AfD-Zahnarzt Im Frankfurter Gallus geoutet

Dr. Clemens Hauk war direktkandidat der AfD für den bundestag im wahlbezirk hochtaunuskreis/weilburg für die bundestagswahl 2025. für den AfD Kreisverband Hochtaunus war er als schatzmeister tätig und im Usinger Stadtverodnetenrat.

er ist außerdem zahnarzt mit eigener praxis im frankfurter gallusviertel. Im "bürgerdialog" der AfD am 15.02.2025 in Runkel (bei Limburg/Lahn) beklagte er sich bitterlich, dass seine zwanzigjährige "standespolitische karriere" als zahnarzt abrupt beendet wurde: "als nämlich in den gremien bekannt wurde, der hauk ist mitglied der afd. kolleginnen und kollegen, die 20 jahre und länger mit mir in der kammer, in der kassenzahnärztlichen vereinigung, in der hessischen zahnärzteversorgung, engstens mit mir zusammengearbeitet haben, und auch im freien verband der deutschen zahnärzte (...) diese menschen haben mich eiskalt fallengelassen wie eine heisse kartoffel."

an diesen erfolg wollen wir anschliessen und haben seine patient:innen informiert. dazu haben wir im eingangsbereich seiner praxis leicht verständlich über seinen politischen hintergrund aufgeklärt sowie seine praxisfenster umdekoriert.

frankfurt bleibt antifa und antifa bleibt handarbeit.

am 29.11. alle nach gießen, die neugründung der afd-jugend verhindern!