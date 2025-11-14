LEIPZIG | Für eine kommunistische Jugend statt „Patriotische Jugend“ – Schaffen wir eine echte Alternative!

Anfang diesen Jahres hat die faschistische AfD ihre noch faschistischere Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA) aufgelöst. Der Nazinachwuchs wurde der Mutterpartei langsam zu radikal, mit Blick auf ein drohendes Verbotsverfahren wurde die JA eingestampft. Nun soll die Neugründung folgen: Ende November will sich die AfD-Jugend frisch zusammenfinden, unter einem peppigen Namen wie „Generation Deutschland“ oder „Patriotische Jugend“. Schon jetzt ist klar: Weniger radikal wird’s nicht, die AfD schielt nur auf eine Regierungsbeteiligung und will dabei die ihre Jugend im Zaum halten.

Doch hinter der Neugründung der faschistischen Jugendorganisation steht weitaus mehr. Seit Jahren befinden sich die Faschist:innen in Deutschland auf dem Vormarsch. Während die AfD Wahlerfolg auf Wahlerfolg organisieren konnte und der von allen Regierungsparteien getragene Rechtsruck die Hetze gegen Migrant:innen, LGBTI+ und das Aufflammen eines nationalistischen Chauvinismus und den Wunsch nach einem starken Deutschland wieder salonfähig gemacht hat, können die Faschist:innen mit ihren vermeintlich einfachen Lösungen, scheinheilige Antworten auf die realen Krisen der aktuellen Zeit geben.

Das Aufblühen einer neuen faschistischen Jugendbewegung und die Normalisierung faschistischen Gedankenguts in der Jugend haben uns mit faschistischen Parolen auf Sylt, den Nazidemos gegen CSDs und immer häufigeren Angriffen auf Antifaschist:innen gezeigt, welche Perspektive uns droht, sollten wir nicht einschreiten. Wir werden die Jugend nicht den faschistischen Handlangern der Herrschenden überlassen!

Unter dem Motto „Für eine kommunistische Jugend statt „Patriotische Jugend“ – Schaffen wir eine echte Alternative!“ führen wir deshalb eine bundesweite Kampagne als Kommunistische Jugend durch. Wir wollen uns am 29.11. den massenhaften Blockaden gegen die neue Nazi-Jugend beteiligen und uns der AfD widersetzen.

Schon im Vorhinein kamen wir dazu in Leipzig mit Dutzenden Jugendlichen ins Gespräch, haben Flyer verteilt und Plakate geklebt. Auf einer Kundgebung in der Innenstadt haben wir über den zunehmenden Rechtsruck und die Aufrüstung des deutschen Imperialismus – mitsamt frischem Wehrdienst – gesprochen und haben mit Passant:innen diskutiert. Dabei haben wir gemerkt, dass unsere Klasse und auch viele Jugendliche offen sind für eine Perspektive jenseits von Kriegstreiberei, Sozialabbau und rassistischer Hetze. Bei unserem Vortrag im Leipziger Westen am Folgetag haben wir genau das vertieft und uns nochmal konkreter mit der Rolle der Jugend in der faschistischen Bewegung auseinandergesetzt.

Für uns ist klar: Die Jugend hierzulande sucht immer mehr eine Alternative. Die Faschist:innen gaukeln ihnen dabei vor, dass Migrant:innen, LGBTI+, selbstbestimmte Frauen oder Bürgergeldempfänger:innen das Problem seien und vergiften damit über TikTok und Insta Tausende mit ihrem faschistischen Gedankengut. Unsere Alternative als proletarische Jugend liegt nicht in einer faschistischen Diktatur des Kapitals sondern in einer Welt, in der wir nicht unserer Rechte, Freiheiten und dem durch unsere Arbeit geschaffenen Reichtum beraubt werden. Eine Welt, in der wir als Arbeiter:innen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und eine neue Gesellschaft der Solidarität und Befreiung unserer Klasse schaffen. Denn der Kampf für den Sozialismus vereint uns über Ländergrenzen, Geschlecht, Sexualität und Herkunft hinweg und schafft eine wahre Alternative für die Jugend!

Also auf nach Gießen die Gründung der neuen AfD-Jugend sabotieren!

Volle Erklärung: https://komaufbau.org/fuer-eine-kommunistische-jugend-statt-patriotische...