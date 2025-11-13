Angriff auf die Burschenschaft Libertas zu Aachen

Neben der Tatsache dass die Burschen Mitglied im rechtsextremen Dachverband „Deutsche Burschenschaft“ sind, spricht noch wesentlich mehr dafür, dass sie es verdient haben gelegentlich mal ihre Fassade zu schrubben und ihre Fenster zu wechseln. Dabei könnten sie ja mal anfangen darüber zu reflektieren mit welchen Faschisten sie durch ihr „Lebensbundprinzip“ so alles verbunden sind. Viel Spaß dabei!

Verschiedene Recherchen geben an, dass die Altherrenschaft der Libertas zu großen Teilen der NPD angehört. Außerdem haben sie eine Vorliebe dafür Vorträge mit verschiedenen Faschisten zu organisieren. Das reicht von Hans-Dietrich Sander über Rolf Schlierer bis hin zu Jürgen Schwab und Horst Mahler. Zwischenzeitlich haben sie den verurteilten Rechtsterroristen Markus Kalenborn in ihre Reihen aufgenommen. Etwas aktueller findet man Inforationen darüber, dass der Fascho Markus Mohr von der AfD Aachen auch zwei Vorträge mit Beteiligung der Kleinstpartei Die Rechte Aachen/Heinsberg und des Syndikat 52 auf dem Haus der Liberten gehalten hat.

Auch wenn es seit dem etwas ruhiger um die Burschenschaft geworden ist, kann man davon ausgehen, dass sich an ihrem Wesen wenig geändert hat. Denn sie sind unverändert Mitglied im Dachverband „Deutsche Burschenschaft“. Über die faschistischen Verstrickungen dieser Burschenschaften könnte man endlose Listen führen. Man muss Burschenschaften deshalb als Brutstätte der faschistischen Elite der Zukunft betrachten. Grade deswegen sollten man sich frühzeitig darin üben sie immer und überall anzugreifen!

Burschenschaften zerschlagen!

Außerdem: Viel Liebe an die Antifaschist*innen die gerade in Haft sitzen, im Untergrund sind oder bald vor Gericht stehen! Ihr seid nicht allein! Vor allem fordern wir; keine Auslieferungen nach Ungarn; FREE ZAID!