Bis zum 24.11. wurden bereits 85 Femizide in Deutschland dokumentiert. (gezählt von der Initiative Femizide stoppen)

85 ermordete Frauen und Mädchen.

85 Frauen und Mädchen, deren Leben genommen wurde- weil sie Frauen und Mädchen waren.

In der Nacht zum 25. November, dem Tag gegen Patriarchale Gewalt, haben sich Aktivist*innen zusammengeschlossen, um in Tübingen 85 Holzkreuze in einem Stadtpark aufzustellen.

85 Kreuze, um 85 Menschen zu gedenken.

Patriarchale Gewalt tötet. Femizide sind ein strukturelles, gesellschaftliches Problem.

Femizide und geschlechtsbasierte Gewalt - ob gegen cis, trans oder queere Personen- greifen die körperliche Unversertheit, die Freiheit, das Leben und Gleichberechtigung an. Sie zu verhindern heißt: Geschlechterhierarchien abbauen, Schutz- und Unterstützungsangebote stärken, Täter klar benennen und konsequent verfolgen.

Wir fordern:

-eine eindeutige Definition von Femiziden

-eine vollständige Dokumentation aller Fälle

-wirksame Schutzmaßnahmen und

-eine Politik, die patriarchale Gewalt als das behandelt, was sie ist: ein strukturelles, gesellschaftliches Problem - kein privates.