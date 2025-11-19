Recherche - Interne Gedenkveranstaltung der AfD am Volkstrauertag- Stuttgart

Am vergangenen Sonntag 16. November 2025 fand sich die AfD auf dem Stuttgarter Waldfriedhof zusammen um den “Deutschen Helden“ zu gedenken.

Doch sie waren nicht alleine ...

Der Volkstrauertag wird jährlich von AfD bis Dritter Weg genutzt, um jenen Toten zu Gedenken die aktiv am Nationalsozialismus und seien Verbrechen mitgewirkt haben. Seit mehreren Jahren findet auf dem Stuttgarter Waldfriedhof oder Montescherbelino ein Gedenken der AfD statt, bei dem aktuelle Gemeinderatsmitglieder, Landtagsmitglieder, Funktionäre und die junge Alternative (neu Generation Deutschland) zusammen kommt.

Neben dem Gedenken nutzt die AfD dieses Event auch zur Vernetzung und Selbstdarstellung (auf den verschiedenen Instagram Accounts sind allerlei Porträts zu finden). Besonders lange schien der Austausch von Mitgliedern die Neu gegründeten Generation Deutschland zu sein.

Lasst uns Rechten es möglichst schwer machen ihre rassistische Hetze zu verbreiten, sich zu vernetzen und lasst sie nirgendwo in Ruhe.

Hier die Kennzeichen, mit den die AfD'ler nach dem Gedenken weggefahren sind.

Nie wieder Faschismus.

Nie wieder Krieg.

Kennzeichen:

ES - R - 7093

S - MD - 8125

S - IR - 701

S - MA - 1879

S - AA - 2586

S - HD - 711

S - RL - 441

WI - B7245E

ES - B 2125

ES - BL 205

S - DR – 3456

S – CP – 9787

.. - S – 9011

HN - AN – 5281

BL - Z – 920

S- OA- 180