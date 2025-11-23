Nazi Outing Tom Klie

Nach längerer antifaschistischer Recherche konnten wir erfolgreich einen weiteren Nazi aus der Anonymität holen.

Hiermit stellen wir vor:

Tom Klie, 24 Jahre

Zuletzt wohnhaft in Göttingen und Zwickau

Tom Klie tauchte 2018 erstmals im Umfeld der Identitären Bewegung auf.

Im Jahr 2019 radikalisierte er sich weiter und wurde bei mehreren Aktionen der NPD in Niedersachsen und Nordhessen gesehen.

Zwischen 2020 und 2023 beteiligte sich Tom Klie wiederholt an Angriffen auf antifaschistische Häuser in Göttingen.

2021 wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verurteilt.

Im Jahr 2024 tauchte Tom Klie für kurze Zeit in Zwickau auf, wo er sich im Umfeld zweier lokaler Faschos bewegte - Sanny Kujath (ehemals III. Weg) und Wladislav Sirbu (Sirbu war Anführer der 2020 verbotenen Neonazi-Vereinigung "Nordadler".)

Seit Ende 2024 hält er sich nach Hinweisen wieder im Raum Göttingen auf.