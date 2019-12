(B) Griechisches Konsulat in Berlin besetzt - Solidarität mit den besetzen Häusern in Griechenland

Zur Situation in Griechenland – Dezember 2019

Seit dem 15.07.2019 läuft eine Repressionswelle gegen die besetzten Räume in Griechenland auf

Hochtouren. Deswegen kam es heute am 23.12.2019 zu der symbolischen Aktion bzw. der

Besetzung des griechischen Konsulats in Berlin-Mitte, als eine direkte solidarische Aktion.

Am 20.11.2019 hat der griechische Minister für Öffentliche Ordnung, Chrisochoidis M., der

autonomen Szene ein 15-tägiges Ultimatum gestellt, mit der Option die Gebäude bzw. Häuser

freiwillig zu verlassen oder einen Vertrag mit den Besitzern abzuschließen.

Nach dem Ablauf des Ultimatums kam es im Großraum Attika zu den ersten vier Räumungen

innerhalb von einigen Tagen. In der Zeit davor hat sich Folgendes ereignet: 15 besetzte Räume

bzw. selbstverwaltete Hausprojekte wurden gewalttätig geräumt, die Polizei ist in den autonomen

Infoladen der ASOEE (Universität für Wirtschaft) eingedrungen, die parlamentarische Mehrheit hat

das Asylrecht auf den Unigeländen abgeschafft, das Strafrecht wird verschärft, Leute wurden

brutal zusammengeschlagen, auf täglicher Basis sexistisch angegriffen und aus Rache auf Grund

von politischer bzw. ideologischer Gesinnung inhaftiert (Fall Kortesis Ch., bei Leroy Merlin),

Anzeigen wurden von der Polizei konstruiert (Fall V. Stathopoulos) und Migranten bzw. Geflüchtete

wurden heimlich von der Innenstadt in die Abschiebungsknäste abtransportiert.

Die Verschärfung der Repression als eine Taktik ist nicht nur eine weitere Option der Herrschaft in

einer unstabilen Zeitperiode, sondern die einzige Möglichkeit der gesellschaftlichen Polarisierung.

Der Staat rüstet sich gegen die kommenden Widerstände auf, als Folge einer Ausweitung der

sozialen Ausgrenzung, und zielt auf Anpassung der Gesellschaft ab.

Das dystopische Szenario der Anpassung wird durch die Razzien hervorgerufen, als wesentlichen

Bestandteil der rechten Rhetorik über «Gehorsamspflicht, Sicherheit, Entwicklung». Gleichzeitig

wird die Aufgabe der neulich abgewählten linken Regierung von SYRIZA fortgesetzt bzw. eskaliert.

Die Grundlagen dafür werden durch die harmonisch enge Zusammenarbeit mit der «unabhängigen» Justiz geschaffen.

Auf der einen Seite steht der Freispruchsvorschlag der griechischen Staatsanwältin Oikonomou für die gesamte Naziorganisation Chrisi Avgi (Goldene Morgenröte) und der einzige Verurteilungsvorschlag für Roupakias G. am 17.12.2019 wegen der Ermordung von Pavlos Fyssas

im September 2013. Auf der anderen Seite stehen die strengsten Auflagen für die Angeklagten

wegen eines Angriffs auf die Athener Nazi-Zentrale (sie sind verpflichtet, sich vier Mal pro Monat

bei der Polizei zu melden, sie dürfen nicht aus dem Land abreisen und sie mussten 15.000 Euro als

Gewährleistung zahlen). Dies ist nur ein Beispiel einer solchen «Zusammenarbeit». Hinzu kommt

auch die Kooperation der Medien, zur Durchsetzung einer Dystopie in der griechischen

Gesellschaft durchzusetzen.

Auf eine Welt der absoluten Gehorsamkeit antworten wir mit der Welt der autonomen Projekte.

Diese Welt zieht den Begriff des Eigentums in Zweifel, wird antihierarchisch selbstverwaltet, und

ihre Bestandteile setzen sich gegen jegliche Form von Herrschaft.

Unsere aktive Solidarität ist unsere Antwort auf Ihre gewaltsamen Doktrinen.