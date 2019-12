Weihnachtszeit - Aktionszeit. Eine Erinnerung an Kämpfe im Knast

Die Weihnachtszeit war schon immer eine gute Zeit für Protest und Widerstand der Neuen Linken. Seit den 1960ern gab es Konsumkritik anlässlich der Feiertage, zum Beispiel mit Demonstrationen auf großen Einkaufsstraßen wie dem Berliner Ku‘damm oder wie heuer auf Zufahrtsstraßen zu großen Einkaufszentren.

Vor 35 Jahren waren politische Gefangene in Deutschland in den Hungerstreik getreten. Und so nutzen politisch aktive Genoss*innen außerhalb der Knäste die freie Zeit am Heiligabend, um sich mit einer Aktion solidarisch mit den Hungerstreikenden zu zeigen. Sie hinterließen die nachfolgende Erklärung, die hier zu Dokumentationszwecken transparent gemacht wird. Sie fehlt nämlich in dem Buch „Die Früchte des Zorns“, in dem die meisten RZ-Erklärungen publiziert wurden.