aus und hängt es auf, vielleicht nimmt er es als Hintergrundbild.
Vielleicht ist er auch einfach vergesslich und will auf gar keinen Fall vergessen am 29.11. in Gießen mit dabei zu sein.
Für den Fall haben wir den Bannerinhalt einfach nochmal an seine Hausfassade in Berlin-Köpenick geschrieben, sodass er es auf gar keinen Fall vergisst!
Gerngeschehen Martin,
wir sehen uns in Gießen!
