[HB] Naziouting in Walle: Dave Sander

Im Mai 2025 wurde das Urteil zum Brandanschlag auf die Friese von 2020 gesprochen. Drei Neonazis aus Bremen und dem Umland wurden verurteilt. Jan Engelke aus Dörverden muss für mehrere Jahre in Haft. Nico Jürgensmeier und Dave Sander (beide damals aus Bremen) sind wegen „unterlassener Hilfeleistung“ mit Bewährungsstrafen davon gekommen. Sander wurde zusätzlich wegen Körperverletzung verurteilt, da er im August 2024 aus rassistischen Motiven auf einen Straßenbahnfahrer eingeprügelt hat. Während Jürgensmeier mittlerweile im Osten wohnt, bewegt sich Sander weiterhin in Bremen. Letzteren haben wir jetzt in Walle -er wohnt in der Auricher Straße 23- geoutet.

Der Mitte 30-jährige Dave Sander ist zuerst 2019 im Zusammenhang mit der im gleichen Jahr verbotenen Kameradschaft „Phalanx 18“ in Erscheinung getreten. Diese Kameradschaft hatte das Ziel, gerade im Bremer Viertel, Jagd auf Linke zu machen.

Gemeinsam mit dem eben genannten Jürgensmeier war Sander auf einigen „die Rechte“- sowie „Querdenken“-Demonstrationen in Bremen, aber auch darüber hinaus, unterwegs.

Sander hat neben seinem Alkohol- ein massives Gewaltproblem. In Kombination mit seinem neonazistischen Weltbild stellt er eine unmittelbare Gefahr dar, welche besonders Migrant*innen und Linke ins Visier nimmt.

Und deswegen: Sander raus aus Walle! Nazis aufs Maul!