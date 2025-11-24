[HB] Naziouting in Walle: Dave Sander
Der Neonazi Dave Sander wurde in Bremen-Walle geoutet.
Im Mai 2025 wurde das Urteil zum Brandanschlag auf die Friese von 2020 gesprochen. Drei Neonazis aus Bremen und dem Umland wurden verurteilt. Jan Engelke aus Dörverden muss für mehrere Jahre in Haft. Nico Jürgensmeier und Dave Sander (beide damals aus Bremen) sind wegen „unterlassener Hilfeleistung“ mit Bewährungsstrafen davon gekommen. Sander wurde zusätzlich wegen Körperverletzung verurteilt, da er im August 2024 aus rassistischen Motiven auf einen Straßenbahnfahrer eingeprügelt hat. Während Jürgensmeier mittlerweile im Osten wohnt, bewegt sich Sander weiterhin in Bremen. Letzteren haben wir jetzt in Walle -er wohnt in der Auricher Straße 23- geoutet.
Der Mitte 30-jährige Dave Sander ist zuerst 2019 im Zusammenhang mit der im gleichen Jahr verbotenen Kameradschaft „Phalanx 18“ in Erscheinung getreten. Diese Kameradschaft hatte das Ziel, gerade im Bremer Viertel, Jagd auf Linke zu machen.
Gemeinsam mit dem eben genannten Jürgensmeier war Sander auf einigen „die Rechte“- sowie „Querdenken“-Demonstrationen in Bremen, aber auch darüber hinaus, unterwegs.
Sander hat neben seinem Alkohol- ein massives Gewaltproblem. In Kombination mit seinem neonazistischen Weltbild stellt er eine unmittelbare Gefahr dar, welche besonders Migrant*innen und Linke ins Visier nimmt.
Und deswegen: Sander raus aus Walle! Nazis aufs Maul!
Ergänzungen
Wer outet die ukrainischen Nazis?
Keine Geldverschwendung in der korrupten nazistischen Ukraine. Der Selenkyj soll die erste Version des Friedensvertrags dankbar unterschreiben, sonst wird er mit nächstem Friedensvertrag noch viel schlimmeres unterschreiben müssen. Die ukrainischen Nazis sollen kapitulieren oder endlich schneller sterben! Wenn Selenkyj keine Kapitulation unterschreibt, dann muß Putin die ganze Ukraine besetzen und aufteilen, Polen bekommt sein von UDSSR 1945 gestohlenes Land zurück, Ungarn auch, Rumänien auch, Slowakei auch und den Rest bekommt Russland. Russland muß Tatsachen schaffen, weil bei Verträgen mit Selenskyj ist die Gefahr, dass er aufrüstet und danach sagt, dass der Friedesvertrag ungültig ist, weil er nur wegen militärischen Erpressung unterschrieben wurde. Danach geht das Sterben und Bezahlen weiter bis zur Insolvenz und Zerfall der EU.
Wer outet die ukrainischen Azow-Nazis?
Keine Geldverschwendung in der korrupten nazistischen Ukraine. Der Selenkyj soll die erste Version des Friedensvertrags dankbar unterschreiben, sonst wird er mit nächstem Friedensvertrag noch viel schlimmeres unterschreiben müssen. Die ukrainischen Nazis sollen kapitulieren oder endlich schneller sterben! Wenn Selenkyj keine Kapitulation unterschreibt, dann muß Putin die ganze Ukraine besetzen und aufteilen, Polen bekommt sein von UDSSR 1945 gestohlenes Land zurück, Ungarn auch, Rumänien auch, Slowakei auch und den Rest bekommt Russland. Russland muß Tatsachen schaffen, weil bei Verträgen mit Selenskyj ist die Gefahr, dass er aufrüstet und danach sagt, dass der Friedesvertrag ungültig ist, weil er nur wegen militärischen Erpressung unterschrieben wurde. Danach geht das Sterben und Bezahlen weiter bis zur Insolvenz und Zerfall der EU.